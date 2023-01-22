Вратарь забил чудо-гол в российской Суперлиге. Идеально выкрутился из сложной ситуации!

Российский мини-футбол часто дарит своим поклонникам ну очень яркие и красивые эпизоды. Оно и неудивительно: российская Суперлига – один из сильнейших национальных чемпионатов мира, а сборная России, когда могла выступать на мировой арене, была в числе фаворитов любых турниров.
Очень эффектный момент случился в матче 11-го тура Суперлиги, в котором встречались «Тюмень» и «Газпром-Югра». Матч проходил в напряжённой борьбе. На гол Артёма Антошкина ответил Александр Пирогов, и равновесие 1:1 держалось на табло до последних секунд второго тайма. Всем известно, что в мини-футболе каждая секунда на вес золота, а уж когда их 15, возможно всё!
«Тюмень» в самой концовке матча сняла вратаря, чтобы устроить финальный штурм. Команда контролировала мяч, рвалась к чужим воротам, и очередную атаку ударом завершил Андрей Батырев. Мяч после его удара попал в ногу игроку обороняющейся команды и полетел на угловой, однако опытный голкипер «Газпром-Югры» не просто лишил соперников стандарта, но и решил судьбу матча, сначала по-волейбольному отбив мяч, а затем одним касанием отправив его в сетку через всю площадку. Это просто надо видеть!
Права на видео принадлежат РФС и АМФР.
Купатадзе на радостях побежал праздновать гол на чужую половину поля и даже проехался по паркету. Впрочем, сказать, что для 43-летнего грузинского голкипера точный удар в чужие ворота – это невероятное событие, было бы серьёзным преувеличением. Всё-таки в мини-футболе команды часто играют без вратаря и Купатадзе умеет этим пользоваться. Мяч, забитый в ворота «Тюмени», стал для него 27-м в Суперлиге за 20 лет карьеры в России.
Ну а встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу югорчан. Впрочем, в ответном матче на следующий день «Тюмень» выиграла с аналогичным счётом.
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