16-летний гроссмейстер из Индии Прагнанандха одержал победу над Магнусом Карлсеном

16-летний индийский гроссмейстер Рамешбабу Прагнанандха нанёс поражение чемпиону мира по шахматам норвежцу Магнусу Карлсену на онлайн-турнире Airthings Masters, первом турнире серии Champions Chess Tour.
В понедельник, 21 февраля, Прагнанандха заставил капитулировать Карлсена на 39-м ходу, играя чёрными фигурами, и оборвал серию норвежца из трёх побед на турнире.
После восьми туров Прагнанандха с 8 очками занимает 14-е место в общей таблице. Карлсен идёт пятым, сообщает Hindustantimes.
В онлайн-турнире Airthings Masters с призовым фондом $ 150 тыс. принимают участие 16 шахматистов. После кругового соревнования восемь лучших гроссмейстеров определят победителя по кубковой системе.
В июне 2018 года Прагнанандха стал вторым в списке самых юных гроссмейстеров мира в возрасте 12 лет, 10 месяцев и 13 дней. С тех пор он опустился в этой таблице на пятое место.
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