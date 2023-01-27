Магнус Карлсен внезапно проиграл дважды подряд. Что творится с чемпионом мира?

Норвежец пытается спасти ситуацию на турнире в Вейк-ан-Зее, но не всё в его руках.

Стремительная смена поколений

В Голландии продолжается супертурнир в Вейк-ан-Зее, в котором выступает практически вся элита мировых шахмат – увы, без россиян. Позвали только Яна Непомнящего, но претендент на звание чемпиона мира предпочел готовиться к чемпионскому матчу – возможно, матчу всей своей жизни, который стартует уже в апреле. Его же соперник по поединку Дин Лижэнь, который засиделся в Китае в бесконечных, нескончаемых карантинах и пропустил кучу важных соревнований, предпочел, наоборот, получить побольше игровой практики.

В шахматах проходит стремительная смена поколений – молодые звезды штурмуют если не первые позиции, то близкие к ним, и тот же герой Олимпиады, лидер Узбекистана Нодирбек Абдусатторов на данный момент уже 17-й в мировом рейтинг-листе. Причём, чувствуется, он взберётся и выше! В Вейк-ан-Зее узбекский шахматист играет выше всяких похвал и пока впереди с результатом 7 из 10 перед тремя решающими турами.

Достойно выступает и самый молодой участник турнира, 17-летний индийский вундеркинд Рамешбабу Прагнанандха, а вот другим молодым звёздам — Гукешу Доммараджу, Арджуну Эригайси (оба – Индия), Винсенту Каймеру (Германия), Пархаму Магсудлу (Иран) – в поединках с шахматными классиками всё ещё непросто – уступать те не торопятся. Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли Со, Левон Аронян, Фабиано Каруана (все – США), Рихард Раппорт (Румыния) прочно в первой половине турнирной таблицы, и особенно хорош хозяин поля, который составляет основную конкуренцию Абдусатторову.

Дин Лижэнь сдаёт на глазах

На самом деле, интересны два главных момента – форма, в которой Дин Лижэнь подходит к матчу с Непомнящим, и неровная игра пока ещё чемпиона мира Магнуса Карлсена – норвежец, отказавшийся от поединка за мировой титул, владеет короной буквально последние месяцы.

Китайский гроссмейстер мощно провел стартовый поединок против Гукера Доммараджу, показав силовую, «тайсоновскую» игру со множеством ударов. Однако после этого Лижэня словно подменили: дальнейшее участие в турнире стало для него бесконечным мучением. Выпустив форсированный выигрыш с Магсудлу и легко сделав ничью с Карлсеном, Дин затем перегнул палку с Прагнанандхой в убаюкивающем своей простотой равном окончании и вовсе доигрался до проигрыша. Последовала ещё серия ничьих, после которой китайский гроссмейстер грубейшим образом просчитался в партии с Гири.



(Китай) – Аниш Гири (Нидерланды). Tata Steel Chess – 2023. Вейк-ан-Зее, Нидерланды. Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды).

Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)

Белые пожертвовали пешку и хорошую компенсацию за неё сохраняло спокойное 29. Фc3. Но Дин решил сразу взять быка за рога и получил встречную оплеуху.

29. Кf4? С:c4! 30. Лff2

В случае 30. b:c4 К:c4 31. Фc3 К:d2 32. Ф:d2 Фe5 ладья с пешками сильнее двух лёгких фигур белых, а ведь висит ещё и на g5. Попытка китайца запутать игру не увенчалась успехом.

30… Сa6 31. Кh5 Лe7 32. Лd5?

Вновь стоило подумать о 32. Фc3.

32… Фc7 33. Лf5 Лae8, и тут последний шанс 34. Кf6+ g:f6 35. g:f6 натолкнулся на встречную комбинацию 34… Кf3+! 36. Л:f3 Лe1+ 37. Сf1 Крh8, и белые капитулировали ввиду неизбежных потерь – ладья чёрных с решающим эффектом появляется на g8.

На данный момент Дин Лижэнь вылетел по рейтингу из 2800, и его текущий рейтинг практически равен коэффициенту Непомнящего, которого букмекеры на фоне не слишком уверенной игры китайца начали уже оценивать лёгким фаворитом матча. Главное – не сглазить! И пока не совсем понятно, как оценивать информацию тренера Непомнящего гроссмейстера Владимира Поткина о том, что Карлсен… может войти в команду китайца! Неужели это такой способ «потроллить» ФИДЕ или Яна? Троллинг ценой в корону?

Провал и воскрешение Магнуса Карлсена

Ну а сам Карлсен после блестящей двойной победы в рапиде и блице в Казахстане ехал в Вейк-ан-Зее на фоне вновь обострившегося конфликта с Хансом Ниманном – молодой американский гроссмейстер, который собирается судиться с Магнусом, добавил новые обвинения. Дескать, скандинав подкупил своих друзей-норвежцев, и те на торжественном мероприятии дружно скандировали «обманщик!» при виде Ниманна.

Карлсен, который, бывает, по два года не проигрывает в классику, в Вейк-ан-Зее сильно удивил: сорвался два раза подряд – забыл дебютный вариант и потерпел сокрушительное поражение с Гири, а потом бросился с кулаками отыгрываться на Абдусатторове, пожертвовал качество и переборщил с гамбитной игрой.

Но Магнус есть Магнус. Его, как никого другого, отличает умение собраться в решающий момент. Как будто Карлсен говорит себе – меньше эмоций и больше логики! И идёт, идёт догонять ушедших вперёд конкурентов. Под ударами норвежца пали Раппорт, Каруана и Магсудлу – только этого пока мало, Карлсен с 6 очками из 10 делит третье место с Со, и впереди три тура, но «стыки» с Абдусатторовым и Гири уже проиграны – выиграть личную встречу и догнать кого-то из визави не представляется возможным.

Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия)

21… Сc6!

Сильный ход – чёрный конь неуязвим, проигрывает 22. e:f6 Л:e1+ 23. С:e1 Л:b3 24. Ф:b3 Ф:d4+, а фигуры белых расположены неудачно, им лучше консолидироваться путем 22. Фd3! Каруана совсем растерялся и развалился на глазах.

22. Сc2? Фd5 23. Лe2 Лb4! 24. Крh2

Плохо 24. e:f6 Л:d4 25. Фe1 Л:e2 26. Ф:e2 Лd2, а иначе Магнус просто развалил бы центр соперника.

24… Л:d4 25. Фb1 Кe4 с победой чёрных.

Магнусу будет трудно сотворить суперкамбэк после двух поражений за три тура. Впрочем, на финише у Карлсена будет пара белых цветов в партиях с Со и Прананандхой и чёрные с боевым, но неровным Эригайси – норвежец наверняка постарается сделать всё возможное, чтобы снова стать первым.