Главные герои российского спорта в 2022 году. Кто был круче всех?

Несмотря на то что в 2022 году российский спорт оказался в изоляции, наши атлеты всё равно одержали множество ярких побед. Кто-то успел отличиться ещё на Олимпийских играх в Пекине, кто-то уже летом и осенью прорывался сквозь барьеры на международные турниры и блистал там.

Нам определённо есть что вспомнить по итогам этого года. Это и золотые медали лыжника Большунова, и первое место в рейтинге теннисиста Медведева, и победный приём бойца Махачева, и успешная погоня за рекордами хоккеиста Овечкина, и спортивное чудо прыгунов с трамплина на Олимпиаде.

Кто же был круче всех? Определять вам!

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