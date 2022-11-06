Такой же был у Владимира Высоцкого. Но без «блатных» номеров.

У Карпова была самая роскошная машина в Советском Союзе. Он выиграл «Мерседес» в шахматы

Вне всякого сомнения, Анатолий Карпов – один из самых известных людей в России, а не так давно – и в Советском Союзе. Традиционно в нашей стране звание чемпиона мира по шахматам позволяло открывать многие двери и получать заметные привилегии. Особенно если это звание было отобрано у американца во время политического противостояния с США.

Одной из самых ярких привилегий Анатолия Евгеньевича во времена Советского Союза была яркая, редчайшая и роскошная даже для Москвы машина.

«Мерседесы» в СССР были наперечёт

В 1977 году у действующего на тот момент обладателя титула чемпиона мира, 12-го шахматного короля и легенды советского спорта Анатолия Карпова появился первый «Мерседес» – 350-й, голубой металлик, оборудованный по последнему слову техники. По тем временам это был небывалый шик – в Москве таких крутых «Мерседесов» было всего четыре.

Один из них американские коллеги подарили светилу отечественной медицины, трагически погибшему в 2000 году в авиакатастрофе офтальмологу Святославу Фёдорову. Mercedes-Benz 280S с роскошным белым кожаным салоном появился у него в 1975 году – на два года раньше, чем у Анатолия Карпова.

«Мерседес» 280S Фото: Wikimedia Commons

Такой же, как и у шахматного короля, 350-й «Мерседес» стоял в гараже и у другого знаменитого ценителя классных автомобилей – Леонида Брежнева. Генсек партии вообще славился своей коллекцией иномарок. «Мерседес» Брежневу подарил глава ГДР Эрих Хоннекер (именно его поцелуй с советским вождём запечатлён на развалинах берлинской стены). Кстати, от канцлера ФРГ Вилли Брандта Леонид Ильич получил в свою «конюшню» спортивный Mercedes-Benz 450SLC семейства W107 – тут западная Германия в вечном соперничестве перещеголяла соседей. Mercedes-Benz, подаренный Леониду Брежневу Хоннекером, позднее перешёл к дочери генсека Галине.

Наконец, редкий москвич не знал голубой автомобиль Владимира Высоцкого. Машина, принадлежавшая Высоцкому, была выпущена в 1974 году – Владимир Семенович тут обошёл и Фёдорова, и Карпова, причём он сам очень любил подчёркивать тот факт, что его железный конь такой же, как у Брежнева. Машина оказалась чуть ли не первой в жизни Владимира Семёновича, которую он зарегистрировал на себя. Ходили упорные слухи, что этот «Мерседес» артисту подарила Марина Влади, но сам Высоцкий всегда с этим фактом яростно спорил и утверждал, что купил автомобиль на свои средства.

Высоцкий и его «Мерседес» (фото из музея с восковой фигурой) Фото: all-oldtimers.com

Надо отметить, что тогда такой «Мерседес» стоил целое состояние – как несколько иномарок попроще или целый автопарк новой на тот момент «Лады» ВАЗ 2103! Автомобиль Фёдорова стоил в Западной Германии почти 30 000 марок – дороже новейшей модели прямого конкурента BMW. А 350-й со всеми своими прелестями чаще всего шёл на экспорт в США к крупным финансистам – даже в Европе эта машина была по средствам лишь единицам.

И вообще, в СССР периода «застоя» даже увидеть дорогую иномарку на улицах удавалось далеко не каждому. Разве что застать автомобиль иностранной делегации дипломатов в столице. А уж на роскошных «Мерседесах» тогда ездили только президенты да монаршие особы, и то – не все.

Карпов выиграл «Мерседес» в шахматы

Карпов в СССР был фигурой невероятной популярности. Человек, вернувший в страну шахматную корону после страшного удара для престижа страны в виде поражения Бориса Спасского от Роберта Фишера в 1972-м, даже получил специальное водительское удостоверение «Без права проверки».

