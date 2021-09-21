Корейский скалолаз зачем-то прыгнул с высоты на ЧМ в Москве. Чуть ноги не сломал!

Поступок корейского скалолаза на чемпионате мира в Москве стал одним из самых странных событий турнира. Мин Ян Ли в полуфинале соревнований в боулдеринге преодолел трассу и спрыгнул на страховочные маты. Он сделал это на прямых ногах и не смог самостоятельно покинуть площадку. Соревнования были на некоторое время прерваны.

Мин Ян Ли занимал пятое место в полуфинале и бился за право выступить в решающей стадии турнира. Боулдеринг – такая дисциплина скалолазания, где нет страховочных верёвок, а спортсмены преодолевают трассы, напоминающие естественное нагромождение камней. Трассу обычно можно преодолеть за минимальное количество перехватов, но с учётом сложности количество попыток не ограничено. В случае срыва участники падают на крэш пэды – специальные страховочные маты.

Так вот, кореец преодолевал очередную трассу (а их несколько), долгое время пытался зафиксировать руки, а когда сделал это, то спрыгнул на маты. Но сделал это совершенно странным образом. Мин Ян Ли прыгал словно в воду, «солдатиком». Он приземлился на прямые ноги, а затем резко схватился за спину. Как он вообще ноги не сломал?!

Кореец не смог самостоятельно подняться и покинуть площадку. Бригада врачей сразу подбежала к спортсмену и попыталась оказать помощь. Но полуфинал для Мин Ян Ли закончился на носилках, скалолаза госпитализировали. Внешне всё выглядело очень плохо, ведь от такого приземления можно получить и перелом, и травму позвоночника.

К счастью, для спортсмена сборной Кореи всё обошлось.

«Это исключительно его собственная ошибка. В скалолазании спортсмены прыгают и с большей высоты — и никаких повреждений. Но и с корейцем ничего страшного не произошло. Диагностировали ушиб мягких тканей – даже синяка не осталось», — сказал «Чемпионату» врач сборной России, руководитель медицинской службы Федерации скалолазания России Максим Елизаров.

Мин Ян Ли не смог побороться за медаль, но главное – со здоровьем всё в порядке.