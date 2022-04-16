Гимнаст Далалоян стёр руки в кровь и вновь стал чемпионом. Год назад он порвал «ахилл»

Главное событие проходящего сейчас в Казани чемпионата России по спортивной гимнастике – победа Артура Далалояна в многоборье. Уже третья в его карьере и первая после тяжелейшей травмы. Герой Олимпиады в Токио до сих пор не выполняет некоторые элементы, поскольку так и не смог преодолеть психологический барьер в своей голове, но всё равно побеждает.

Золото через год после разрыва

По итогам двух дней личного многоборья Артур Далалоян набрал 163,229 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев (162,83), бронзу завоевал Виктор Калюжин (162,295).



Абсолютным чемпионом России Далалоян стал ровно через год после полного разрыва «ахилла».

Фото: РИА Новости

«Сегодня ровно год с момента разрыва «ахилла». Именно 15 апреля произошла эта травма. Поэтому этот день особенный для меня, и эта победа особенно дорога. Не могу сказать, что на чемпионате России я победил в одну калитку. Ребята составили хорошую конкуренцию, борьба была интересная. До последнего момента была интрига», — сказал гимнаст после награждения.



В прошлом году Артур смог сделать практически невозможное – восстановился в кратчайшие сроки и помог сборной России завоевать олимпийское золото в командном многоборье, чего не было 25 лет.

В борьбе за победу Далалоян стёр руки в кровь.



«Просто день крови у меня. Видимо, организм истощён, потому что здесь я всё-таки выступаю на своих резервах, не могу сказать, что я полноценно готов. Для меня высокие достижения и медали крупных чемпионатов начинаются с мелких чемпионатов. Каждые соревнования важны. И каждое усилие, которое я вкладываю в эти соревнования, помогает мне набирать форму и выходить на пик, в котором можно побеждать на международной арене», — отметил чемпион.



Для Артура титул абсолютного чемпиона России – третий в карьере.

«Никто из нас не опустил руки»

После победы в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 Далалоян сделал перерыв в карьере. Позже в соцсетях он опубликовал пост о выборе между семьёй и спортом, где написал: «Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь.

Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство полёта, это незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе».

Фото: РИА Новости

Показалось, что это намёк на завершение профессиональной спортивной карьеры. Артур ведь выиграл всё, что может выиграть спортсмен. Но спортсмен объяснил, что его просто не так поняли, а карьеру он точно продолжает. Слова Далалояна не разошлись с делом.



«Никто из нас не опустил руки, мы садились и разговаривали всей командой. Договорились, что продолжаем работать — до следующей Олимпиады не так много времени, поэтому мы прикладываем все усилия, для того чтобы сейчас нарастить свою сложность, стабилизировать комбинации и быть готовыми в любой момент выйти на международную арену и Олимпийские игры», — сказал гимнаст.



Он также признался, что до сих пор не может выполнять некоторые элементы, а ещё не отказался бы от предложения снять биографический фильм.



«Психологического остатка после травмы «ахилла» на опорном прыжке нет, но психологически есть определённые барьеры на вольных упражнениях. Я пока не прыгаю двойные сальто назад, но работаю над ногой.



Если бы у меня в друзьях был какой-нибудь крупный режиссёр и сценарист, который бы мне в этом помог, я бы обязательно приложил усилия, чтобы снять фильм про всё то, что со мной происходило», — признался Артур.



Его история действительно достойна экранизации.

Фото: «Чемпионат»

Чемпионат России в Казани — это первые соревнования после Олимпиады-2020 для большинства российских гимнастов.



Олимпийские чемпионы Давид Белявский и Никита Нагорный финал личного многоборья на чемпионате России в Казани пропустили.



Нагорный рассказал, что не успел восстановиться после командного многоборья, поскольку перенёс операцию и перед чемпионатом России он тренировался всего лишь две недели. Белявский не участвовал в борьбе за титул абсолютного чемпиона страны из-за простуды. Оба спортсмена планируют выступить в финалах отдельных видов.