Забавно, что на его, 12-го чемпиона мира машине установили номер 11-11. Злые языки утверждали, что это намёк на несыгранный матч с Робертом Фишером, в котором американский гений требовал бороться до 10 побед, что в итоге не прошло на конгрессе ФИДЕ, несмотря на весь напор блока западных стран. Или просто прямое напоминание Карпову об 11-м чемпионе.

Но как же получил своё чудо техники Анатолий Карпов?

В 1977 году в Германии проводился турнир «всех звёзд», где выступали многие шахматные лидеры: Ян Тимман (Нидерланды), Роберт Хюбнер (ФРГ), Светозар Глигорич (Югославия), Энтони Майлс (Англия), Ульф Андерсон (Швеция), Эугенио Торре (Филиппины), ряд других сильных гроссмейстеров – всего 16 участникам предстояло сражаться в один круг. И, кроме солидного призового фонда, организаторы выставили первый приз – Mercedes-Benz 350SE.

«Мерседес» на дороге Фото: mercedes-benz-archive.com

Карпов после отказа Фишера бороться за чемпионский титул в 1975 году получил от западных журналистов негласное звание «бумажного чемпиона» и боролся с этим прозвищем всеми возможными и невозможными средствами. Наверное, до Магнуса Карлсена только он среди чемпионов играл буквально все турниры первой величины, которые только мог. И побеждал, побеждал, побеждал! В 1977 году Карпов имел рейтинг 2690, а у того же Тиммана было всего 2590. Высоким рейтингом в районе 2650 согласно коэффициентам Эло той эпохи могли похвастаться разве что совсем недавно бежавший из СССР Виктор Корчной да экс-чемпионы мира Борис Спасский и Тигран Петросян.

Но Корчного на турнир не позвали из-за принципиальной позиции советской шахматной федерации (или он – или советские гроссмейстеры), поэтому ожидаемой битвы между чемпионом из СССР и невозвращенцем не вышло.

К слову, многие западные гроссмейстеры в то время на волне резкого роста доходов, случившихся при Фишере, могли позволить себе дорогую машину – например, «Мерседес» модели попроще водил Майлс, поэтому для европейцев такой приз считался весомым, но далеко не беспрецедентным.

Несмотря на сопротивление европейских грандов, Анатолий Карпов играл блестяще и на два очка опередил второго призёра! Он набрал 12 из 15, даже сделав ничью со своим тренером Семёном Фурманом, который, несмотря на возраст, сыграл свой «турнир жизни» и финишировал третьим. Увы, перед матчем с Корчным в Багио (1978) у Фурмана случился рецидив раковой болезни, и вскоре блестящего аналитика не стало. Но Семён Абрамович успел прокатиться в Москву на немецком железном коне с любимым учеником.

Анатолий Карпов с сыном за рулём «Жигулей» Фото: РИА Новости

Конечно, с перестройкой эта машина перестала быть какой-то бесценной, и скоро в гараже Карпова её заменили другие прекрасные экземпляры.

Стоит сказать, что эта история с «Мерседесом» – далеко не единственное «громкое дело» в автомобильной биографии 12-го чемпионата мира. В «нулевые» Карпов окончательно переключился на бренд BMW, и с одним из его любимых «баварцев» модели 745 случилась беда – автомобиль угнали от дома чемпиона на Снежной улице на северо-востоке Москвы. Причём в багажнике машины лежали шахматы ценой под сотню тысяч долларов – специально выточенные из бивня мамонта и сделанные по особой технологии.

Однако столичная милиция была на высоте. Стражи порядка мгновенно вычислили автосервис, где машине планировали проводить «пластику» по смене номеров, и тут же взяли грабителей с поличным.

Карпов вообще по жизни везунчик. Фортуна часто одаривала его улыбкой в непростых историях. Хочется верить, что она будет на стороне легендарного чемпиона и в сложной ситуации, в которой Анатолий Евгеньевич оказался сейчас.