«Во время награждения нас обокрали». Удивительная история великого советского волейболиста

Вячеслав Зайцев был признан лучшим связующим мира в ХХ веке, но из сборной СССР его просто убрали.

Лучший связующий мирового волейбола XX века Вячеслав Зайцев трижды играл в финалах Олимпиад, дважды брал золото чемпионата мира, семь раз побеждал на чемпионатах Европы, но ни разу не выигрывал чемпионат СССР.

Он был главным звеном в великой сборной СССР и ленинградском «Автомобилисте» Вячеслава Платонова, а в Европу уехал на зарплату $ 6000 в год. Именно Зайцев был капитаном непобедимой команды, которая в последний раз выиграла чемпионат мира. С тех пор прошло уже 40 лет.

Золото, которого нет

Талант Зайцева рассмотрел тренер Вячеслав Платонов. 28-летнему волейболисту в 1967-м предложили стать играющим тренером ленинградского «Спартака» и вернуть команду в элитный дивизион чемпионата СССР. Через три года поставленная задача была выполнена. А за год до этого в «Спартаке» состоялся дебют 17-летнего разыгрывающего, который с ходу заявил о себе как об огромном таланте.

Зайцев практически сразу стал ключевым игроком команды Платонова, которая в высшей лиге чемпионата СССР играла уже под названием «Автомобилист». Молодой пасующий гениально читал игру. В 19 лет молодёжная сборная СССР со связующим Зайцевым выиграла чемпионат Европы. После такой игры в молодёжке главный тренер взрослой сборной Юрий Чесноков пригласил волейболиста в основной состав.

Таким образом, Зайцев в 1971-м стал чемпионом Европы и среди взрослых, но в волейбольных справочниках в составе сборной СССР его имени нет.

«На самом деле, в 1971 году я успел сыграть и на молодёжном чемпионате, и на взрослом. В обоих случаях сборная СССР победила», – объяснял Зайцев «Спорт-экспрессу».

Вячеслав Зайцев Фото: РИА Новости

«Если не перейдёшь в ЦСКА, то и в сборной играть не будешь»

С 1972-го Зайцев уже был основным разыгрывающим сборной СССР, хотя на Олимпиаду в Мюнхен и не попал. Возможно, повлиял его отказ перейти в ЦСКА к Чеснокову. Тогда в армейском клубе были собраны все лучшие волейболисты страны.

«В армии я не служил, поскольку в детстве перенёс ангину, которая дала осложнения на слух. В местной военно-медицинской академии меня обследовали на предмет слуха и годности к службе. Дали «белый» военный билет и сказали, что с таким слухом вообще чудо, что я разговариваю сносно! Итог: годен к нестроевой в военное время.

Но когда в 1972 году попал в сборную СССР, которую тренировал Юрий Борисович, начался пресс со стороны руководства ЦСКА: «Если не перейдёшь в ЦСКА, то и в сборной играть не будешь». Однако я не мог пойти против людей, которые меня воспитали и дали возможность играть в команде мастеров, подвести Вячеслава Алексеевича Платонова, который передал мне в «Автомобилисте» свою майку с 8-м номером. Приходилось находить разные отговорки», – рассказывал разыгрывающий в интервью изданию «Бизнес Online».

Давление со стороны ЦСКА так и осталось давлением. Зайцев не менял клубную прописку, а за сборную СССР играл 17 лет! «Автомобилист», правда, так и не сумел отобрать у армейцев чемпионский титул, и это единственный трофей, которого не хватает в коллекции гениального волейболиста.

Воровство после победы и шок после бойкота

После поражения в драматичном финале Олимпиады-1976 в Монреале от сборной Польши Юрия Чеснокова убрали с поста главного тренера сборной СССР. Команду возглавил 38-летний Платонов.

Тот не стал радикально менять состав, но поменял тактику игры национальной команды. При Платонове сборная СССР превратилась в непобедимую машину, выигрывая все турниры, в которых участвовала.

В финале чемпионата мира 1978 года советская команда перемолола сборную Италии в трёх сетах, причём в третьей партии счёт был 15:1 (!). А пока шло награждение, раздевалку сборной СССР обчистили воры.

«В Италии мы без проблем дошли до финала, где обыграли хозяев чемпионата. Во время награждения нашу раздевалку обокрали, забрав сумки и одежду. Итальянцы обещали разобраться, но так ничего и не сделали», — вспомнил Зайцев в интервью Sport24.

