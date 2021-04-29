«Играли только 15 минут!» Наставник сборной России пожурил гандболистов за расслабленность

Мужская сборная России без особых проблем обыграла команду Фарерских островов в отборочном матче чемпионата Европы по гандболу – 2022. В Москве подопечные Велимира Петковича выиграли со счётом 31:24. Но сербский наставник остался недоволен качеством игры своей команды и пожурил гандболистов. Что именно не понравилось главному тренеру? Об этом он рассказал в общении с журналистами и пообещал, что в заключительном матче отбора 2 мая в гостях на Фарерских островах его команда будет выглядеть иначе. Хотя с турнирной точки зрения игра ничего и не решает.

«Что хочем?» Российские гандболисты пробились на Евро-2022 под лёгкую критику тренера Препятствие в виде сборной Фарерских островов было устранено без видимого напряжения.

— Уже с середины первого тайма показалось, что вы пробовали какие-то тактические варианты, поскольку игра была сделана. Это так?

— Честно говоря, я всегда недоволен после матчей, и прошедшей игрой тоже. Мы хорошо действовали только первые 15-20 минут, а затем вообще перестали бежать! Необходимо разобрать, почему мы играли только 15 минут, а в остальные 45 минут на площадке было совсем не то, что хотелось бы видеть. Игра продолжается 60 минут, а не 15.

— Исход встречи к тому моменту был решён…

— Я понимаю, что тяжело поменять менталитет игроков, но нужно над этим работать. Наши соперники покинули площадку довольными, поскольку проиграли с приемлемой разницей в счёте. А мы недовольны, поскольку должны были выигрывать гораздо крупнее. Я понимаю ребят, поскольку сезон близится к завершению, многие устали и не могут показывать то, что должны, но это не повод останавливаться.

— Что нужно сделать, чтобы команда не выключалась?

— Больше тренироваться. Игроки приезжают в сборную из разных клубов, у всех разные подходы к тренировочному процессу, все в разном состоянии. Могу гарантировать, что на Фарерских островах в последнем матче отборочного тура наша игра будет совсем другой. Мы все нацелены на то, чтобы занять первое место в группе. Проведём детальный анализ, покажем игрокам, где и как каждый из них играл в том или ином моменте и какие ошибки допустил. Анализ того, что случилось, гораздо важнее даже полноценной тренировки, потому что до выездной игры осталось совсем немного времени. В любом случае, самое главное – результат. Мы победили и гарантировали себе участие в Евро-2022.

— Игроки после матча говорили, что во втором тайме они не смогли выполнить того, что вы требовали, отсюда и критика. О чём речь?

— Первым таймом я доволен, как и началом второго, когда разница в счёте доходила до десяти мячей. Но затем начались ошибки. Мы планировали определённые тактические задумки, но многое не получалось. Ребята прибыли в расположение команды всего за пару дней до игры, да ещё и не в оптимальном состоянии. Когда преимущество стало большим, парни расслабились и просто доигрывали.

Россия могла вырвать победу у Чехии на последней секунде. Но мяч не попал в пустые ворота! Развязка отборочного матча Евро-2022 в Брно получилась драматичной.

— Что скажете о дебюте разыгрывающего Валентина Воробьёва?

— Я доволен прогрессом, которого Валентин добился в ЦСКА, какой большой шаг вперёд он сделал, а потому решил дать ему шанс и в сборной. В первом тайме он сыграл на хорошем уровне, а во втором вся команда действовала на фоне усталости. Приходилось каждые десять минут делать замены, чтобы на площадке постоянно были те, у кого больше сил.

— Стоило вообще приглашать легионеров, чтобы обыгрывать аутсайдера?

— Я тренер сборной и должен использовать любую возможность, чтобы собрать игроков вместе. Понимаете, в команде должна быть определённая атмосфера, совместные тренировки. И недооценивать сборную Фарерских островов нельзя, как и любого другого соперника.