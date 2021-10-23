«Жених утверждает, что это самоубийство». Дикая история гибели волейболистки в Афганистане

Почти ежедневно мы слышим новости о гибели людей в Афганистане. Но 22 октября появилась информация, которая пробирает до мурашек: стало известно, что представители запрещённого в России движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) жестоко убили волейболистку молодёжной сборной страны. Террористам не понравился тот факт, что Махджабин Хакими была спортсменкой.

Она – спортсменка

О том, что волейболистку молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими убили члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), стало известно 22 октября. По данным Inside the Game, ссылающегося на тренера спортсменки, террористы обезглавили волейболистку ещё в начале октября.

После прихода к власти в Афганистане талибов положение женщин в стране значительно ухудшилось. Недавно боевики запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом, поэтому многие спортсменки начали массово покидать государство. По мнению тренера Хакими, Махджабин убили в рамках операции по поиску спортсменок. Родители девушки долго молчали о трагедии, так как были запуганы боевиками.

Вечером родственники Хакими опровергли данные о её казни. Они сообщили, что спортсменка покончила жизнь самоубийством ещё в начале августа, до прихода к власти талибов.

«Она не была убита талибами в октябре. Смерть Махджубин произошла 6 августа, её тело было найдено в ванной в доме жениха в Кабуле. Он утверждает, что она совершила самоубийство», — цитирует слова семьи Хакими Аlt News.

Проверить это сложно. Но верится в легенду запуганных родных с трудом. Особенно на фоне ситуации, которая происходит в Афганистане, и положения женщин в этой стране. Пугают и сводки Persian Independent, сообщающего, что лишь две волейболистки женской сборной Афганистана успели покинуть страну, остальным приходится жить в страхе преследования.

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Международная федерация волейбола (FIVB) несмотря на опровержение, данное родственниками Хакими, проведёт расследование по факту гибели спортсменки: «Федерация шокирована и потрясена сообщениями ряда СМИ о трагической гибели Хакими. Однако следует отметить, что существуют противоречивые сведения об истинной причине её смерти. Поэтому FIVB продолжает искать разъяснения относительно точных деталей. Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей и, в частности, здоровых, молодых талантливых спортсменов», – приводит слова пресс-службы FIVB «РИА Новости».

Не первые жертвы

К сожалению, за последние три месяца в Афганистане жертвами террористов стали ещё несколько спортсменов. Тогда погибшими были мужчины: в конце августа Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) опубликовала информацию о гибели ушуиста Кари Идриса, тхэквондиста Мохаммада Джан Солтани, а также игрока команды по крикету Насира Ахмад Саака. Все трое представляли Афганистан на международной арене.

Три спортсмена пытались покинуть страну после прихода к власти талибов. 26 августа они находились в аэропорте Кабула, где прогремели два взрыва. Ответственность за теракты на себя взяла запрещённая в России группировка ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ). Всего в тот день погибло более 170 человек, в числе которых были Солтани, Идрис и Саак.

Понятно, что никто не может точно знать реальное число убитых террористами спортсменов, потому что новые власти страны, скорее всего, тщательно скрывают информацию, а родственники погибших просто боятся рассказать о случившемся.

При этом буквально за день до трагедии с волейболисткой президент России Владимир Путин заявил, что Россия движется к исключению «Талибана» из списка запрещённых организаций. Решение глава страны объяснил позицией ООН по данному вопросу.

Мюнхенская трагедия

Спортсмены становились жертвами террористов не только в Афганистане. Самая ужасная трагедия произошла в 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене.

5 сентября 1972-го боевики палестинской террористической организации «Черный сентябрь» взяли в заложники 11 представителей сборной Израиля: судей, тренеров и спортсменов. На территорию, где проживали спортсмены, террористам помогли попасть члены сборной Канады, которые думали, что встретились атлетами, ведь боевики были в спортивной форме.

Террористы убили двух заложников, а остальных обещали выпустить после выполнения ряда их требований. Но израильская сторона на переговоры с боевиками не пошла. Немецкая полиция попыталась провести спасательную операцию, но сорвала её. Кого-то из террористов застрелили, кого-то – арестовали, но при этом все израильские заложники были убиты.

Позже стало известно, что власти Германии за три недели до начала Олимпиады получили от осведомителя из Ливана информацию о готовящемся теракте, но проигнорировали её.