Через четыре года в Аргентине подопечные Платонова катком прошлись по всем соперникам, хотя перед началом турнира в выставочном матче уступили бразильцам в четырёх партиях и пошли разговоры о том, что гегемония советской команды будет прервана. Но вместо прерванной победной серии – подавляющее преимущество.

В финале в переполненном зале, который поддерживал бразильцев, сборная СССР просто растерзала соперников, не позволив ни в одной из трёх партий набрать больше 5 очков. Между двумя победами на чемпионатах мира было и золото московской Олимпиады, которую бойкотировали многие страны.

«Наша сборная в любом случае была на голову сильнее всех, – утверждал Зайцев в интервью «Спорту день за днём». – Не было сомнений, что в финале Олимпиады выиграем у Болгарии. А запомнились больше всего потрясающее открытие и великолепная еда. Было вообще всё – икра, рыба, мясо всякое. Полупустая Москва без машин и людей».

Пиком той великой сборной СССР должна была стать Олимпиада в Лос-Анджелесе. Но советское правительство ответило бойкотом на бойкот.

«Мы очень много и серьёзно готовились к этой Олимпиаде. Об отказе ехать на Игры-1984 мы узнали, когда находились на сборе в Харькове. К нам в раздевалку перед пятой партией товарищеского матча со сборной США зашёл один из руководителей Федерации волейбола СССР и объявил, что правительство приняло решение бойкотировать Олимпиаду. Пятую партию мы очень быстро слили, потому что все были в трансе. Мы полгода жизни отдали ради этой Олимпиады – пахали, тренировались, готовились. И тут на тебе, политики своё решение приняли.

Чтобы хоть как-то смягчить этот удар, были организованы соревнования «Дружба-84», которые отдали социалистическим странам. В финале играли с Кубой в Гаване в присутствии 15 тысяч зрителей и самого Фиделя Кастро. Выиграли 3:1, получили призовые и регалии, словно Олимпиаду выиграли. Но это было не то, потому что, когда ты выигрываешь золото на Олимпиаде, ты уже вошёл в историю», — говорил Зайцев.

Иван Зайцев — сын Вячеслава Зайцева Фото: РИА Новости

«Намекнули, что пора уступить дорогу молодым»

Осенью 1985 года после поражения в финале Кубка мира из сборной СССР выбросили Платонова. Гениальному тренеру не простили резких слов после бойкота Игр-1984, когда он заявил на заседании Госкомспорта, что чиновники плюнули спортсменам в душу. Но убрать его тогда было невозможно, так как сборная СССР была просто непобедимой.

Первая осечка за семь лет стала фатальной. Спустя год на чемпионате мира во Франции советская команда проиграла финал американцам, и после этого из сборной попросили уже Вячеслава Зайцева.

«Мне намекнули, что пора уступить дорогу молодым», — сказал легендарный капитан сборной СССР.

Свой последний матч в майке сборной Зайцев провёл в 1988-м. 2 октября в финале Олимпиады в Сеуле советская сборная уступила американцам в четырёх партиях. В тот же день у Зайцева родился сын Иван.

«Когда убирали Платонова, игроки не могли ничего сделать. Все ссылки были на то, что Вячеслав Алексеевич болен. Ему предлагали занять должность «надсмотрщика» за всеми национальными командами. Естественно, Платонов отказался. Если бы остался… Мы бы выиграли Олимпиаду в Сеуле. А туда поехала совсем другая команда, с другими понятиями и другими людьми. Не было коллектива, который можно было назвать единым кулаком», — сокрушался выдающийся волейболист.

В 1987-м Зайцев покинул «Автомобилист». Он уехал в Италию, где играл за три команды Серии В, каждую из которых смог вывести в Серию А.

Там же, в Италии, вырос и его сын. Иван Зайцев пошёл по стопам отца и стал лидером и настоящей звездой итальянской команды. Но и его убрали из команды против желания. Сборная Италии в 2022 году выиграла чемпионат мира впервые за 24 года, но молодой командой, без Зайцева в составе.

А Зайцев-старший завершил карьеру в 1992-м, будучи тренером швейцарского «Лугано». В 1994-м вернулся в Россию, стал тренером и здесь, и под его руководством молодёжная сборная России выиграла чемпионат Европы и стала вице-чемпионом мира. Но повторить те же успехи, что и в качестве игрока, тренер Вячеслав Зайцев не смог. В 2013-м Зайцева ввели в Зал волейбольной славы в США.