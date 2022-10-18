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Скалолазка из Ирана Эльназ Рекаби выступила без хиджаба в знак протеста и пропала — ей грозит очень серьёзное наказание

Чемпионка из Ирана осмелилась выступить без хиджаба и пропала. Похоже, её бросили в тюрьму
Татьяна Постникова
Скалолазка из Ирана Эльназ Рекаби
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Тяжёлая история с востока. Близкие уже несколько дней не могут выйти на связь со спортсменкой.

Ещё несколько дней назад имя Эльназ Рекаби было известно лишь ярым поклонникам скалолазания. Сейчас же она стала символом борьбы с ущемлением прав женщин в Иране. Эльназ совершила дерзкую и крайне опасную для своей жизни акцию, выступив на международном турнире без хиджаба. Вот только теперь родственники девушки не могут выйти с ней на связь, а сама спортсменка выкладывает странные посты в соцсетях.

«Хиджаб становится проблемой»

Эльназ Рекаби – лучшая скалолазка в Иране. Долгие годы девушка пыталась пробиться на международную арену, однако ей не позволяли законы страны, а также различные религиозные ограничения. Разрешение на выступление за рубежом она получила лишь в 2016 году, став первой иранской скалолазкой, полноценно участвующей в Кубке мира IFSC.

Эльназ Рекаби

Эльназ Рекаби

Фото: из личного архива

«Одна из моих самых больших проблем в том, что мне приходится тренироваться в одиночку, – рассказывала в 2016 году Рекаби. – Дома нет женщин-альпинисток лучше меня, и мне не разрешают тренироваться с мужчинами. Выступление в хиджабе? Вначале это было немного странно для других спортсменов, которым было любопытно, что девушка в шарфе на голове и одежде, закрывающей руки и ноги, соревнуется внутри при такой высокой температуре. Конечно, когда жарко, хиджаб становится проблемой. Но мы сами попытались создать одежду, которая совместима со скалолазанием».

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С каждым годом Эльназ показывала всё более высокие результаты. В итоге в 2021 году она завоевала первую в истории Ирана бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходил в Москве, – в многоборье среди женщин. А ещё на счету Рекаби несколько медалей престижного чемпионата Азии: две бронзы и серебро. С 12 по 16 октября этого года Эльназ участвовала в чемпионате Азии в Сеуле, где стала четвёртой в многоборье. Но запомнилась она за счёт опасной акции протеста – выступлением без хиджаба.

«Она всегда принимает смелые решения»

Рекаби на международных соревнованиях всегда выступала в хиджабе. Во многом это было не решение самой спортсменки, а обязательное требование, прописанное в законе страны ещё с 1979 года. Выход без покрытой головы женщине-атлету грозит уголовным преследованием и тюремным сроком.

Эльназ Рекаби

Эльназ Рекаби

Фото: Из личного архива

Однако на чемпионате Азии Эльназ решилась на отчаянную акцию протеста, дабы показать солидарность с иранскими женщинами. Дело в том, что в стране с начала сентября не утихают волнения из-за гибели 22-летней Махсы Амини. Молодая девушка была остановлена на улице «полицией нравов» и погибла во время задержания. Активисты сообщили, что девушка умерла из-за ударов по голове от полицейских, но в правоохранительных органах эту информацию опровергли. Тем не менее в знак солидарности иранские женщины начали сжигать хиджабы и обрезать волосы, а также выходить на акции протеста.

«Эльназ приняла решение появиться без хиджаба около месяца назад и знала, что будет соревноваться без обязательного хиджаба, – сообщил один из близких Рекаби IranWire. – Она не хотела просить убежища в другой стране, потому что её муж находится в Иране. Она хотела вернуться домой после соревнований. Она всегда принимает смелые решения».

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«Приношу извинения за беспокойство»

После столь смелого поступка жизнь Эльназ оказалась под угрозой. Родственники и друзья девушки заявляют, что не могут связаться с ней с 16 октября. По данным IranWire, 17 октября спортсменку отправили в Иран, на день раньше запланированного срока, дабы избежать протестов в аэропорту. Сообщается также, что глава Федерации скалолазания Ирана Реза Зарей обманом заманил Эльназ в здание посольства Ирана в Сеуле, а там, пообещав безопасное возвращение домой, забрал её телефон и паспорт.

Посольство Ирана в Сеуле сразу опровергло эти сведения, заявив, что спортсменка вылетела на родину вместе с остальной командой 18 октября.

«Посольство Исламской Республики Иран в Южной Корее решительно опровергает все фальшивые, ложные новости и дезинформацию в отношении госпожи Эльназ Рекаби», – гласит заявление в социальных сетях.

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IranWire утверждает, что спортсменку отправили в тюрьму сразу по прилёте в Иран. Однако утром 18 октября сама Рекаби в соцсетях опубликовала пост с опровержением этих данных, а также с извинениями за своё поведение.

«Приветствую всех дорогих и достопочтенных иранцев, моих соотечественников. Я, Эльназ Рекаби, член национальной команды по скалолазанию с 20-летним стажем, приношу извинения за беспокойство, которое я вызвала. Я должна объявить, что во время чемпионата Азии, проходившего в Южной Корее, из-за неожиданного приглашения на старт в неподходящее время возникла проблема с хиджабом. В настоящее время я возвращаюсь в Иран с командой в соответствии с графиком».

Объяснения Эльназ выглядят странно, учитывая, что на видео выступления заметно, что девушка определённо подготовилась к старту и никуда не спешила.

«Мы пытаемся установить факты»

В связи с ситуацией вокруг Рекаби в Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) выступили с официальным заявлением.

«Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) полностью осведомлена о новостях, касающихся иранской спортсменки Эльназ Рекаби. В публичной сфере имеется много информации о спортсменке, и мы пытаемся установить факты. Мы также контактировали с госпожой Рекаби и Федерацией скалолазания Ирана. Мы понимаем, что она возвращается в Иран, и мы будем продолжать следить за развитием ситуации по мере её прибытия. Важно подчеркнуть, что безопасность спортсменов имеет для нас первостепенное значение, и мы поддерживаем любые усилия по обеспечению безопасности ценного члена нашего сообщества в этой ситуации. IFSC полностью поддерживает права спортсменов, их выбор и свободу слова».

Эльназ Рекаби

Эльназ Рекаби

Фото: из личного архива

Эльназ – уже не первая иранская спортсменка, выступившая без хиджаба. В 2019 году подобная история произошла с боксёршей Садаф Хадем. Тогда из-за опасений за свою безопасность девушка осталась жить во Франции.

Поступок Рекаби привлёк внимание мировой общественности к проблемам с женскими правами в Иране. Но, кажется, сама Эльназ поплатится за это. С большой вероятностью скалолазке придётся понести наказание, и пока неясно, насколько суровым оно будет. Надеемся, что с ней всё будет хорошо.

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Теги Другие Прочие виды спорта •••

Заглавное фото: из личного архива Эльназ Рекаби

Источник: «Чемпионат»

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