Миллионы за кусок картона. Почему американцы тратят дикие деньги на бейсбольные карточки

На редких фотографиях бейсболистов в США можно неплохо заработать. Но обычно приходится чуть-чуть подождать. Лет эдак 50.

В конце августа бейсбольная карточка с изображением игрока «Нью-Йорк Янкиз» Микки Мэнтла стала самой дорогой памятной спортивной вещью из когда-либо проданных на аукционах. За небольшую картонную фотографию бейсболиста покупатель отдал $ 12,6 млн или 760 млн рублей!

Зачем люди тратят такие огромные деньги на такие пустяки?

Откуда вообще взялись бейсбольные карточки?

Изначально бейсбольные карточки – это маркетинговый продукт табачных компаний. В середине XIX века, когда бейсбол приобрёл статус профессионального спорта, а в пачки сигарет вкладывали жёсткий кусок картона для плотности упаковки, у фирмы Allen&Ginter возникла идея превращать обычные картонки в красивые мини-открытки. Естественно, это увеличило прибыль компании, ведь необычные вкладыши вызывали интерес.

Правда, в начале XX века табачным фирмам пришлось отказаться от карточек. Тогда в США заговорили о вреде курения, и доходы от продаж сигарет падали. Однако монополию на спортивные вкладыши перехватили производители сладкого, что позволило привлечь и детскую аудиторию.

В годы мировых войн индустрия карточек приходила в упадок из-за дефицита бумаги, однако через некоторое время возвращалась с новой силой. После второй мировой в отрасли появился крупный игрок – фирма Topps, которая сперва тоже производила сладкое, а потом полностью сконцентрировалась на выпуске карточек. Topps совершила настоящую революцию в мире вкладышей – на обороте стали печатать статистику изображённого бейсболиста, что позволяло не просто любоваться, а даже играть ими. А в середине 70-х годов карточки из предмета для развлечения и коллекционирования превратились в средство инвестиций. Оказалось, что старинные, редкие или уникальные экземпляры по прошествии времени можно продать за приличные деньги. Это привлекло новых людей в отрасль, хоть время от времени в карточном мире случались свои кризисы и интерес аудитории серьёзно падал.

В начале XXI века карточки перешли в мир современных технологий. Стало возможно коллекционировать, обмениваться и продавать не только реальные, но и виртуальные карточки. Однако и к картонкам интерес остался.

Бейсбольные карточки Фото: Tom Williams/Getty Images

Сколько люди тратят на дорогие карточки?

Пандемия коронавируса, в отличие от многих других сфер жизни, положительно повлияла на отрасль спортивных вкладышей. Случился настоящий бум интереса к карточкам, правда, уже не как к хобби, а как к способу инвестиций. Так, если в 2019 году рынок спортивных коллекционных вкладышей оценивался в $ 4,7 млрд, то, по прогнозам Cision, к 2027 году он вырастет до $ 62 млрд.

«Большинство коллекционеров считают, что они преуспели со своими карточками в качестве инвестиций, – рассказал исполнительный директор аукционов PWCC Брент Хьюгенс. – Коллекционирование карточек – это своего рода гибрид инвестиций и изобразительного искусства. В них много ностальгии, которая отсылает к рынкам в сфере искусства. Но, исходя из реальных данных, которые у нас есть, это больше похоже на фондовый рынок».

На карточках действительно можно заработать. Причём огромные деньги, если проявлять недюжинное терпение. Например, сейчас одной из самых дорогих карточек считается та, на которой изображён бейсболист «Питтсбург Пайрэтс» Хонус Вагнер. Она особенно привлекает коллекционеров, потому что сам Вагнер, выступающий против курения, был в ярости, когда узнал о вкладышах со своей фотографией в пачках сигарет. Тираж после долгих споров пришлось экстренно отзывать, поэтому было выпущено лишь 57 штук. В 1933 году карточку с Вагнером продали за $ 50, в 1991 году известный хоккеист Уэйн Гретцки приобрёл её уже за $ 451 тыс., в 2007 году вкладыш продали за $ 2,8 млн, а в 2020 году – за $ 6,6 млн! Действительно мощная инвестиция.

Карточка с изображением Хонуса Вагнера Фото: Bob Chamberlin/Getty Images

Конечно, далеко не все относятся к карточкам исключительно как к способу заработать. Многие видят в них уникальные произведения искусства. И коллекционеры готовы тратить миллионы, лишь бы заполучить его.

«Когда я купил вкладыш новичка Майка Траута от 2009 года, все говорили, что я сумасшедший, раз потратил почти полмиллиона долларов на кусок картона, – рассказывал коллекционер Дейв Оанча. – Но я воспринимаю это как искусство – как «Мону Лизу» или Пикассо. В мире есть только один такой экземпляр».

«Карточки, которыми я владею, больше похожи на произведения искусства, – пояснил бизнесмен Кен Кендрик. – Они ценятся как редкие картины, потому что они настолько редки, и они имеют очень высокие ценники, если их продают».

