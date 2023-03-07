В 2008 году для главного тренера сборной России всё закончилось официальным предупреждением.

Однажды Ирину Винер уже наказывали за критику судейства. Что же она такого сказала?

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Ирину Винер на два года из-за публичных заявлений по итогам Олимпиады-2020, где впервые за 25 лет Россия осталась без золота в художественной гимнастике.

Высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики в СМИ признаны «оскорбительными и нарушившими правила FIG». И это не первый случай, когда Винер предъявляются подобные обвинения. Такое уже происходило в 2008 году, но тогда FIG остановилась на самом лёгком наказании.

«Некорректные высказывания»

В 2008 году Ирина Винер уже получала официальное предупреждение из-за публичных высказываний, которые на тот момент считались нарушающими правила этики FIG. Сообщается, что тогда Винер обвинили в некорректных высказываниях по поводу устаревшего устава, правил и решений FIG, а также в необоснованной критике в адрес руководства федерации.

Всё началось с того, что на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2007 в Патрах россиянки выиграли восемь золотых наград из девяти возможных, однако в борьбе за победу в индивидуальном многоборье россиянки уступили украинской гимнастке Анне Бессоновой.

Тогда Винер заявила, что победу украинке отдали несправедливо.

«Когда вижу, что судьи просто договариваются и уничтожают гимнастку, которая делает всё без ошибок – вот это обидно», – приводила слова Винер Всероссийская федерация художественной гимнастики (ФВХГ).

Ирина Винер Фото: РИА Новости

«Самое легкое наказание»

Со стороны Винер были и другие громкие заявления, а также обвинения в предвзятом отношении к российским гимнасткам.

«После пяти золотых медалей, завоёванных моими девочками, кое-кто намекнул, что чемпионат мира – не внутрироссийские состязания. После чего судьи стали слишком искусственно «убирать» Сесину и тянуть Бессонову», – цитировали главу российской художественной гимнастики СМИ.

После этого FIG занялась анализом работы арбитров на чемпионате мира и выявила ряд ошибок, однако конкретной информации о нарушениях не было. Спустя несколько месяцев FIG сенсационно дисквалифицировал на восемь лет руководителя сборной Украины Ирину Дерюгину. Сообщается, что её обвинили в дискредитации имиджа художественной гимнастики, в агрессивном поведении по отношению к членам FIG, а также в действиях, направленных на изменения результатов соревнований неспортивными методами.

Чуть позже FIG вынесла наказание и Ирине Винер. В официальном сообщении международной федерации говорилось, что Винер принесла извинения за высказывания, объяснив, что их смысл мог быть искажён в СМИ и «передан в манере, которая могла повредить судьям и имиджу гимнастики».

«Рассмотрев все обстоятельства дела, Президентская комиссия, основываясь на статье 10 Дисциплинарного кодекса FIG и статье 42.2 (а) Устава FIG, приняла решение объявить предупреждение госпоже Винер. Предупреждение – это самое лёгкое наказание, предусмотренное Уставом», – сообщила FIG.

15 лет спустя дисциплинарный комитет международной федерации принял во внимание это предупреждение, когда выносил решение о дисквалификации.