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Главные герои российского спорта в 2022 году: Большунов, Овечкин, Медведев, Щербакова, Махачев — кто круче всех?

Главные герои российского спорта в 2022 году. Кто был круче всех?
Михаил Чесалин
Главные герои российского спорта в 2022 году
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Александр Большунов или Анна Щербакова? Ислам Махачев или Александр Овечкин? Выбирать тебе!

Несмотря на то что в 2022 году российский спорт оказался в изоляции, наши атлеты всё равно одержали множество ярких побед. Кто-то успел отличиться ещё на Олимпийских играх в Пекине, кто-то уже летом и осенью прорывался сквозь барьеры на международные турниры и блистал там.

Нам определённо есть что вспомнить по итогам этого года. Это и золотые медали лыжника Большунова, и первое место в рейтинге теннисиста Медведева, и победный приём бойца Махачева, и успешная погоня за рекордами хоккеиста Овечкина, и спортивное чудо прыгунов с трамплина на Олимпиаде.

Кто же был круче всех? Определять вам!

Этот рейтинг, как и все прочие, создаёте вы, пользователи «Чемпионата». События по степени значимости распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главные герои российского спорта в 2022 году
1 место

Александр Большунов (лыжные гонки)

Наш прославленный лыжник – один из главных героев Олимпиады-2022 в Пекине. У него пять медалей, три из которых золотые. Причём все победы – знаковые. Одна – в эстафете, вторая – в скиатлоне, где Александр без шансов убрал своего главного конкурента Йоханнеса Клебо, третья – в марафоне, которая обеспечила ему редкое и почётное звание «Короля лыж».

2 место

Наталья Непряева (лыжные гонки)

Наталья в 2022 году успела выиграть буквально всё. Начала с престижного «Тур де Ски», продолжила Олимпиадой, где забрала золото в эстафете, серебро в скиатлоне, а бронзу в командном спринте, а закончила Кубком мира, по итогам которого получила «Большой хрустальный глобус». Таких колоссальных успехов за один сезон у российских лыжниц не было очень давно!

3 место

Александр Овечкин (хоккей)

Александр из года в год попадает в списки главных героев российского спорта. Ну а как может быть иначе, если он творит историю мирового хоккея? Главным достижением Овечкина в 2022 году, конечно, стало то, что он, забросив 802-ю шайбу, опередил Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Впереди остался только один человек – Уэйн Гретцки. Пока ещё непревзойдённый.

4 место

Анна Щербакова (фигурное катание)

На протяжении четырёх лет поклонники фигурного катания гадали, кто же из учениц Тутберидзе заберёт золото на Играх в Пекине. И самой стабильной в итоге оказалась Анна Щербакова. Она не била рекорды по четверным прыжкам, не ставила скандальные программы, а просто делала свою работу. И стала первой действующей чемпионкой мира из России, выигравшей Олимпиаду.

5 место

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина

Трамплинисты – это наша главная сенсация на Олимпиаде-2022. На них никто не ставил, у них объективно не было шансов на медали. Но разразившийся скандал с дисквалификацией фаворитов дал нашим летающим лыжникам шанс, и они им воспользовались. Серебро Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова – это настоящее спортивное чудо!

6 место

Дмитрий Бивол (бокс)

Бивол – просто непобедимая машина! В 2022 году Дмитрий дважды защищал свой пояс чемпиона мира по версии WBA и оба раза – успешно! В мае Бивол разобрался с Саулем Альваресом, а в ноябре – с Хильберто Рамиресом. Это были, соответственно, уже четвёртая и пятая защиты титула россиянином.

7 место

Валерий Ничушкин (хоккей)

Ничушкин весной 2022 года зажигал за океаном – в Национальной хоккейной лиге. Играл классно, результативно и, набрав 15 очков в 20 матчах плей-офф, помог своему «Колорадо» выиграть Кубок Стэнли. Кажется, без помощи российских мастеров хоккея этот трофей уже давно не поднимали.

8 место

Даниил Медведев (теннис)

Даниил заслуженно входит в элиту мужского тенниса. В 2022 году он стал первым за 20 лет россиянином, возглавившим мировой рейтинг, а также в четвёртый раз в карьере добрался до финала турнира «Большого шлема». Увы, зарубу с Рафаэлем Надалем в финале Australian Open россиянин проиграл.

9 место

Ян Непомнящий (шахматы)

Проиграв матч за титул в конце 2021 года, Ян не расклеился. Летом 2022-го он вновь выиграл турнир претендентов, причём сделал это досрочно, ярко, не потерпев ни одного поражения. Теперь он готовится к матчу за титул чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем, и многие считают его фаворитом.

10 место

Виктория Синицина и Никита Кацалапов (фигурное катание)

Виктория и Никита на Олимпийских играх в Пекине добыли сразу две награды – золото и серебро. Правда, золото ребятам пока так и не отдали – из-за странной допинг-истории вокруг Камилы Валиевой. Но в отдельном состязании танцоров они своё серебро заслужили. Тягаться с космическими французами было невозможно, а среди «землян» российской паре не было равных.

11 место

Ислам Махачев (смешанные единоборства)

Бой Махачев – Оливейра стал одним из самых ярких событий в мире смешанных единоборств в 2022 году. Российский боец завоевал вакантный титул чемпиона UFC в лёгком весе, причём как он это сделал! Захватывающий бой продлился меньше двух раундов, поскольку Ислам накинул на соперника ручной треугольник, и бедному бразильцу оставалось только сдаться.

12 место

Эдуард Латыпов (биатлон)

Наверняка Эдуард Латыпов вспоминает Олимпиаду-2022 с сожалением, ведь у него были более чем реальные шансы стать олимпийским чемпионом. Но, несмотря на то что золото он так и не добыл, в его копилке три бронзовые награды. Для российского биатлона это очень солидное достижение.

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