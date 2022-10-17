«Победа над Магнусом особенная, но гордиться нечем». 16-летний юнец сокрушил чемпиона мира

Карлсен сильно расстроился и не стал скрывать эмоции. Индийские вундеркинды обыгрывают его один за другим.

Индийский шахматный вундеркинд Доммараджу Гукеш стал самым юным гроссмейстером, который обыграл норвежца Магнуса Карлсена с тех пор, как тот десять лет назад стал чемпионом мира. На онлайн-турнире Aimchess Rapid по быстрым шахматам 16-летний вундеркинд упорно сопротивлялся Карлсену и заставил того сделать роковую ошибку. За день до этого норвежец проиграл другому молодому индийскому шахматисту Арджуну Эригаиси.

Эра Магнуса подходит к завершению?

Чемпион мира жутко расстроился после ошибки

На Aimchess Rapid произошло просто невероятное событие.

Сначала Карлсен проиграл 19-летнему Арджуну Эригаиси, которого недавно разгромил в финале Кубка Джулиуса Бэра. Эригаиси красиво расправился с чемпионом мира, взяв реванш.

На следующий день озадаченный Карлсен проиграл 16-летнему Доммараджу Гукешу. Норвежец, игравший чёрными, владел преимуществом, его юный соперник отчаянно защищался и в итоге дождался неточности со стороны чемпиона мира. Магнус пошёл слоном, вместо того чтобы сделать манёвр конём, и Гукешу этого хватило, чтобы за три хода в быстрой онлайн-игре сокрушить лучшего шахматиста мира!

Всего через три хода позиция чемпиона мира стала безнадёжной, и он признал своё поражение. Реакция Магнуса на случившееся была очень болезненной.

«Не самое большое его достижение»

Карлсен, кстати, проводит турнир Aimchess Rapid, находясь на шведском горнолыжном (и просто лыжном) курорте Эре. После поражения от Гукеша он сыграл ещё три партии, а затем прокомментировал случившееся.

«Возможно, эту быструю победу Гукеш не отнесёт к своим самым большим достижениям, но побеждать же всегда приятно», – сказал чемпион мира.

Юный гроссмейстер не разочаровал норвежца.

«Победить Магнуса – что-то особенное, но гордиться тут нечем», – заявил 16-летний шахматист.

Самый юный победитель Магнуса Карлсена

Доммараджу Гукеш стал самым юным шахматистом, которому удалось нанести поражение Магнусу Карлсену с 2012 года, когда норвежец стал чемпионом мира. Гукешу в день знаменательной партии было 16 лет 4 месяца и 20 дней.

Доммараджу Гукеш Фото: из личного архива

В феврале нынешнего года на турнире Airthings Masters, входящем в Тур чемпионов, Карлсен проиграл другому индийцу Рамешбабу Прагнанандхе. Тому в день игры было 16 лет 6 месяцев и 10 дней. Вообще, Прагг, как зовут Рамешбабу в шахматном мире, в нынешнем году уже трижды обыгрывал чемпиона мира.

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Победа Гукеша, с одной стороны, сенсационна, поскольку Магнус стабильно силён и в любой ситуации (кроме партий с Хансом Ниманном) старается биться до конца. С другой – летом на домашней шахматной Олимпиаде 16-летний гроссмейстер феноменально сыграл и в классику, одержав восемь побед подряд!

Рамешбабу Прагнанандхе Фото: fide.com

Да и гроссмейстером он стал уже давно – в 2019-м. Тогда Гукешу было 12 лет 7 месяцев и 17 дней. Это второй показатель в мировой истории. Вообще, в Индии сейчас шахматы развиваются как никогда. В 2014-м в стране было 25 гроссмейстеров, сейчас – 75, среди которых есть совсем юные гении.

Возможно, именно они окончательно закроют эру Магнуса Карлсена. Хотя сначала это сделают либо россиянин Ян Непомнящий, либо китаец Дин Лижэнь, которым весной предстоит сыграть за вакантный титул чемпиона мира.