Шахматист Непомнящий — уникальный российский спортсмен. Только его не задушили санкциями

17 июня в Мадриде (Испания) стартует турнир претендентов – 2022, победитель которого сыграет за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Несмотря на санкции, действующие по отношению к российским спортсменам в подавляющем большинстве видов спорта, за победу в турнире будет бороться и россиянин. Ян Непомнящий получил одну из восьми квот турнира как участник матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2021.
Почему же санкции на российского шахматиста не распространяются?
Непомнящий остался единственным российским спортсменом, который в условиях санкций может принять участие в столь крупном турнире, фактически являющимся предварительным этапом чемпионата мира.
В отличие от большинства других спортивных федераций, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, вместо полного отстранения наших спортсменов предприняла менее жёсткие меры, и Непомнящий сохранил право на участие в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ, в том числе и в турнире претендентов. Правда, играть россиянин будет в нейтральном статусе.
По инициативе Дворковича представители России и Беларуси могут выступать на международных соревнованиях под флагом шахматной федерации страны или, по своему желанию, под нейтральным флагом ФИДЕ.
При этом, несмотря на допуск российских и белорусских шахматистов до международных соревнований в личном зачёте, ФИДЕ всё-таки лишила эти сборные права выступать на командных турнирах. В частности, сборная России не сыграет на Всемирной шахматной Олимпиаде, которая должна была пройти в Москве летом 2022 года. Этот турнир будет проведён в Индии.
Также федерация дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина на шесть месяцев из-за его политических высказываний. Карякин вместе с Непомнящим должен был сыграть на турнире претендентов, однако он лишился этой возможности из-за персональных санкций ФИДЕ.
Ян Непомнящий
Фото: РИА Новости
Из-за этих ограничений на руководителя ФИДЕ обрушилась волна критики. Однако решение Дворковича можно считать компромиссным: ни в одном другом виде спорта на данный момент российские спортсмены играть в международных турнирах столь высокого уровня не могут. Коммерческие турниры в теннисе, НХЛ или ММА – это немного другая история.
Яну Непомнящему не впервой выступать в нейтральном статусе – прошлый матч за титул чемпиона мира по шахматам россиянин также играл под флагом Федерации шахмат России. Тогда российский спортсмен был лишён права выступать под национальным флагом из-за санкций ВАДА.
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