«Не переставайте мечтать». Россиянин вписал своё имя в историю американского футбола

Новости всего мира сообщают о сложных отношениях России и США. Бесконечные санкции, политическая напряжённость, даже угроза военного столкновения. Кажется, о позитиве не может быть и речи.

Но американский спорт стоит особняком. Клубы НХЛ не отказываются от российских хоккеистов, US Open не закрывает двери для наших теннисистов. А теперь ещё и в американском футболе появился русский парень.

Да-да, в американском футболе! И это настоящая сенсация. Никита Юферов совсем недавно выступал за любительский клуб из Карелии и ездил по 30 км на автобусе на тренировки, а теперь осуществил американскую мечту!

«Лось такой, а ему 15»

Американским футболом Никита Юферов стал заниматься совсем не в раннем возрасте – в 15 лет. В любительский клуб попал неожиданно: не планировал заниматься, однако на тренировку его за компанию привёл друг.

«В этот вид спорта я попал скорее случайно. Меня позвал друг, сказав, что нужны здоровые парни в команду. Друг, кстати, футбол бросил меньше чем через два месяца тренировок, а я остался в команде и ни разу не пожалел, что связал себя с американским футболом. До вступления в команду я никаким спортом не увлекался, только ходил в тренажёрку», – признавался Никита.

Никита Юферов Фото: Из личного архива

Парень был физически развит не по годам. Президент Карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир вспоминал, что при первой встрече был уверен, что Никите больше 18 лет, поэтому дал ему анкету для взрослых: «А он, лось такой, отвечает: «Мне 15, но на следующей неделе 16».

Клуб «Оружейники» находился в Петрозаводске, а сам Никита жил в 30 км от города, на станции Падозеро. На тренировки юному спортсмену приходилось ежедневно ездить на автобусе, однако это того стоило.

В 2015-м, когда Юферову уже было 17, «Оружейники» возглавил опытный специалист, многократный чемпион Украины и Венгрии Сергей Корнев. Клуб стал активно развиваться, а Никита совершенно неожиданно получил вызов в юниорскую сборную России. В составе национальной команды Юферов отыграл несколько матчей в отборе на чемпионат Европы.

Попадание в сборную открыло для россиянина новые варианты развития карьеры. Некоторое время Юферов поиграл за чешский клуб «Пршибрэм Бобкэтс», а потом вновь вернулся в «Оружейники». В 2017 году команда выиграла свой дивизион в чемпионате России и заняла третье место в Кубке регионов. Сам Никита же едва не попал в топ-50 игроков Лиги американского футбола по версии портала First&Goal, заняв 51-е место.

Никит Юферов Фото: Из личного архива

После краткосрочного периода карьеры в Чехии Никита задался целью снова поиграть за границей, только уже не в Европе, а в США. В 2018 году Юферов стал чаще пропускать тренировки, но не просто так, а чтобы посещать занятия в языковой школе. А в конце концов бросил всё и улетел в США.

«Чтобы поступить в колледж, пришлось попотеть»

Россиянин приехал в Сан-Франциско, штат Калифорния, где стал посещать языковую школу. Параллельно Никита искал колледжи, где есть футбольная программа. В этом ему помог экс-тренер юниорской сборной России Максим Осокин, который уже несколько лет работал в США. Но так как в кармане у парня было всего $ 300, пришлось идти работать охранником. При этом бóльшую часть заработанных денег Никита отправлял маме на родину.

«В языковой школе, где я учился, увидел брошюру со списком заведений, куда можно пойти после окончания школы. Там и увидел колледж Сан-Матео, – рассказывал Юферов. – Первым делом смотрел, есть ли там футбольная программа. Нашёл контакты и почту главного тренера, отправил свои хайлайты. Через 10 минут он ответил, что ждёт меня на встречу на следующий день. Мы пообщались. Он сказал, что ему нравится моя история и он хотел бы, чтобы я приехал тренироваться к открытию тренировочного лагеря. Потом я уже узнал, что в эту команду приезжают парни из разных штатов – система рекрутинга тут как в первом студенческом дивизионе. А вот чтобы поступить в колледж, пришлось попотеть. Но мне во всём помогает Максим Александрович Осокин, без него я бы уже через два месяца поехал домой».

Никиат Юсферов на отдыхе Фото: Из личного архива

Вскоре Никита поступил в колледж Сан-Матео. Там ему пришлось попотеть не только за партой, но и на футбольном поле. В команде «Сан-Матео Бульдогс» россиянину предложили незнакомую ему позицию линейного нападающего – в «Оружейниках» он в основном играл на позиции линейного защиты.

«Я привык уже. Тем более что меня сейчас тренирует один из лучших тренеров в Калифорнии Бретт Полак, – рассказывал российский футболист. — На работу времени нет. Встаю каждый день в шесть утра, а возвращаюсь домой после восьми вечера. В восемь утра тренировка в зале, потом командное собрание, с десяти до часу учёба, потом снова командное собрание, сбор по позициям и основная тренировка с четырёх до шести вечера. По субботам игры».

«Это то, чего я так хотел»

Уже тогда Юферов захотел попасть в команду первого дивизиона NCAA, причём с помощью стипендии. И спустя два года у Никиты получилось. В конце июля россиянин получил стипендию университета Юта Стейт, а уже в сентябре начнёт играть за команду «Эггис», выступающую в первом дивизионе NCAA – втором по значимости дивизионе в американском футболе после знаменитой НФЛ.

Никита Юферов на стадионе Фото: Из личного архива

Юта Стейт – не единственный университет, от которого Юферову поступали предложения. Официально в россиянине были заинтересованы также Северный Техас и Сан-Хосе Стейт, неофициальных встреч же было гораздо больше. Но неудивительно, что выбором Никиты стала именно «Эггис», ведь команда является одним из топов в студенческом футболе. Клуб университета Юта Стейт по итогам прошлого сезона занял 24-е место в списке лучших в стране.

«Чувствую, что теперь работать нужно во много раз больше, но это как раз то, чего я и хотел. Не описать словами, когда достигаешь того, чего так сильно желал — это придаёт сил идти дальше. Надеюсь, это как-то повлияет и кому-то поможет в России. Хочу послужить примером для ребят, которые любят американский футбол. Скажу банальную вещь: нельзя переставать мечтать и верить. Нужно отдавать всего себя на 100%, и тогда всё получится».

У Никиты, по правилам NCAA, есть возможность отыграть в студенческой команде ещё два года. За это время россиянин планирует ещё прибавить в мастерстве и выйти на драфт НФЛ, чтобы добраться до лучшей в мире лиги американского футбола. И, кажется, ему это вполне по силам.