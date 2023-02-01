Соперник Непомнящего в битве за титул провалил ключевой турнир. У Яна будет супершанс!

До матча на титул чемпиона мира по шахматам, в котором встретятся россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь, осталась пара месяцев, и прошедший супертурнир в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) дал немало пищи для размышления экспертам… и тренерской бригаде претендента из России.

Дело в том, что противник россиянина по поединку за мировую корону китайский гроссмейстер Дин Лижэнь соревнование категорически провалил. Непросто даже сказать, когда шахматный лидер Поднебесной проводил соревнование настолько тяжело! По итогам турнира Дин разделил 11-12-е места с результатом 5,5 из 13 – ниже оказались только совсем молодые ребята, впервые сражающиеся на столь высоком уровне.

Китаец потерял 23,4 (!) пункта рейтинга, и в обновлённом рейтинг-листе Непомнящий стоит выше своего соперника (а выше него – только чемпион мира Магнус Карлсен, отказавшийся от защиты титула) – 2793 против 2788.

Начав с победы над индийцем Гукешем Доммараджу, Дин Лижэнь не выиграл больше ни одной партии. Поражения от Рамешбабу Прагнанандхи (Индия) и победителя турнира Аниша Гири (Нидерланды) отбросили его во вторую половину таблицы, но беды китайского претендента на этом не закончились.

Конечно, на финише Дин Лижэнь очень хотел поправить своё турнирное положение и, например, в 11-м туре пошёл на большую игру с Йорденом ван Форестом. Однако молодой голландец действовал очень чётко и отбил все атакующие попытки фаворита – Йорден вообще оказался одним из главных героев турнира второго плана. В заключительной партии он чёрными фигурами нокаутировал лидировавшего Нодирбека Абдусатторова (Узбекистан), не позволив молодому лидеру из Средней Азии добиться громкого успеха.

А мучения Дина продолжались. Дальше ему противостоял один из самых творческих игроков современности – представляющий Румынию Рихард Раппорт.



Рихард Раппорт (Румыния) – Tata Steel Chess. Вейк-ан-Зее, НидерландыРихард Раппорт (Румыния) – Дин Лижэнь (Китай)

Рихард Раппорт (Румыния) – Дин Лижэнь (Китай)

Известно, что в эндшпиле важно централизовать короля, но в данном случае позиция оказывается исключением – уж очень опасны белые кони, так и желающие дать чёрному королю какую-то вилку. В случае хладнокровного 35… Кf8 партнёры продолжили бы борьбу в сложном, но примерно равном эндшпиле, однако Дин шагнул в пасть дракона…

35… Кe6?! 36. Re2 Bf3?

Стоило признать ошибку и вернуться 36… Кf7.

37. Re1 N:h5?

Сейчас проблемы чёрных стали на порядок сложнее – уже плохо 37… Кf7 38. Rf1 g4 39. Nef5 – так белая кавалерия начинает объедать пешки противника. Находясь уже в цейтноте, Дин Лижэнь допускает решающую ошибку.

Фото: Рихард Раппорт (Румыния) – Дин Лижэнь (Китай)

38. Ng4+ Кd6

Нельзя 38… Кf7 39. Ne5+ с вилкой, но и сейчас чёрные фигуры гибнут из-за серии уколов вездесущих коней.

39. Nf5+ Кc7 40. Ne5 g4

Приходится отдавать качество.

41. N:d7 К:d7 42. Кd2

Чёрные сдались, так как белый король подходит и помогает своим фигурам справиться с последними надеждами китайца – проходными «g» и «h».

Это всё просчёты и срывы в игре китайского гроссмейстера, а ведь Дин Лижэнь всегда считался мастером сложной остросюжетной игры!

В заключительном туре китайский гроссмейстер, похоже, уже просто хотел закончить турнир – быстро повторил ходы в дебюте против американца Фабиано Каруаны. Для претендента из Китая всё это – тяжелейший удар перед стартом матча на первенство мира, а ведь практика показывает, что восстановить форму за столь короткий промежуток времени не так просто.

Например, в 2013 году чемпион мира Виши Ананд (Индия) очень неудачно выступал перед матчем на первенство мира с молодым Магнусом Карлсеном, и сражение на родной земле в Ченнае стало для него настоящей катастрофой – разгромное поражение 3,5:6,5. В своё время очень невыразительно выступил на представительном мемориале Алехина советский чемпион Борис Спасский, и хоть на подмогу ему были брошены лучшие силы «красной шахматной машины» – всё равно в матче с американцем Робертом Фишером, имеющем невероятное политическое значение, победа с крупным счётом оказалась за находящимся в расцвете сил Бобби – 13,5:8,5.

Матч на первенство мира стартует 7 апреля в Астане (Казахстан). Пока не ясны дальнейшие планы Магнуса Карлсена – будет ли скандинав возвращаться в цикл? После поражения в Вейк-ан-Зее он сказал, что от «классики» его тошнит, так что быстрое возвращение крайне маловероятно.

Но совершенно точно, что никогда за последнее время у представителя России не было такого шанса вернуть корону. Не просто шанс — шансище!

Снизу накатывает молодая волна гроссмейстеров, а наша шахматная команда лишь находится в поиске с точки зрения смены поколений. Ян Непомнящий должен побеждать здесь и сейчас – другой возможности может не быть.