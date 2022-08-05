Из сборной Италии выжили легенду с русскими корнями. А ведь Иван мог играть за Россию!

Даже если вы не фанат волейбола, то, вероятно, слышали об Иване Зайцеве, легенде национальной команды, но не России, а… Италии. У бунтаря с ирокезом, притащившего свою национальную команду к двум медалям Олимпиад, русские корни. Иван родился в семье советских спортсменов: олимпийского чемпиона по волейболу Вячеслава Зайцева и пловчихи Ирины Поздняковой. Случилось это, когда семья жила в Италии, в городке Сполето.

Зайцев — ключевая медиафигура в итальянском волейболе. Он не сходит с обложек глянца, снимается в шоу и озвучивает мировые премьеры, а ещё выступает лицом крупных компаний: Xiaomi и adidas.

Но после 13 лет в сборной его выживают из команды. Почему?

«Олимпийское золото в семье – у меня»

Маленький Ваня шёл к спортивному успеху по проторенной дорожке. Ему не нужно было искать героя для подражания, ведь таким был его отец. Вячеслава Зайцева называют лучшим связующим ХХ века, а в 2013 году его ввели в Зал славы волейбола. Он раздавал мячи в советской сборной 17 лет: собрал золотую коллекцию всех мировых чемпионатов. Его рекорд по числу побед на чемпионатах Европы — семь — кажется, так и останется вечным.

Иван Зайцев Фото: Buda Mendes/Getty Images

В 1987 году, на закате карьеры в сборной, он первым из советских волейболистов уехал за границу — ленинградский «Автомобилист» сменил на итальянские клубы серий А1 и А2. По признанию самого Зайцева, его вынудили: после чемпионата мира — 1986 намекнули, что пора дать дорогу молодым и предложили на выбор Италию или Испанию. Так он и оказался в «Сполето». А закончил карьеру играющим тренером в швейцарском «Лугано» в 40 лет.

Затем он полностью погрузился в российские реалии — видимо, скучал по родине. В разные годы тренировал в «Белогорье», привёл молодёжную сборную России к победе на Евро-2006, а также стал правой рукой Вячеслава Платонова на Олимпиаде 1996-го. Но повторить свои же результаты в качестве игрока так и не смог, а потому оставил волейбол в 2014 году.

«Я бы сравнил отца с медведем – большим и важным, иногда злым. Временами бывает трудно понять, что у него на уме. После финала Олимпиады-2016 он написал мне: «Браво, но олимпийское золото в нашей семье по-прежнему у меня. А моя мама – цветок без шипов, очень чувствительный человек. Она пожертвовала собой ради счастья мужа и детей», – откровенничал Иван.

Зайцев-старший считал, что сын добился успеха за счёт русского характера. Сам же Иван уверен, что он всё-таки больше итальянец, хоть и ходил в школу в Санкт-Петербурге три года, а в 14 лет даже получил приглашение в молодёжную сборную России. Но парень социализировался в Италии: учился, заводил друзей и делал первые волейбольные шаги на серьёзном уровне — заявил о себе в «Перудже» и «Роме». Так что решил там и остаться.

Российский волейбол окончательно потерял Зайцева в 2008-м, когда в 19 лет он получил итальянское гражданство. И сразу начал защищать цвета сборной страны, став серебряным призёром Евро-2011.

Прогрессивная философия Италии

О России в мировом волейболе не вспоминали с чемпионата Европы – 2021, который россияне без основных в диагонали провалили: проиграли Польше в 1/4 финала – и это после серебра Олимпиады! Сказалась усталость и отсутствие основы — того же Максима Михайлова в его 34 решили поберечь для более важного старта — чемпионата мира. Как оказалось в 2022-м, совсем зря.

Зато на том ЧЕ на фоне домашней поддержки поляков и драйвовых словенцев вспыхнула Италия — причём без Ивана Зайцева. К первому за 16 лет золоту команду вели недавние юниоры, а самому возрастному — центральному блокирующему Симоне Андзани — 30. При этом звёздному доигровщику Алессандро Микьелетто — 21 год, а Юри Романо, который и заменит Зайцева на предстоящем ЧМ, — 25. В этом возрастном диапазоне вся основа банды Фердинандо де Джорджи.

Нет сомнений, что Италия задаёт тренды в мировом волейболе. Достаточно посмотреть и вглубь скамейки. За последние пару лет чемпионами мира и Европы были именно итальянские юниоры до 18, 19 лет и 21 года. Резерв будущей сборной дважды громил в финалах Россию и Чехию. Де Джорджи не цепляется за прошлое, а видит настоящее в перспективных новичках. Каким бы Зайцев ни был результативным диагональным, молодость вытесняет опыт. В общем-то, именно эта философия сказалась и на карьере Зайцева-старшего.

Иван Зайцев Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

«Спортсмен вёл себя образцово»

Иван Зайцев не был хорош и физически. После Токио-2020 бывший лидер сборной залечивал травму правого колена в римской клинике. Да, в Лиге наций Зайцев появился в основе, а Италия стала четвёртой, но и статус турнира не стоит переоценивать. Обычно, это битва вторых составов со звёздными вкраплениями: Мика Кристенсон в США, Зайцев в Италии или Эрвен Нгапет во Франции. Но истинный потенциал и силу сборных этот турнир не демонстрирует. Поэтому вряд ли стоит радоваться появлению там Ивана.

Стоит отметить, что Ивана уже дважды убирали из команды, даже когда он был на пике – в 2015-м и 2017-м. В первый раз его отстранили от «Финала шести» из-за нарушения дисциплины: он не стал соблюдать комендантский час и вместо 23:30 вернулся в свою комнату в 2:30. А в следующий раз он не согласился выступать в обуви спонсора — Mizuno: пара оказалась не очень удобной. За разборчивость Иван поплатился отстранением от Евро-2017.

Иван Зайцев Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

В этот раз, памятуя о тех инцидентах, Фердинандо де Джорджи специально подчеркнул, что Зайцева убрали, исходя из сугубо игровых мотивов.

«После тщательной технической и командной оценки я принял решение сообщить спортсмену, что он не будет частью команды из 14 человек на чемпионате мира. Во избежание всякого рода спекуляций подчеркиваю, что спортсмен вёл себя образцово», — заключил главный тренер.

В 2022-м Зайцев вернулся на площадку с «Лубе Чивитаново» и даже отыграл почти всю вторую часть сезона, включая плей-офф. Но, по мнению итальянских медиа, внутренние старты — теперь максимум экс-лидера сборной.