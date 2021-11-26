Голыми руками чемпиона не возьмёшь! Какой была первая партия матча Непомнящий — Карлсен

В пятницу, 26 ноября, в Дубае была сыграна первая партия матча за титул чемпиона мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Первая серия противостояния завершилась вничью на 45-м ходу.

О чём говорит нам начало матча? Российская бригада пошла по стопам штаба Сергея Карякина в чемпионском матче 2016 года (благо некоторые помощники Яна были и в Нью-Йорке) и сделала ставку на битву белыми против чемпиона мира в его коронных испанских позициях. Однако, как и четырьмя годами ранее, голыми руками взять чемпиона мира не удалось – норвежец сразу показал свою могучую подготовку и легко отбил подачу претендента.

Я. Непомнящий (Россия) – М. Карлсен (Норвегия). 1-я партия.

1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cb5 a6 4. Ca4 Kf6 5. 0–0 Ce7 6. Лe1 b5 7. Сb3 0–0

8. h3

Чаще встречается 8. c3 – думаю, что это основное разветвление Испанской партии мы ещё увидим в матче. И тут Карлсен пожертвовал пешку в духе контратаки Маршалла – за двух слонов и активные фигуры.

8… Кa5!? 9. Кхe5 Кхb3 10. aхb Сb7 11. d3 d5 12. eхd Фхd5

Кажется, что у чёрных грозная игра против белого короля, но, разумеется, Непомнящий знал следующий ход, позволяющий остудить пыл чёрных.

13. Фf3 Сd6 14. Крf1

Даже без ферзей фигуры чёрных очень активны, поэтому белым надо собрать все силы в кулак и начать всё аккуратно менять – тогда, может, пешечка и скажется. После 14. Фхd5 Кхd5 15. Сd2 Кe7 чёрный конь лезет через f5 на d4. Оба соперника быстро отбарабанили ходы – видно, что позиция входила в предматчевые анализы, и тут Карлсен применил хитрую идею, которая встречалась в партиях по переписке.

14… Лfb8!?

Слон защищён, и теперь белые вынуждены сами менять ферзей, позволяя чёрному коню выпрыгнуть в центр.

15. Фхd5 Кхd5 16. Сd2 c5 17. Кf3 Лd8 18. Кc3 Кb4 19. Лec1 Лac8 20. Кe2 Кc6 21. Сe3 Кe7

Последние ходы шла вязкая борьба – россиянин налаживал кровообращение в собственном лагере, а чемпион мира высматривал, как же использовать активность своих сил.

22. Сf4

Неточность, после которой у белых становится похуже. Непомнящему, возможно, не нравилось 22. d4 Nf5, но можно было сыграть 22. Ng3!? – ведь сейчас проблема не в том, что чёрные сдваивают россиянину пешки после размена на f3, а в том, что быстро нападают на них своим конём.

22… Схf3! 23. gхf Схf4 24. Кхf4 Лc6 25. Лe1 Кf5 26. c3 Кh4 27. Лe3 Крf8

28. Кg2 Кf5 29. Лe5 g6 30. Кe1 Кg7 31. Лe4 f5 32. Лe3 Кe6 33. Кg2 b4

Эту часть партии Карлсен провёл очень сильно. Белые прикованы к своим слабостям, несмотря на лишнюю пешку, а чёрные наращивают давление. И в этот момент Ян сработал очень чётко – не стал держаться за лишний материал (всё равно придётся отдать!) и активизировал короля.

34. Крe2 Лb8 35. Крd2 bхc+ 36. bхc Лхb3 37. Крc2 Лb7 38. h4

Последний критический момент в партии. Непросто обнаружить блестящую тактическую идею 38… a5!, и если белые берут проходную 39. Лхa5?, то следует фантастическая тактика 39… Кd4+! 40. Крd1 Лb1+ 41. Крd2 Лcb6 42. cхd cхd – висит мат, под боем белая ладья, а чёрный король спасается от шахов на f6 с победой. В этом случае Карлсен сохранял шансы помучить партнёра, а при ходе в партии Ян быстро ввёл в игру коня, угрожая вилкой на е5, и зафиксировал мирный исход.

38… Крf7 39. Лee1 Крf6 40. Кe3 Лd7 41. Кc4 Лe7 42. Кe5 Лd6 43. Кc4 Лc6 44. Кe5 Лd6 45. Кc4 Ничья.

Оба противника показали очень качественную игру, и, несмотря на то что сама борьба оказалась не слишком зрелищной и без особых комбинационных эффектов – очевидно, что предстоит дальнейший сложный и равный бой уверенных в себе и очень хорошо готовых к сражению королей доски.