Россиянин после трёх туров набрал два очка и остаётся одним из лидеров Турнира претендентов.

Ян Непомнящий сыграл рекордно быструю партию. Его соперник даже не подумал о победе

На фоне стартовых напряжённых баталий Ян Непомнящий в третьем туре очень спокойно и быстро сыграл вничью против Теймура Раджабова. Чувствовалось, что азербайджанский гроссмейстер после чувствительного удара от Хикару Накамуры нуждался в передышке и очень хотел побыстрее уйти с ковра – фактически он даже не попытался исполнить какую-то так называемую «проверку» и поставить перед россиянином хотя бы минимальную задачу.

Непомнящий быстро исполнил на доске известные ходы, и на 30-м ходу была зафиксирована ничья. Шахматисты провели за доской менее двух часов – для текущего турнира это своеобразный рекорд. Но, к сожалению, в шахматах так бывает, если противник сильно стремится к миру белыми фигурами.

Турнир претендентов — 2022. 3-й тур

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Ян Непомнящий (Россия)

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кf3 d5 4. g3 d:c4 5. Сg2

Каталонское начало – один из самых популярных и сложных дебютов современности. Белые готовы расстаться с пешкой с4 ради инициативы и контроля большой диагонали h1-a8 своим фианкеттированным слоном.

5… c5 6. 0–0 Кc6

Ян отказался от ортодоксального плана Ce7, 0-0 и только затем взятия на с4, который он применял после матча с Карлсеном в пользу другой популярной линии. И Теймур решил не рисковать.

7. d:c5

Альтернативы 7. Фa4 Сd7 8. Ф:c4 b5 или 7. Кe5 Сd7 8. Кa3 c:d4 9. Кa:c4, ведут к сложной борьбе, но белые в последнее время часто достигали успеха, меняя ферзей.

7… Ф:d1 8. Л:d1 С:c5 9. Кbd2 c3 10. b:c3 0–0

Чёрные сумели немного подпортить белым пешечную причёску, теперь вопрос – смогут ли они без потерь развить ферзевый фланг?

11. Кb3 Сe7

12. Кfd4

Первая неожиданность. В последнее время теоретические диспуты велись вокруг 12. c4 Сd7 13. Сb2 Лfc8 14. c5 Сe8 – чёрные стоят крепко, а белые надеются при поддержке пешки с5 постепенно внедриться фигурами на d6. Вместо этого Теймур берёт курс на разгрузку.

12… Сd7 13. К:c6

Как-то поддерживает минимальную интригу 13. Кb5 или 13. Сg5, но всё равно здесь наиболее вероятна ничья.

13… С:c6 14. С:c6 b:c6 15. Сe3 Кd5 16. Сd4 c5

Всё это уже встречалось в партии Михалевский – Михальчик (2009), и партия быстро покатилась к мирному исходу.

17. К:c5 С:c5 18. С:c5 Лfc8 19. Сd4 К:c3 20. С:c3 Л:c3 21. Лac1

21… Лa3!

Минимальная аккуратность – при 21… Л:c1 22. Л:c1 Крf8 23. Лc7 белые становятся сильнейшей стороной за счёт сильной ладьи.

22. Лc2 h5 23. Лd7 a6 24. Крg2 g6 25. e3 Крg7 26. Лcc7 Лf8 27. Лd6 Лe8 28. Лdd7 Лf8 29. Лd6 Лe8 30. Лdd7. Ничья.

Ян Непомнящий после третьего игрового дня с двумя очками из трёх возможных продолжает идти в числе лидеров претендентского турнира. После такого «разгрузочного» дня и выходного в понедельник россиянину предстоит дуэль с Алирезой Фируджей – возможно, одна из важнейших в первом круге.