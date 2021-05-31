«Я испуганно плескал руками». Мог ли Сергей Есенин победить американского пловца-чемпиона?

Говорят, что русский поэт одолел самого Джонни Вайсмюллера – исполнителя роли Тарзана в кино. Так ли это? «Срыв покровов» ищет правду.

В заметках о великом русском поэте Сергее Есенине в сети тиражируется красивая история о том, как он во время поездки в США выиграл пари у легендарного пловца 1920-х Джонни Вайсмюллера, известного не только своими мировыми рекордами и победами на Олимпиадах, но и ролью Тарзана в кино, сделавшей его звездой мирового масштаба.

Якобы в 1922 или 1923 году Есенин соревновался с будущим киногероем на какой-то короткой дистанции в бассейне отеля и выиграл у чемпиона уникальный заплыв!

Но стоит ли верить этой красочной легенде?

Ваш любимый «Срыв покровов» возвращается! А вместе с ним – новые мифы из мира спорта, которые уже давно пора было разоблачить. Этим и займёмся прямо сейчас!

Умел ли Есенин плавать?

Есенин, родившийся 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, всё детство провёл в деревне Матово вместе с бабушкой и дедушкой по линии мамы.

Именно они занимались образованием и воспитанием мальчика. А руку к его физическому развитию приложили родные дяди – братья мамы. Они дедовским методом учили будущего поэта плавать, о чём сам Есенин писал в автобиографии в 1923-м:

«…Меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня бельё и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлёбывался, он всё кричал: «Эх, стерва! Ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озёрам за подстреленными утками».

Фото: Из личного архива Сергея Есенина

Нет никаких сомнений, что плавал Есенин великолепно. И делал это в естественных условиях – на озёрах, реках, в море. Родные сёстры поэта вспоминали о том, как он оттягивал на середину реки паром, с него в течение нескольких часов подряд мог нырять и плавать, а затем возвращал паром на место. А советский писатель Дмитрий Фурманов, автор «Чапаева», писал: «Есенин плавал мастерски… Был красив, чист и строен».

Был ли Есенин спортивно сложен?

Современники поэта отмечали, что Есенин выделялся своей незаурядной физической подготовкой. Он не тренировался специально, но окреп естественным образом – много ходил, бегал на коньках, плавал, ездил на лошадях, брал уроки бокса.

Его сын Константин Есенин, ветеран Великой Отечественной войны, ставший специальным корреспондентом «Советского спорта», писал об отце: «Все, кто его знал, отмечали, что ему были всегда свойственны спортивная подтянутость, ловкость, лёгкость. Я помню его молодым, гибким, спортивным».

Поэты Алексей Суриков и Пётр Орешин отмечали его необычайную выносливость, умение быстро бегать и пешком проходить огромные расстояния – по 60 км и больше. Теоретически Сергей Есенин действительно мог бросить кому-то вызов и победить в соревнованиях.

Фото: Из личного архива Сергея Есенина

Мог ли Есенин пересечься с Вайсмюллером?

Поэт отправился в турне по Европе и Америке вместе со своей второй женой – американской танцовщицей Айседорой Дункан – осенью 1922 года. Он пробыл в США четыре месяца с 3 октября 1922 года по 3 февраля 1923 года. Друзьям он сказал: «Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу, что такое русский поэт».

В США Есенин давал творческие вечера, встречался с теми, кто входил в привычный круг общения его жены: поэтами, композиторами, скульпторами, балеринами, художниками, режиссёрами, модельерами. Но чаще сидел в гостиничном номере, а однажды в порыве отчаяния решил сбежать и провёл несколько дней в гостинице под вымышленным именем. Айседора в итоге его нашла.

Есенин, безусловно, мог общаться с представителями местной богемы. Но что привело бы в такую компанию Джонни Вайсмюллера, 18-летнего пловца, который был одержим спортом? В июле 1922 года Вайсмюллер под руководством своего тренера Уильяма Бахраха побил мировой рекорд в плавании на 100 метров кролем, принадлежавший его кумиру Дюку Каханамоку.

Вайсмюллер в фильме «Тарзан» Фото: Hulton Archive/Getty Images

Вайсмюллер упорно тренировался и совершенствовал стиль плавания: во время заплыва опускал голову низко в воду, уменьшая сопротивление, а вдохи делал, когда поворачивал голову в сторону. Он стал первым в истории пловцом, сумевшим преодолеть 100 метров быстрее одной минуты.

В 1922-м Джонни ещё не был не только киношным Тарзаном, но и олимпийским чемпионом. И пять олимпийских титулов, и легендарная роль придут к нему позже. Теоретически в Чикаго Вайсмюллер (он там жил и тренировался) и Есенин могли где-то пересечься, но уж точно дело не дошло бы до спора. Спортсмен жил великими свершениями, а поэт – великими стихами.

А что было бы, если…

В СССР в то время быстрее всех плавал Василий Фурманюк, но стометровку он преодолевал всего лишь за 1 минуту и 16 секунд. Первым советским пловцом, который преодолел 100 метров быстрее минуты, стал Николай Борисов в 1935-м!

Даже если бы спор состоялся, Есенин бы его проиграл с треском. Это всё равно, что сейчас любой, даже самый подготовленный любитель бросит вызов Клименту Колесникову, а потом будет рассказывать, что обыграл чемпиона и рекордсмена. Такое возможно разве что во сне.

Да и ни одного документального подтверждения того спора нет.

Есенин умер 28 декабря 1925 года и ни разу не упомянул нигде о том, что в Чикаго плавал на спор с местным чемпионом. Хотя в разговорах с друзьями и письмах к ним рассказывал буквально обо всём. В мемуарах Джонни Вайсмюллера тоже не было такого эпизода, а он мог рассказать хотя бы о факте встречи с русским поэтом, не вдаваясь в подробности.

Фото: R. Wesley/Getty Images

В общем, эта история – байка. Но байка красивая.