Владислав Артемьев обыграл норвежца и мог стать чемпионом мира по рапиду. Но в решающий момент россиянин дрогнул, а Магнус — нет.

Российский шахматист наказал Карлсена на чемпионате мира. Но для титула этого было мало

В последний день чемпионата мира по рапиду, за два тура до его завершения случилась приятная для российских болельщиков неожиданность. Россиянин обыграл Магнуса Карлсена и чуть не отобрал у него чемпионский титул.

Но чуть-чуть, как известно, не считается.

Магнус с огромным напором начал соревнование и крушил всех направо и налево, к 11-му туру он лидировал с отрывом в очко – казалось, что всякая спортивная интрига просто умерла. Да, его преследовала внушительная когорта: участник матча на первенство мира 2018 года американец Фабиано Каруана, чемпион мира по рапиду 2018 года россиянин Даниил Дубов, ещё один наш соотечественник, действующий чемпион страны по рапиду Владислав Артемьев, действующий чемпион мира по рапиду Нордибек Абдусатторов из Узбекистана и открытие турнира, вундеркинд из Германии Винсент Кеймер. Но было ощущение, что Карлсен не остановится ни перед кем и ни перед чем.

Магнус Карлсен (слева) Фото: fide.com

В 11-м туре жребий свёл норвежца с россиянином Владиславом Артемьевым. Владислав сейчас живет в Казани и представляет республику Татарстан, но его детство прошло в Омске, и школу ему ставили лучшие сибирские тренеры. Необъятные заснеженные просторы, минимум очных турниров – юный Владик оттачивал свои умения, играя в блиц в интернете. Кажется, я впервые узнал об Артемьеве более десяти лет тому назад: на сайте playchess маленький мальчик с огромным рейтингом обыгрывал одного гроссмейстера за другим.

Постепенно Артемьев рос, выдвинулся в число лучших российских гроссмейстеров и вошёл в сборную, но всегда продолжал в первую очередь иметь славу именно могучего блицора, специалиста по укороченным контролям. Узкий, но хорошо отточенный дебютный репертуар, прекрасная техника и позиционное мастерство, хладнокровие и крепкие нервы, молниеносная реакция – вот что нужно знать о шахматисте Артемьеве.

Артемьев и Карлсен не раз встречались в рапид и блиц – счёт в пользу великого скандинава, но битвы одного уроженца заснеженных просторов с другим традиционно проходили очень упорно. Порой Магнус крепко получал сдачи. Поэтому в отчётном поединке норвежец начал надёжно, стремясь чёрными исключить всякий риск. Фигура менялась за фигурой, и уже казалось, что ничья не за горами, как Карлсен на секунду расслабился и потерял осторожность!

Чемпионат мира по рапиду — 2022. 11-й тур

Владислав Артемьев (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Здесь к ничьей должен привести практически любой логичный ход чёрных, кроме грубой подставки, и Карлсен решил форсировать размен коней.

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Глаза Влада блеснули, и он нанёс чемпиону мира разящий удар! Подобные пешечные выпады от короля часто просматривались в мировой истории и на самом высоком уровне, хотя зевок Магнуса всё равно весьма удивителен.

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Если бросить на произвол судьбы коня е4, то сопротивление без фигуры совсем бесполезно. Карлсен попробовал откупиться качеством, но после…

28.g:f5 Л:b3 29.a:b3 e:f5 30.Лd7 оказалось, что белые легко добираются ладьёй до чёрных пешек ферзевого фланга и без труда реализуют перевес.

Это был тяжелейший удар, после которого лидеров стало двое – Артемьев настиг Карлсена в турнирной таблице и обрёл шансы на чемпионство!

Предпоследний, 12-й тур ещё больше запутал интригу в стане лидеров – после выигрыша у российского претендента на звание чемпиона мира Яна Непомнящего немецкий вундеркинд Винсент Каймер победил ещё ииндийца Сантоша Видита, и пара лидеров за тур до конца превратилась в трио!

Впрочем, последний тур показал, что Карлсен по-прежнему как никто в мире устойчив к неудачам и умеет собраться на решающую битву. Он буквально в 20 ходов разгромил иранца Пархама Магсудлу и финишировал в гордом одиночестве, так как Каймер не смог дожать француза Максима Вашье-Лаграва, а Владислав Артемьев попал под разгромную атаку Каруаны.

Несмотря на сдержанный оптимизм перед заключительными партиями, в итоге россияне обидно остались в шаге от наград ЧМ. Карлсен занял первое место с внушительными 10 очками из 13, следом на пьедестале оказались Каймер и Каруана, Артемьев же отступил аж на седьмую позицию, а Дубов с лучшим коэффициентом в группе преследования финишировал четвёртым.

Даниил Дубов Фото: fide.com

Подобная ситуация сложилась и в женском турнире – Александра Горячкина стала четвёртой после Тань Чжунъи (Китай), Динары Садуакасовой (Казахстан) и восходящей звездочки из Индии Шри Савитха. Впрочем, впереди ещё блиц, в котором в прошлом году россиянкам удалось отличиться.

Кстати, если вернуться к мужчинам, то особое внимание прессы вызвало выступление молодого американца Ханса Ниманна, которого Магнус Карлсен обвинял в читерстве. Из-за него на турнире предпринимались беспрецедентные античитерские меры – задержка трансляции, проверка участников мощными сканерами. Выступил Ханс бледно – 6 из 13 и аж сотое место.

Ну а Карлсен уже в четвёртый раз стал чемпионом мира по рапиду (до этого он побеждал в 2014, 2015 и 2019 годах). В блиц он становился лучшим целых пять раз, и если победит и на ЧМ-2022, то установит рекорд – 10 скоростных корон.

А сможет ли кто-то когда-то вообще побить это достижение в XXI веке?