Молодой российский шахматист опять победил Карлсена. Есипенко буквально задавил чемпиона!

Карлсен подхватил идею Каспарова

Несмотря на продолжение всемирной пандемии, шахматисты не страдают от недостатка мероприятий. Продолжается серия Гран-при ФИДЕ, призванная определить последних двух участников турнира претендентов. Первый турнир в Берлине выиграл американец Хикару Накамура, но расслабляться американцу рано – новый этап в Белграде стартует уже 28 февраля.

Крупнейшие соревнования календаря с участием супергроссмейстеров объединились в так называемый Grand Chess Tour, духовными отцами которого являются американский мультимиллионер Рекс Синкфилд и экс-чемпион мира Гарри Каспаров. Когда-то сражения в Сент-Луисе, Лондоне и других столицах мира будоражили весь мир, но вмешался коварный вирус. И пока организаторы почти не имели возможности проводить соревнования, чемпион мира норвежец Магнус Карлсен быстро организовал в Интернете серию турниров своего имени, которая стала весьма популярной у шахматных болельщиков.

В самый разгар локдауна при полном отсутствии состязаний серия Магнуса вызвала настоящий фурор – в России её даже показывали в прямом эфире на «Матч ТВ»! Первая серия в Гран-финале закончилась яростной схваткой Карлсена против Накамуры – американец бился что есть сил, но норвежский чемпион мира всё-таки вырвал победу.

Битва за € 150 000

Несмотря на то что чёрно-белый мир в 2021 году уже выходил из спячки и очные турниры начались, Магнус, несмотря на скепсис экспертов, решился проводить вторую серию. Она ознаменовалась не только яростной битвой чемпиона мира в ряде этапов против своего будущего соперника по матчу на первенство мира россиянина Яна Непомнящего, но и серией читерских скандалов. Экс-чемпион мира по рапиду наш соотечественник Даниил Дубов открыто заявил, что, по его мнению, некоторые участники состязания пользуются компьютерной помощью, а в кулуарах очень многие подозревали друг друга и писали на конкурентов жалобы организаторам.

Что бы там ни было, но Карлсен выиграл и вторую серию, а после того, как объявил, что матчи на первенство мира ему не очень интересны (если только кандидатский не выиграет молодой претендент, француз иранского происхождения Алиреза Фируджа) и он хочет набрать рейтинг 2900, то решился проводить третий интернет-заезд. Первым турниром так называемого Meltwater Champions Chess Tour 2022 стало состязание под названием Airthings Masters.

На старт турнира выходили чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), несчастный третий номер мировой классификации Дин Лижэнь (Китай), которого китайская Компартия никак не выпустит за пределы страны, обладатель Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), экс-претендент Ян Непомнящий (Россия), игроки мировой десятки Аниш Гири (Нидерланды ), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (США), один из крупнейших спецов по быстрой игре Владислав Артемьев (Россия), гроза чемпиона мира Андрей Есипенко (Россия), ещё одна звезда Востока Ле Куанг Льем (Вьетнам), молодые таланты Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Эрик Хансен (Канада), Винсент Каймер (Германия), Ханс Ниманн (США), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и представительница прекрасного пола, экс-чемпионка мира Александра Костенюк (Россия).

Формула состязания очень простая – сначала 16 участников играют круговой турнир, после которого восемь лучших выходят в нокаут-турнир и начинают биться с четвертьфинала. Призовой фонд первого этапа составляет € 150 000.

Как россиянин побеждал чемпиона мира

Первый же час игры настроил российских болельщиков на позитивный лад – Андрей Есипенко в первом туре буквально не выпустил из дебюта Шахрияра Мамедьярова и победил разгромной атакой, попутно получив приз в € 750 за первую победу в турнире. А уже в третьем туре Андрею предстояло сражаться против чемпиона мира.

Есипенко не зря имеет репутацию ныне самого неудобного соперника норвежского суперчемпиона. Год назад на супертурнире в Вейк-ан-Зее 19-летний шахматист из Ростовской области буквально разгромил Карлсена и в итоге финишировал в тройке лучших, в то время как у Магнуса случился один из главных провалов сезона.

Чемпиону мира удалось взять относительный реванш на 1/8 финала Кубка мира 2021 года, который летом принимал Сочи. В основное время силы в матче Карлсен – Есипенко оказались равны, а в дополнительных партиях с укороченным контролем противники обменялись сокрушительными ударами – причём в своей выигранной партии Андрею удалось буквально запатовать соперника. Очень редко в истории Магнуса переигрывали так, что он казался совсем беспомощным. Но волевой чемпион мира не сломался и сумел взять верх в блице.

В этом январе Магнус Карлсен и Андрей Есипенко сыграли вничью в первом туре голландского супертурнира – в итоге норвежец уверенно занял первое место, а россиянин неудачно финишировал и оказался в середине турнирной таблицы.

Новый триумф Есипенко

И вот новая встреча молодого россиянина и великого норвежца, которая окончилась фиаско для Карлсена. В третьем туре Airthings Masters Есипенко расставил против Магнуса свою фирменную итальянскую партию (1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4), ту самую, которую знает, наверное, лучше всех в мире и где уже убедительно переиграл чемпиона мира в Сочи. Для Карлсена это тоже было по-своему принципиально – в матче с Непомнящим он выиграл решающую партию матча именно чёрными в итальянской и мог показать в поединке с Андреем плоды своей предматчевой работы.

Но у чемпиона мира снова не получилось, причём от слова совсем! Уже к ходу к 15-му Карлсен стоял скверно, а вскоре ему уже буквально нечем было дышать. Заключительная позиция партии заслуживает внимания, чтобы на неё взглянуть – Есипенко буквально задавил соперника!

Нокаутированный чемпион мира в четвёртом туре ещё и попался в железные клещи Яна Непомнящего – мотивированный экс-претендент, наоборот, начал турнир очень хорошо и жаждал добить своего обидчика по матчу в Дубае. В итоге Карлсен сенсационно закончил день с двумя пробоинами, и даже его выход в плей-офф после первого дня под вопросом. Но норвежец – спортсмен волевой, и наверняка всё самое интересное ещё впереди.

Итак, пока положение в Airthings Masters (победа – три очка, ничья – одно): 1. Дин Лижэнь – 10, 2. Непомнящий – 9, 3. Есипенко – 8. У Карлсена четыре очка, он делит 11-13-е места.

Сможет ли чемпион мира встретиться в плей-офф с Есипенко и попробовать отыграться? По крайней мере, пока он не сделал этого, говорить, что ему может быть интересен лишь матч с Фируджей, как минимум не слишком тактично.