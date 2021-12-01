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Непомнящий упустил победу в пятой партии чемпионского матча с Карлсеном — разбор, подробности

«Я расстроен». Как Непомнящий давил Карлсена, но упустил счастливый шанс
Дмитрий Кряквин
Непомнящий упустил победу в пятой партии
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Претендент загнал чемпиона в сложную ситуацию в дебюте, но сам же не стал рисковать. Так корону у норвежца не отнять.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятой партии чемпионского матча с Магнусом Карлсеном был близок к тому, чтобы поймать норвежца в дебютную ловушку. Претендент играл просто здорово, владел инициативой, но упустил момент, когда мог поставить чемпиона перед серьёзными, а то и неразрешимыми проблемами. Так корону у Карлсена не отнять. Когда именно Ян упустил инициативу?

Подробный разбор пятой партии.

Непомнящий почти обыграл Карлсена, но не заметил хода пешкой. Как же обидно! Непомнящий почти обыграл Карлсена, но не заметил хода пешкой. Как же обидно!

Я. Непомнящий (Россия) – М. Карлсен (Норвегия)

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.Лe1 b5 7.Сb3 0–0

Вновь Испанская партия, противоядие против которой ищет весь матч российский штаб, и вновь Ян избегает контратаки Маршалла подрывом слева.

8.a4 Лb8

Новшество по сравнению с пятой партией, где Карлсен играл 8… Сb7. Сейчас чемпион мира оставляет слона на с8, где он максимально быстро сможет пойти на e6 и разменять сильного слона белых.

9.a:b5

В Кубке мира Ян-Кшиштоф Дуда играл против Магнуса 9.c3, но успеха не достиг. Ян сразу захватывает линию «а», которую освободила чёрная ладья.

9...a:b5 10.h3 d6

Хитрым порядком ходов белые избежали 10...d5, на что теперь хорошо 11.e:d5 К:d5 12.К:e5 – мы уже знаем, что Карлсен при первой возможности готов жертвовать пешку за инициативу.

11.c3 b4 12.d3

Очень грамотное и сдержанное решение, при 12.d4 b:c3 13.b:c3 e:d4 14.c:d4 d5 15.e5 Кe4 у чёрных всё в порядке.

12...b:c3 13.b:c3 d5 14.Кbd2

Карлсен вновь готов отдать пешку 14.e:d5 К:d5 15.К:e5 К:e5 16.Л:e5 Сe6, но активизировать все фигуры – Непомнящий этому мешает.

14...d:e4 15.d:e4 Сd6

16.Фc2

Ключевой момент для испанских позиций. А почему у белых лучше, на что они рассчитывают? Дело в том, что у чёрных сейчас плохо стоят лёгкие фигуры (конь с6, чернопольный слон) и им надо потратить время на перегруппировку. Чем Карлсен и начинает заниматься.

16…h6 17.Кf1 Кe7 18.Кg3 Кg6 19.Сe3 Фe8

Для того чтобы подготовить вывод слона на е6 и не подставиться под выпад белого коня на f5, чёрным пришлось сделать этот довольно неуклюжий ход ферзем. И тут Непомнящий упустил счастливый шанс.

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20.Лed1

Очень хорошо смотрелось 20.c4!, и как чёрным сейчас спасать слона из-под тычка с4-с5: 20…c5 21.Сa4 или 20… Фe6 21.Сa4 в пользу белых! Увы, здесь российский претендент сыграл не самым жёстким образом, и чемпион начал стремительно упрощать позицию.

20… Сe6 21.Сa4 Сd7 22.Кd2 С:a4 23.Ф:a4 Ф:a4 24.Л:a4 Лa8 25.Лda1 Л:a4 26.Л:a4 Лb8 27.Лa6

Кажется, что фигуры чёрных пассивны, что у белых лучший слон, а на деле – у Карлсена совсем нет слабостей, и чемпион последовательно подготавливает размены сильных белых боевых единиц.

27…Кe8 28.Крf1 Кf8 29.Кf5 Кe6 30.Кc4 Лd8 31.f3 f6 32.g4 Крf7 33.h4 Сf8

У чёрных всё защищено, и сейчас один из активных белых коней будет разменян, после чего партия стремительно движется к ничьей.

34.Крe2 Кd6 35.Кc:d6+ С:d6 36.h5 Сf8 37.Лa5 Крe8 38.Лd5 Лa8

Главное для защищающейся стороны в такой позиции –активизировать ладью, и на борьбу с ней белым придётся отрядить свою.

39.Лd1 Лa2+ 40.Лd2 Лa1 41.Лd1 Лa2+ 42.Лd2 Лa1 43.Лd1 Ничья ввиду троекратного повторения позиции.

Российский претендент блестяще готов к матчу – у Карлсена за первый отрезок матча не было и микрошанса на развитие инициативы. Возможно, понимая это, как и в поединке с Каруаной, чемпион мира железной рукой держит путь на тай-брейк.

«Магнус играет очень хорошо. Но вопрос был не в том, хорошо ли он защищался, а в том, как я использовал свои возможности. В целом когда у тебя есть шанс, а ты его не используешь, то чувствуешь себя расстроенным. Я должен был стараться сыграть острее. Я расстроен», — признался после окончания партии Непомнящий.

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Немного жаль, что россиянин не использовал неплохой шанс во второй партии и полушанс сейчас, но в любом случае Ян выглядит в этом противостоянии лучше, чем любой из тех, кто боролся с Магнусом. Продолжаем болеть и верить!

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