«Нападение, переломы — это ересь какая-то». Что известно о состоянии Анатолия Карпова?

До сих пор непонятно, что произошло с чемпионом мира на самом деле.

29 октября стало известно, что 12-й чемпион мира по шахматам, а ныне депутат Государственной Думы 71-летний Анатолий Карпов был госпитализирован. Инцидент сразу привлёк внимание общественности, а различные источники начали делиться противоречивой информацией о произошедшем.

Поначалу сообщалось, что гроссмейстер был найден у здания Госдумы без сознания. Позже появилась информация, что он находится в реанимации, и у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение. Некоторые источники сообщали, что на Карпова было совершено нападение. Также ходили слухи о том, что врачи диагностировали у Карпова отёк мозга и переломы правой теменной и правой височной костей. Большую часть этой информации опровергли люди из окружения гроссмейстера, однако и в их заявлениях есть нестыковки. Что случилось с Карповым, до сих пор достоверно неизвестно.



Мы собрали для вас всю информацию и версии в одном месте.

«Никакого нападения не было»

Главная версия первых часов, когда стало известно о госпитализации чемпиона мира – нападения у здания Госдумы. Горячие головы говорили даже об акте терроризма в отношении одного из известнейших людей страны. Но помощник Анатолия Карпова Альберт Степанян опроверг эту информацию.

Анатолий Карпов Фото: EPA/ТАСС

«Действительно, произошёл неприятный инцидент. Анатолий Евгеньевич поскользнулся, упал и ударился головой. Его увезли в больницу, где врачи оказали помощь. Переломов нет, Анатолий Евгеньевич в сознании, но получил сотрясение мозга. Врачи сказали, что в течение недели его выпишут.

Все сообщения про нападение, ИВЛ, переломы — это ересь какая-то», – приводит слова Степаняна ТАСС.

В том же ключе высказался и участник матча за титул чемпиона мира Сергей Карякин: «Я общаюсь с помощниками Анатолия Карпова – никакого нападения не было. Но он действительно госпитализирован. Если бы было нападение, то мы бы об этом сразу же узнали. Видимо, было неудачное стечение обстоятельств – падение. Пожелание Анатолию Евгеньевичу скорейшего выздоровления», – рассказал известный российский шахматист.

Жена Карпова Наталья Буланова поначалу и вовсе говорила, что её супруг чувствует себя хорошо и находится дома. Однако позже она рассказала, что гроссмейстер всё-таки получил травму в результате падения на «неприятном спуске», когда вместе они шли в магазин за кофе:

«Бытовая травма осенняя, обычная. Без всяких криминальных оттенков. Что называется, в кругу семьи он упал, можно сказать.

Мы думали, нога. А поехали в травмпункт: «Слушайте, – говорят. – У вас что-то с головой не то, головой ударился». Ну и потом уже стали смотреть – небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет. Понаблюдают дня три, и всё – я так думаю, надеюсь», – приводит слова Булановой издание «Известия».

«Характеризуется как тяжёлый больной»

Впрочем, то, что Анатолий Евгеньевич задержался в больнице по какой-то причине – это уже факт. Через пару дней Наталья Буланова сообщила, что у госпитализированного Карпова была диагностирована пневмония:

«Всем дорогим друзьям даю сводку здоровья на 1 ноября. Средняя тяжесть, температура нормальная, показатели хорошие, динамика положительная. Ставят сотрясение мозга, пневмония лёгкой степени. В сознании. Рвётся домой. Завтра-послезавтра очень важные дни. Навещаю каждый день».

«Дорогим друзьям. 2 ноября. Лечащий врач сообщил о положительной динамике по всем позициям, но пока характеризуется как тяжёлый больной. Как я поняла, основная проблема заключается в пневмонии. Сегодня-завтра переведут на самостоятельное дыхание. Врачи стараются. Как заговорит, запишу его обращение», – цитирует Буланову «Комсомольская правда».

Супруга вряд ли стала бы говорить о «тяжёлой» характеристике и несамостоятельном дыхании (вероятно, всё-таки ИВЛ), если бы ничего этого не было. Поэтому в сети появились новые версии произошедшего. Согласно первой, Карпова сразил коронавирус. Согласно второй – мог случиться инсульт. Вторая версия вполне могла бы объяснить падение и травмы от него (если они действительно были). Также внешние проявления инсульта действительно можно спутать с алкогольным опьянением. Но на данный момент всё это лишь догадки тех, кто переживает за шахматиста. Официального диагноза нет.

О состоянии гроссмейстера также рассказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович:

«По моей информации, состояние Карпова стабильное», — сказал Дворкович.

Версий о том, когда Анатолия Карпова могут выписать из больницы, тоже несколько. В отличие от помощника гроссмейстера, Альберта Степаняна, который сообщил, что Карпова выпишут в течение недели, Сергей Карякин рассказал, что в больнице Карпов может провести ещё около двух недель:

«Врачи говорят, что состояние стабильное, он идёт на поправку, но более подробно я не могу вам рассказать, потому что это личные вещи. Насколько я слышал, врачи дают прогнозы, что недели через две его выпишут. Самое главное, чтобы так и было, будем на это надеяться», – заметил Карякин.

«Чемпионат» желает скорейшего выздоровления 12-му чемпиону мира.