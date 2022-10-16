«Ты приходишь поиздеваться над нами». Магнус Карлсен опять спровоцировал большой скандал

Чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену прилетел бумеранг за то, что он сделал в партии с американцем Хансом Ниманном. Несколько недель назад норвежец демонстративно признал поражение после одного хода против соперника, которого обвинил в жульничестве. Теперь Карлсен решил поиздеваться над соперниками в очередном «титульном вторнике», но одному из них это сильно не понравилось.

Новость по теме Азербайджанский гроссмейстер сдался в партии с Карлсеном на 2-м ходу и объяснил почему

«Титульный вторник» — серия онлайн-турниров в блиц с призовым фондом, в которой принимают участие в том числе и лучшие шахматисты планеты. В прошедшем «титульнике» победил Магнус Карлсен, который просто издевался над своими соперниками. Почему? Да потому что в 10 из 11 сыгранных партий он разыграл дебют Гроба, одержав девять побед!

Что такое дебют Гроба? Мы писали про это подробно. Можно почитать тут:

А если коротко, это дебют, который компьютерные движки оценивают как худший из возможных вариантов, сразу дающий сопернику преимущество примерно +2,5. Его можно играть за оба цвета, но обычно так делается только в онлайн-партиях в быстрые шахматы.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Карлсен играл так на протяжении всего турнира, выбрав такой вариант и в партии 10-го тура с азербайджанцем Рауфом Мамедовым. Тот здорово проводил «титульник» и перед встречей с чемпионом мира лидировал. Мамедов выбрал классический вариант е2-е4, норвежец ответил g7-g5, после чего азербайджанский гроссмейстер тут же нажал кнопку Resign, признав своё поражение.

«Если бы так сыграл даже Накамура, – то о'кей! Но когда такое делает Магнус Карлсен в еженедельном турнире… «Титульный вторник» собирает крутые составы, все люди приходят сюда, чтобы поиграть в шахматы, может, кто-то заработать. А тут – 1. e4 g5! Ну, я решил не продолжать… Если ты приходишь поиздеваться над нами, то без меня. Я не считаю, что я прав и так далее, но в чём-то подобном точно не хочу участвовать.

Рауф Мамедов Фото: fide.com

Я не хочу никого учить! Это моё видение, никому навязывать его не хочу. А ход 1...g5 в турнире с призами, тем более что его делает чемпион мира – это неправильно… От партии с Карлсеном всегда больше ожиданий, чем от любой другой, а вместо этого издевательство», — объяснил своё поведение Мамедов в интервью Levitov Chess.

Возможно, кто-то сочтёт издевательством именно поведение азербайджанского гроссмейстера, который прекрасно знал, что Карлсен в конкретном «титульном вторнике» играет именно дебют Гроба. Но Мамедов по крайней мере всё объяснил.

В нынешнем году, особенно осенью, в шахматах много скандалов. Но… Тем интереснее, не так ли?