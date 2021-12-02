«Во второй половине матча шахматисты начнут уставать, и вероятность ошибки возрастёт»

Весь англоязычный мир следит за матчем Ян Непомнящий – Магнус Карлсен глазами двух потрясающих комментаторов: экс-чемпиона мира Виши Ананда из Индии и одной из сильнейших шахматисток мира Анны Музычук из Украины.

Их рабочий день начинается чуть ли не за час до пуска часов на сцене. Они приходят заранее, занимают свои места перед мониторами, проверяют микрофоны с наушниками и начинают шоу. В коротких перерывах к ним постоянно подходят собиратели автографов и любители совместных фото, многочисленные журналисты просят комментарии. А когда партия заканчивается и Магнус с Яном отправляются в медиацентр, Виши и Анна остаются в эфире и развлекают зрителей до тех пор, пока не начнётся трансляция пресс-конференции игроков.

В день пятой партии, когда долгий трудовой день (включивший в себя в самом конце ещё несколько совместных фото и автографов) закончился, Анна Музычук любезно согласилась ответить на несколько вопросов корреспондента «Чемпионата».

– Анна, насколько содержательной получилась пятая партия? Насколько реально было, что она закончится не вничью?

– Я понимаю, что большинство болельщиков ждут, когда уже будет какая-нибудь результативная партия, в ту или в другую сторону. Мне как профессиональной шахматистке каждая партия интересна, и даже если это ничья, всё равно там есть много любопытного, а ещё больше всего, конечно, остается за кадром.

Что касается пятой партии, то мне кажется, что Ян поставил сопернику реальные проблемы. Мы пока ещё не проверяли с компьютером то, что мы с Анандом анализировали и показывали во время трансляции. Это исключительно наши мысли и наши ощущения, но было чувство, что после дебюта у Магнуса непростая позиция: его фигуры скованны, а белым очень приятно играть, совсем без риска. Скорее всего, Магнус больше не будет повторять эту линию, потому что Ян точно может найти там усиление. Мне кажется, ему самому не понравилось то, что происходило на доске.

– Когда вы с Анандом комментируете партии, то компьютерные варианты принципиально не смотрите?

– Не то чтобы принципиально, у нас есть эта опция – включить компьютерный анализ, это дело одного щелчка! (смеётся). Но мы решили, что будем комментировать без подсказок, потому что с компьютером может смотреть каждый, а мы хотим показывать, как мыслит человек, генерировать человеческие идеи. Если компьютер их не предлагает, то они, скорее всего, не самые эффективные, но найти опровержение той или иной идеи за доской может быть не очень легко. Надеюсь, зрителям такой подход больше нравится.

– Насколько по-разному вы с Анандом видите позицию и насколько полезно для вас как для профессионала общение с легендарным чемпионом?

– Тут вот какой момент. Этот матч смотрит очень много людей, и у большинства из них шахматный уровень не очень высокий. Поэтому нас просят показывать даже элементарные варианты, которые мы без этой просьбы не стали бы и вспоминать. Но, конечно же, комментировать с Виши – это огромное удовольствие, и я очень рада, что меня пригласили на матч и я здесь нахожусь. Да, чувствуется, что у Виши не только очень глубокое понимание шахмат, но ещё и довольно быстрый счёт вариантов. Некоторые идеи и варианты у нас сходятся, а иногда даже мне удаётся придумать что-то, что нравится Ананду. Мы же не будем спорить, что его уровень выше, чем у меня (улыбается).

– То есть это полезно и для расширения вашего шахматного кругозора?

– Да, не знаю только, в какой степени. Вот в конце декабря будет чемпионат мира по рапиду и блицу в Казахстане, тогда и узнаем!

– По первым пяти партиям можно сделать вывод, что один из соперников владеет инициативой в матче, или пока что идёт равная борьба?

– На данный момент мне очень трудно сказать, что кто-то доминирует. В какие-то моменты кажется, что преимущество у Яна, в другие – что у Магнуса шансы выше. Но мы видим результат на табло: пять ничьих, по-настоящему «голевого» момента не было ни в одной из партий. Можно, конечно, рассуждать, что в пятой партии белые могли где-то улучшить игру, поставить больше проблем сопернику, ещё больше можно говорить про вторую партию – более сложную, где у Яна было больше возможностей, однако выводы делать рано.

Дистанция длинная, сыграно всего 5 партий из 14 с классическим контролем. Думаю, во второй половине матча игроки начнут больше уставать – соответственно, вероятность ошибки возрастает. Тогда всё и решится!