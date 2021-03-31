«Ты зачем это сделал, а?!» Лыжники едва не подрались на финише на чемпионате России

На чемпионате России по лыжным гонкам случился конфликт. После финиша первого полуфинала мужского командного спринта представители команд Удмуртии и Татарстана начали выяснять отношения. И так бурно, что в итоге один ударил другого лыжей по палке. Всё это происходило на глазах президента ФЛГР Елены Вяльбе.
Те, кто находился в финишной зоне или рядом с ней – на трибуне «В» тюменской «Жемчужины Сибири», прекрасно всё видели и слышали.
«Ты зачем это сделал, а?!» – эмоционально спрашивал бежавший за команду Татарстана Антон Быков у Владислава Афанасьева из Удмуртии. Тот что-то невнятно пробормотал, а затем ответил ударом палкой. Быков долго думать не стал и сильно ударил по палке соперника, сломав её почти пополам. В финишной зоне явно была слышна нецензурная брань.
После чего оба отправились в зону сдачи транспондеров, а затем переоделись и быстро скрылись в тоннеле, ведущем к боксам.
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, комментировавший гонку в прямом эфире, заявил, что таких эпизодов становится всё больше и больше.
«В принципе, ничего такого серьёзного не случилось. Сломали палку друг о друга. Но как же плохо, что это происходит всё чаще и чаще. Лыжные гонки не красят картинки с разборками на финише. Я хочу, чтобы тот случай, который произошёл у меня в Зеефельде, побыстрее забыли, и чтобы он никогда не повторялся. Когда это посмотрят дети или на первенстве России начинают толкаться, они скажут: «У нас ребята на чемпионате мира такое вытворяют. Это в порядке вещей», — констатировал Устюгов, который из-за травмы пробежал на чемпионате России только личный спринт, выбыв на стадии четвертьфинала.
В нынешнем сезоне конфликтов на лыжных трассах действительно было много. Достаточно вспомнить только те, что происходили с участием россиян: Алексей Червоткин с Евгением Беловым на «Тур де Ски», Якимушкин и Белов против шведа Порома на той же многодневке, Александр Большунов против Йони Мяки, Тереза Беранова против Анастасии Фалеевой.
Но в финишной зоне «Жемчужины Сибири» были не только ругань и удары палками и лыжами. Был и демонстративный уход без слов Ермила Вокуева, который не стал поздравлять с победой Александра Большунова, бежавшего в одной команде с Александром Терентьевым.
Были и отжимания с хлопком за спиной в исполнении финишёра команды Сахалина Андрея Краснова, за которыми наблюдал его напарник Иван Кириллов. Парни стали вторыми, а Краснов на финише крайне огорчился, что не смог зарубиться с Большуновом на последних метрах, хотя очень старался.
«Да я сразу сказал Ване Кириллову, что для меня это будет легко (забежать в призы), я ещё поотжимаюсь на финише. Шутка, конечно. Но мы действительно поспорили. Я безумно рад, что впервые в карьере удалось на чемпионате России забежать в призы в командном спринте. Тем более, что турнир очень неудачно для меня складывался. Ваня не подвёл, а я вот его подвёл. Хотел с Саней Большуновым зарубиться, но не сдюжил. Я хотел бы поблагодарить ребят, выступавших на Кубке мира, что они приехали сюда и дали нам возможность посоревноваться с лучшими в мире», – сказал Краснов.
«Мы на финале Кубка России в Сыктывкаре бежали вместе с Андреем и заняли обидное четвёртое место. Сейчас вот реванш взять получилось. Отжиматься должен был он, так как бежал второй этап, чтобы сразу после финиша и в трансляцию попасть. А я вечерком в комнате свою норму выполню», — посмеялся Кириллов.
Была на финише радость Дениса Спицова с Иваном Якимушкиным, которые добежали до третьего места после обидного падения в начале финала.
У девушек радости было ещё больше – Татьяна Сорина и Наталья Непряева со своими подругами по команде заняли первое и второе места. А настоящее счастье было в глазах Алёны Барановой и Вероники Степановой. Юниорки дали бой всем взрослым и заняли третье место, чего от себя никак не ожидали.
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