«Я расстроен». Как Непомнящий давил Карлсена, но упустил счастливый шанс

Претендент загнал чемпиона в сложную ситуацию в дебюте, но сам же не стал рисковать. Так корону у норвежца не отнять.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятой партии чемпионского матча с Магнусом Карлсеном был близок к тому, чтобы поймать норвежца в дебютную ловушку. Претендент играл просто здорово, владел инициативой, но упустил момент, когда мог поставить чемпиона перед серьёзными, а то и неразрешимыми проблемами. Так корону у Карлсена не отнять. Когда именно Ян упустил инициативу?

Подробный разбор пятой партии.

Я. Непомнящий (Россия) – М. Карлсен (Норвегия)



1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.Лe1 b5 7.Сb3 0–0



Вновь Испанская партия, противоядие против которой ищет весь матч российский штаб, и вновь Ян избегает контратаки Маршалла подрывом слева.



8.a4 Лb8



Новшество по сравнению с пятой партией, где Карлсен играл 8… Сb7. Сейчас чемпион мира оставляет слона на с8, где он максимально быстро сможет пойти на e6 и разменять сильного слона белых.

9.a:b5



В Кубке мира Ян-Кшиштоф Дуда играл против Магнуса 9.c3, но успеха не достиг. Ян сразу захватывает линию «а», которую освободила чёрная ладья.



9...a:b5 10.h3 d6



Хитрым порядком ходов белые избежали 10...d5, на что теперь хорошо 11.e:d5 К:d5 12.К:e5 – мы уже знаем, что Карлсен при первой возможности готов жертвовать пешку за инициативу.



11.c3 b4 12.d3



Очень грамотное и сдержанное решение, при 12.d4 b:c3 13.b:c3 e:d4 14.c:d4 d5 15.e5 Кe4 у чёрных всё в порядке.



12...b:c3 13.b:c3 d5 14.Кbd2



Карлсен вновь готов отдать пешку 14.e:d5 К:d5 15.К:e5 К:e5 16.Л:e5 Сe6, но активизировать все фигуры – Непомнящий этому мешает.



14...d:e4 15.d:e4 Сd6

16.Фc2



Ключевой момент для испанских позиций. А почему у белых лучше, на что они рассчитывают? Дело в том, что у чёрных сейчас плохо стоят лёгкие фигуры (конь с6, чернопольный слон) и им надо потратить время на перегруппировку. Чем Карлсен и начинает заниматься.



16…h6 17.Кf1 Кe7 18.Кg3 Кg6 19.Сe3 Фe8

Для того чтобы подготовить вывод слона на е6 и не подставиться под выпад белого коня на f5, чёрным пришлось сделать этот довольно неуклюжий ход ферзем. И тут Непомнящий упустил счастливый шанс.

20.Лed1



Очень хорошо смотрелось 20.c4!, и как чёрным сейчас спасать слона из-под тычка с4-с5: 20…c5 21.Сa4 или 20… Фe6 21.Сa4 в пользу белых! Увы, здесь российский претендент сыграл не самым жёстким образом, и чемпион начал стремительно упрощать позицию.



20… Сe6 21.Сa4 Сd7 22.Кd2 С:a4 23.Ф:a4 Ф:a4 24.Л:a4 Лa8 25.Лda1 Л:a4 26.Л:a4 Лb8 27.Лa6

Кажется, что фигуры чёрных пассивны, что у белых лучший слон, а на деле – у Карлсена совсем нет слабостей, и чемпион последовательно подготавливает размены сильных белых боевых единиц.



27…Кe8 28.Крf1 Кf8 29.Кf5 Кe6 30.Кc4 Лd8 31.f3 f6 32.g4 Крf7 33.h4 Сf8



У чёрных всё защищено, и сейчас один из активных белых коней будет разменян, после чего партия стремительно движется к ничьей.



34.Крe2 Кd6 35.Кc:d6+ С:d6 36.h5 Сf8 37.Лa5 Крe8 38.Лd5 Лa8

Главное для защищающейся стороны в такой позиции –активизировать ладью, и на борьбу с ней белым придётся отрядить свою.



39.Лd1 Лa2+ 40.Лd2 Лa1 41.Лd1 Лa2+ 42.Лd2 Лa1 43.Лd1 Ничья ввиду троекратного повторения позиции.

Российский претендент блестяще готов к матчу – у Карлсена за первый отрезок матча не было и микрошанса на развитие инициативы. Возможно, понимая это, как и в поединке с Каруаной, чемпион мира железной рукой держит путь на тай-брейк.

«Магнус играет очень хорошо. Но вопрос был не в том, хорошо ли он защищался, а в том, как я использовал свои возможности. В целом когда у тебя есть шанс, а ты его не используешь, то чувствуешь себя расстроенным. Я должен был стараться сыграть острее. Я расстроен», — признался после окончания партии Непомнящий.

Немного жаль, что россиянин не использовал неплохой шанс во второй партии и полушанс сейчас, но в любом случае Ян выглядит в этом противостоянии лучше, чем любой из тех, кто боролся с Магнусом. Продолжаем болеть и верить!