Некоторые приобретают карточки из-за детских воспоминаний. Правда, немногие могут позволить себе по-настоящему дорогие экземпляры. Обычно всё-таки крупные приобретения совершают именно инвесторы.

«Я мечтал иметь карточку Микки Мэнтла 1952 года с тех пор, как ребёнком начал их коллекционировать. Это Мона Лиза среди спортивных карточек», – признавался продюсер Роб Гоф, выложивший за неё $ 5,2 млн.

Самая дорогая в мире бейсбольная карточка с изображением Микки Мэнтла Фото: Matt Dirksen/Getty Images

Как определяется ценность бейсбольной карточки?

Как же вообще определяется, какая карточка ценная, а какая – нет? Коллекционеры разработали целую классификацию вкладышей.

Первый тип – обычные вкладыши. Обычно они не имеют особой ценности, так как являются довольно распространёнными. Второй тип – карточки новичков. Они посвящены игрокам, дебютирующим на высшем уровне. Обычно эти карточки являются первыми для любого бейсболиста, и если он становится большой звездой, то его карточка новичка может стать очень дорогой.

Всё остальное – это редкие карточки, которые имеют особую ценность из-за маленького тиража. К ним относят так называемые вставки, которые от обычных карточек отличаются тем, что исполнены более художественно. В эту группу входят также карточки с автографами игроков, с кусочками формы бейсболистов и, как ни странно, карточки, на которых есть разного рода ошибки.

Особой ценностью пользуются вкладыши из ограниченных коллекций. Например, из уникальной серии «Щит пустыни», выпущенной в 1990 году для американской армии. Название отсылает к одной из военных операций американцев в Персидском заливе. Было выпущено всего семь тысяч экземпляров, которые выдавались исключительно солдатам. Карточки из этой серии были такими же, как и набор, посвящённый сезону-1991 в MLB, а единственное отличие – логотип боевой операции. Но благодаря такому незначительному на первый взгляд отличию карточка стоит не $ 20, а $ 14 тыс.

На стоимость карточки влияют и другие факторы. Если вкладыш относительно свежий, значит, его цена может меняться с течением времени в зависимости от того, как развивается карьера игрока, изображённого на ней. Играет роль и внешний вид вкладыша. Важен и производитель – например, карточки от Topps дороже всех остальных, так как у фирмы есть официальная лицензия, что позволяет создавать более уникальные вкладыши.

Бейсбольные карточки Фото: Andy Cross/Getty Images

Особым критерием является оценка карты профессионалами. Существуют даже специальные компании, которые изучают состояние вкладыша и ставят ему оценку от 1 до 10 баллов. Самой уважаемой фирмой в этой отрасли является Professional Sports Authenticator (PSA). Карточки, получившие высокую оценку этих экспертов, обладают большей стоимостью, чем остальные.

Почему карточка с Микки Мэнтлом такая дорогая?

Цена редкой карточки не определяется по каким-то конкретным формулам. Обычно она формируется при непосредственном общении продавца с покупателем. Долгое время самой дорогой карточкой в мире считалась та, на которой изображён Хонус Вагнер, проданная за $ 6,6 млн. Но сейчас место на вершине занял вкладыш новичка с Микки Мэнтлом 1952 года.

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Особенность карточки с легендой «Янкиз» заключается в том, что в мире осталось лишь шесть таких экземпляров. А проданный на аукционе в августе был оценён PSA на 9,5 из 10 и был назван одним из лучших в своей серии.

«Мы всегда знали, что эта карточка побьёт рекорды и все ожидания. Но это не сделало аукцион менее захватывающим, ведь мы могли видеть, как цена на вкладыш впервые преодолевает восьмизначный порог. Это выдающееся достижение для нашей замечательной команды спортивных экспертов», – заявил один из сотрудников аукциона Крис Айви.

Микки Мэнтл Фото: Getty Images

Вслед за карточками Мэнтла и Вагнера в тройку самых ценных входит та, на которой легендарный Бэйб Рут в 1914 году изображён как питчер низшей лиги. Она оценивается в $ 6 млн. В топ-10 же попали вкладыши с изображениями Наполеона «Нап» Лажуа (1933), Лероя «Сэтчела» Пэйджа (1949), Шулесса Джо Джексона (1914), Теда Вильямса (1954), Тайруса Реймонда «Тай» Кобба (1914), Уилли Говарда Мэйса-младшего (1951) и Джо ДиМаджио (1938). Как нетрудно заметить, все самые дорогие карточки – довольно старые.

Обычно коллекционеры приобретают карточки на специальных аукционах или шоу и на Еbay, где можно купить и обычный, и электронный, виртуальный экземпляр. Однако самые редкие вкладыши приобретаются через экспертов, коллекционеров или специальных поставщиков – тут нужен особый подход.