Большунов спасал российскую эстафету изо всех сил. Но проиграл яркую разборку на финише

Что творилось на мужской лыжной эстафете на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе! Огромное лидерство сборной России, почти столь же большое отставание, терпение, борьба и финишная разборка между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо. Это было красиво, но немного предсказуемо: норвежец просто ускакал от россиянина на последнем подъёме. Но это серебро чемпионата мира, чёрт возьми! Это круто!

Свежий снег, наваливший на трассу, просто кричал – бегите на «no wax». Наши парни на классические этапы именно эту модель лыж без смазки и выбрали. И не ошиблись. Лыжи работали фантастически.



Алексей Червоткин на своём этапе был самым активным. Он со старта ушёл вперёд, предпринимал попытки отрыва, причём делал это на выходе из подъёмов, которые отрабатывал просто шикарно. Только после первого круга отрыв составлял более 5 секунд, но на втором россиянин включил просто невероятную скорость!



После пяти километров отрыв составлял 15 секунд, а после второго круга – более полуминуты! На вершине последнего подъёма второго круга остальные команды просто встали, устроив сюрпляс! Француз Уго Лапалус и чех Михал Новак остановились и остановили других! Никто не хотел бросаться за россиянином, а норвежец Пол Голберг вообще упал в этом замесе.

Лихая разборка Большунова и Клебо на финише мужской эстафеты. Лыжники устроили яркое шоу! До последнего подъёма было непонятно, кто же вырвет золотую медаль непредсказуемой гонки.

Такое можно было представить на последнем этапе, но чтобы на первом? Червоткин всё равно выиграл бы этап, но чтобы с преимуществом 45 секунд от ближайших преследователей, а от Норвегии минуту?! Это было невероятно! Он молотил в каждый подъём, отрабатывал каждый спуск и сделал то, во что сложно было поверить! А потом не мог подняться минут пять.



Но Иван Якимушкин такой темп, как Червоткин, с самого начала держать не мог. Ну и соперники перестали дурачиться. Олимпийские чемпионы финн Ийво Нисканен и Дарио Колонья всего за километр сократили отставание наполовину, а к концу круга в 3,3 км преимущество россиян составляло только 10 секунд.



Это преимущество соперники «отъели» даже не к половине второго этапа, а раньше. И дальше все побежали вместе. И к концу второй «тройки» второго этапа вновь начался сюрпляс. Сначала Нисканен и норвежец Иверсен пропустили Якимушкина вперёд на вершине подъёма, а затем начали дёргать пелотон.

Иван держался примерно 8,5 км, но затем стал отставать не только от финна с норвежцем, но и от швейцарца с французом. В итоге он передал эстафету только шестым с отставанием в 23,5 с! После финиша этапа Якимушкин объяснил, что дело не в том, что ему не хватило сил, а в плохой работе лыж. «Ужасная гонка. Я видел, как лыжи работали у Лёши, но у меня они ехали, как по песку. Не знаю, в чём дело», – сказал он в эфире «Матч ТВ».



Но, может всё-таки дело в подготовке? И не стоило Ивану бежать коньковую разделку?

«Умру, но не отстану!» Как наши героические лыжницы сотворили чудо в эстафете Российская команда показала лучший за 16 лет результат на чемпионатах мира!

Артём Мальцев на коньковом этапе с первых метров бросился отыгрывать и к окончанию своего первого круга сократил отставание от Ханса Кристера Холунда и Пертту Хювяринена до 6,5 с. На подъёме Мальцев догнал финна, но норвежец сумел убежать. Холунд вновь продемонстрировал то, что делал на коньковой разделке. Тогда он тоже первую пятёрку шёл не особо быстро, а затем по дистанции стал прибавлять и прибавлять.



Норвежец убежал, а Мальцев не смог удержаться на последнем подъёме за французом и шведом, отправив Большунова в гонку с отставанием в 35 с. Группа из пяти команд вновь быстро собралась, но не стала приближаться к Йоханнесу Клебо, который передвигался просто пешком.



Большунову надоело играть с остальными ближе к окончанию первого круга – он убежал от остальных и сократил отставание от Клебо до 15 с. Но россиянин напрягался и догонял, а норвежец просто гулял, не затрачивая сил – он просто ждал своего главного соперника. Большунов догнал Клебо через 5 км, и началась игра в кошки-мышки.

Россиянин пытался дёргать норвежца, предпринял несколько попыток, но сбросить Клебо не получилось. На последнем круге Большунов и дёргаться не стал, но на спусках соперники пару раз друг друга объехали, чтобы показать – я рядом.



Всё решилось на финишном подъёме. Том самом подъёме, где Большунов выиграл скиатлон, а Клебо – командный спринт. Норвежец просто ускакал от россиянина, и на финишной прямой соперники уже не боролись. В этом не было никакого смысла. Норвегия вновь первая, Россия – вторая. И это круто, действительно круто.

Большунов ещё может стать королём лыж. Но для этого нужно пожертвовать медалью в эстафете Норвегию всё равно не обыграть. А коньковая разделка показала, что Александр – не железный.

Я писал текст о том, что Большунова не стоит ставить в эстафету, чтобы он поборолся за золото в марафоне и звание короля лыж. Признаю – я ошибся. Всё-таки Александр с необыкновенной лёгкостью подобрался к Клебо, тогда как никто другой сделать этого не смог. И все наши парни стали призёрами чемпионата мира – и те, у кого лыжи ехали, и те, у кого не очень. Спасибо за гонку, команда. И спасибо Большунову с Клебо за последний подъём и это шоу.