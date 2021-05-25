«Россию будут представлять достойнейшие». Ключевой этап отбора в национальную сборную

С 19 по 22 мая в Санкт-Петербурге проходила всероссийская регата Кубок Ассоциации класса «Оптимист». На кону стояли путевки в сборную России для участия в первенствах Европы и мира.

В финальной серии в заключительный день регаты участники были разделены на «золотой» и «серебряный» флота в зависимости от результатов, показанных в шести квалификационных гонках. В финалах судьям удалось выполнить программу максимум и провести все четыре заявленные гонки. Финальные старты прошли в благоприятных погодных условиях – сила ветра в акватории Невской губы Финского залива достигала 13-15 узлов южного и юго-западного направления.

«Отбор в сборную России для участия в первенствах Европы и мира я бы признал успешным, – рассказал главный судья Вадим Механиков. – На трех отборочных соревнованиях – Первенстве России, «Весенних стартах» и Кубке Ассоциации – мы смогли поймать все спектры ветра: от слабых и средних до сильных в 30 узлов. Ребята гонялись на всех типах волны в разных климатических условиях – от Геленджика до Санкт-Петербурга. Гонки в таких условиях позволяют воспитать универсальных гонщиков, которых мы стремились отобрать в сборную команду страны. Таким образом, Россию на важных международных соревнованиях будут представлять достойнейшие.

После первого дня Кубка Ассоциации, когда мы не смогли выйти на воду из-за отсутствия ветра, и во время ожидания ветра на берегу в день второй я надеялся провести хотя бы минимальную гоночную программу, но, слава богу, погода в итоге позволила нам провести все 10 запланированных гонок».

Уверенную победу на Кубке Ассоциации одержали спортсмены из Санкт-Петербурга. Никита Черных в красивой борьбе стал лучшим в общем зачете, а Анастасия Бабанова отпраздновала победу среди девушек. Оба гонщика представляют Академию парусного спорта.

Никита опередил ближайшего преследователя, своего одноклубника Яна Куртыша (Академия), на 33 очка. Тройку лидеров общего зачета замкнул ещё один петербуржец Дмитрий Еремин («Крестовский остров»). Отрыв же Анастасии от конкурентов в женском зачете – спортсменки из подмосковного «Водника» Алисы Ивановой и петербурженки Вероники Басалкиной (Академия) – составил 17 очков. Алиса опередила Веронику в борьбе за серебро лишь по дополнительным показателям. В зачёте младших юношей и младших девушек сильнейшими также стали спортсмены петербургской Академии парусного спорта – Андрей Жаков (Академия/«Рауту») и Ксения Романова.

«Мне всё очень понравилось, – рассказал Никита Черных. – Я выиграл регату – это очень хорошо. Сегодня был достаточно сильный ветер – я хорошо брал старты и вырывался вперед. Далее мне хотелось бы успешно выступить на международных стартах. На первенстве Европы мне хотелось бы попасть в топ-15 сильнейших».

«Для меня регата сложилась очень хорошо, – подвела итоги Анастасия Бабанова. – По итогам первого дня я была третьей, по итогам второго – уже второй, и вот в финале я стала первой. Я стала лучшей среди своих соперниц, потому что у меня была отличная настройка и хорошая скорость, я выбрала правильную стратегию и тактику. Моя задача на Европе — гоняться в золотом флоте».