Последняя проверка для Непомнящего. Как Ян бьётся на супертурнире перед матчем за титул

В немецком Дюссельдорфе сыграны четыре тура нового шахматного супертурнира WR Chess Masters. Соревнование проводит крупный российско-немецкий бизнесмен Вадим Розенштейн – большой любитель шахмат, которого, например, не раз можно было видеть в Центральном доме шахматиста в Москве на различных корпоративных соревнованиях.

Главная изюминка нового старта – участие претендента на шахматную корону, второго номера мирового рейтинга россиянина Яна Непомнящего. Контроль времени (120 минут на первые 40 ходов, потом 60 минут на следующие 20 и только потом «фишеровская» добавка с 61-го хода) явно копирует формат матчей на первенство мира – ясно, что он прописан в регламенте в первую очередь для того, чтобы Ян потренировался перед битвой в Казахстане.

Соперники Непомнящего довольно сильны: это и триумфаторы недавного супертурнира в Вейк-ан-Зее Аниш Гири (Нидерланды) и Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), и американские сборники Уэсли Со и Левон Аронян, и участник турнира претендентов и обладатель Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), а также созвездие молодых талантов, рвущихся в элиту – Андрей Есипенко (Россия), Винсент Каймер (Германия), вундеркинды из Индии Гукеш Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандха. Если оставить за скобками отсутствие действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия) и соперника Непомнящего по предстоящему чемпионскому матчу Дина Лижэня (Китай) – то это чуть ли не сильнейший турнир календаря 2023 года!

Задача у Непомнящего сложная. С одной стороны, ему нужно набрать форму – чётко разбираться в осложнениях, умело вести партию, правильно контролировать расход времени (в проигранном Карлсену в 2021 году матче бросалось в глаза, что с этим у Яна имелись проблемы). С другой стороны, нельзя показывать команде соперника, что подготовлено в дебюте. Ведь в истории не раз бывало так, что одна «убойная» новинка могла, по сути, надломить соперника и предопределить исход всего противостояния.

Чёрным цветом Непомнящий пока выглядит очень уверенно, играя те линии, которые применялись и в претендентском цикле, и в поединке с Магнусом в Дубае. В партии с Ян-Кшиштофом Дудой Ян легко удержал равенство в своей излюбленной русской партии, а с Со, с которым у Непомнящего далеко не всегда всё складывалось гладко, претендент чётко сделал ничью в «огнеупорном» каталоне с манёвром слона Cb4 – e7.

Белыми же всё пока небезоблачно – Непомнящий упустил хороший шанс против Абдусатторова и столкнулся с трудностями в поединке с Гири.

1. d4 Nf6 2. c4 c5

Одна из главных сенсаций турнира – молодой узбекский шахматист, обладатель, в общем-то, очень крепкого репертуара, решил испытывать в Дюссельдорфе боевые дебюты с далеко не самой однозначной репутацией в мире профессионалов. В поединке с Яном Нодирбеку сошло с рук применение Волжского гамбита, однако, выйдя в редкий вариант Дракона с Ароняном, он оказался буквально разгромлен.

3. d5 b5 4. c:b5 a6 5. e3

Одно из самых популярных продолжений, которое недавно очень подробно исследовал экс-чемпион мира ФИДЕ Александр Халифман, что существенно подняло популярность варианта. Однако Абдусатторов пошёл своим путём.

5… e6 6. Kc3 e:d5 7. К:d5

Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

7… Сe7?

Провокация, заготовка с определенной степенью блефа или чёрные просто перепутали порядок ходов? Гроссмейстеры почти всегда в этой позиции отвечали 7… Сb7, рассчитывая получить компенсацию за отданную пешку.

8. Кf3?!

В распоряжении белых имелся прекрасный шанс 8. С:f6+ С:f6 9. Фd5! (двойной удар) 9… Лa7 10. Ф:c5 Лc7 11. Фd6! – у чёрных не хватает уже двух пешек, кроме того, настырный ферзь противника мешает им закончить развитие.

8… 0–0 9. b3?!

Сейчас чёрным уже полегче. Ход 9. a4! позволял белым бороться за преимущество.

9… К:d5 10. Ф:d5 Фb6

Увы, теперь брать на а8 нельзя ввиду ловли ферзя, и, чтобы не получить позицию хуже, Непомнящий отдаёт пешку назад, рассчитывая побеспокоить чёрного короля.

11. Сb2 Сb7 12. Фf5 a:b5 13. Сd3 g6 14. Фe5

Ян Непомнящий (Россия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Грозит мат, висит слон, но Абдусатторов всё учёл заранее.

14… f6! 15. Ф:e7 Лf7

Теперь белому ферзю не скрыться от преследования, и получается ничья повторением ходов.

16. Фe8+ Лf8 17. Фe7 Лf7 18. Фe8+ Лf8 19. Фe7

Ничья. Очень обидно!

После такого досадного исхода в очередной партии белыми Непомнящему, конечно, очень хотелось всё-таки навязать сопернику большую игру, но едва не получился эффект бумеранга. Отказываясь от продолжений, которые сулили надёжное равенство, Ян едва не столкнулся с серьёзными трудностями.

Ян Непомнящий (Россия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Лишняя пешка чёрных сдвоенная, да и слон на b6 производит не лучшее эстетическое впечатление. Но главное, что Гири грозит начать сильную атаку на белого короля. В этой позиции показалось, что белым несдобровать. Однако в критический момент Непомнящий оказался на высоте.

30. Лc4! f5?

Чёрным стоило пока убрать активного коня 30… Кe5 и поискать возможность подключить его к наступлению с бóльшим эффектом. Напрашивающийся ход пешкой содержит существенный тактический изъян.

31. Фa2!

Оказывается, грозит скрытый шах ладьей, и одновременно белые успели защитить ключевую пешку е2.

31… Фf7

На 31… Крh7 уже начинал рушиться ферзëвый фланг 32. С:c5, но после хода ферзём белые меняют сильнейшие фигуры, и уже оказывается, что Гири не может продолжать атаку, а значит, теперь чёрные должны заботиться о безопасности, пока не посыпались все их слабости.

32. Лa4! Ф:a2 33. Л:a2 c4!

Самый простой и эффективный ход.

34. d:c4 К:e3 35. К:e3 С:e3 36. f:e3 Л:e3 37. Л:a5

На доске уже почти не осталось материала – ничья.

После четырёх туров и перед первым выходным днём турнира лидирует Левон Аронян с 3 очками. Его преследуют Со и Доммараджу, набравшие по 2,5. Непомнящий и Есипенко делят четвёртое место с Гири и Абдусатторовым – по 2 очка. Для другого россиянина, чей последний сезон оказался далеко не самым ярким в карьере, такой результат выглядит достойным – каждая ничья приближает Андрея к возвращению в вожделенный клуб 2700+, а поражение от Абдусатторова он компенсировал волевой победой над Каймером.

Что касается Непомнящего, то впереди у него три белых цвета в поединках с Доммараджу, Есипенко и Прагнанандхой, наверняка в них Ян постарается задействовать более сильнодействующие средства, а с тем же Каймером можно побороться и чёрными. Да, старт турнир прошёл в режиме спокойной разведки, но тут, как и в матче на первенство мира, главное – не проигрывать!