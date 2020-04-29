Российский богатырь запросто тянет за собой самолёты и поезда. Вот это мощь!

Вологодский богатырь Денис Нагибин – один из самых сильных людей в России. Он может сдвинуть с места что угодно. Локомотив весом 192 тонны? Не проблема! Самолёт? Пожалуйста! Перетянуть теплоход с одного берега реки на другой? Запросто! Недаром считается, что силовой экстрим, которым занимается Денис, – это вершина бодибилдинга и культуризма.

Вряд ли он мог подумать о том, чего добьётся, когда пришёл в спортивный зал более десяти лет назад при весе 60 кг и росте 185 см. Даже любительский бодибилдинг тогда казался далёким и недостижимым. Зато теперь он звезда силового экстрима и обладатель рекордов России!

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«Я вдохновлялся Шварценеггером и Турчинским»

Как и многие, чьё детство прошло в 90-х, Нагибин вырос на фильмах с участием Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне. При этом Дениса вдохновляли не только зарубежные звёзды, но и соотечественники.



«Очень нравилась телепередача «Самый сильный человек планеты», которую показывали где-то в конце 90-х – начале 2000-х. Ну и все, конечно, помнят Владимира Турчинского, рекордсмена в силовых видах спорта и шоумена, его фигура помимо Шварценеггера и Сталлоне меня тоже очень вдохновляла».



Постепенно Денис набирал мышечную массу и в 2011 году уже участвовал в Кубке мира по силовому экстриму. Ему очень нравилось тащить на себе тяжёлую технику. Начинал он с обычных машин, потом были автобусы с пассажирами, а затем он перешёл на новый уровень.

Круче, чем Брюс Ли. Российский блогер побил рекорд легендарного бойца на Красной площади Фитнес-тренер Манвел Мамоян повторил сложнейшие отжимания на двух пальцах.

«Это немного тяжелее, чем я ожидал»

16 августа 2014 года на праздновании Дня авиации в Вологде Денису предстояло протащить на себе самолёт ЯК-40 весом в 17,5 тонны. До Нагибина никто из местных силачей не мог сдвинуть с места самолёт. И рекорд был зафиксирован – спортсмен сдвинул воздушное судно на целых 12 метров, после чего официально посвятил своё достижение присоединению Крыма к России.



«Это немного тяжелее, чем я ожидал. Асфальт на жаре немного просел. Но в принципе я доволен. Я рассчитывал протащить чуть дальше, но пилоты уже сами самолёт остановили в целях безопасности», – рассказал силач.

Видео доступно на «Чемпионате».

Теплоход с пассажирами? Какие проблемы!

Следующий крупный рекорд Нагибин установил 12 июня 2016 года – в День России. Патриотизм для Дениса – не пустое слово, и дата была выбрана не случайно. На этот раз ему предстояло сдвинуть с места теплоход, причём не просто наполненный пассажирами. На борту было примерно 150-200 человек, а общий вес теплохода с людьми достигал 55 тонн.

Мероприятие проходило в центре Вологды. Денису удалось протащить теплоход по реке на расстояние 40 метров, используя только силу своих рук. Для этого ему потребовалось менее полутора минут. Рекорд был посвящён не просто Дню России, а конкретно 100-й стрелковой дивизии, которая во время Великой отечественной войны был сформирована в Вологде.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Я справился!»

Всего через пару месяцев после рекорда с теплоходом Денис принял очередной вызов. В августе 2016 года он поставил перед собой задачу сдвинуть с места локомотив весом…192 тонны! Достаточно было протащить его хотя бы на один метр.



И у него получилось установить новый рекорд России!



«Я справился! Метр засчитан. Спасибо руководству и работникам локомотивного депо и всем, кто помогал и поддерживал. Отдельное спасибо моим друзьям и близким за то, что были рядом».

Видео доступно на «Чемпионате».

Помощь Донецку и Народное ополчение

Денис не случайно приурочивает свои рекорды к патриотическим датам и поводам. Помимо спорта силач активно занимается общественно-политической деятельностью. В 2015 году ему предлагали место капитана областной команды по силовому экстриму, но Нагибин отказался, потому что занимался сбором гуманитарной помощи детям Донецка.



Зимой того же года Денис вместе со своим другом Александром Смирновым отправился в ДНР с гуманитарным грузом и там же вступил в Народное ополчение Донбасса. С тех пор Нагибин регулярно ездит туда и собирает для детей гуманитарные грузы.