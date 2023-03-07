Однажды Ирину Винер уже наказывали за критику судейства. Что же она такого сказала?

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Ирину Винер на два года из-за публичных заявлений по итогам Олимпиады-2020, где впервые за 25 лет Россия осталась без золота в художественной гимнастике.
Высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики в СМИ признаны «оскорбительными и нарушившими правила FIG». И это не первый случай, когда Винер предъявляются подобные обвинения. Такое уже происходило в 2008 году, но тогда FIG остановилась на самом лёгком наказании.
«Некорректные высказывания»
В 2008 году Ирина Винер уже получала официальное предупреждение из-за публичных высказываний, которые на тот момент считались нарушающими правила этики FIG. Сообщается, что тогда Винер обвинили в некорректных высказываниях по поводу устаревшего устава, правил и решений FIG, а также в необоснованной критике в адрес руководства федерации.
Всё началось с того, что на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2007 в Патрах россиянки выиграли восемь золотых наград из девяти возможных, однако в борьбе за победу в индивидуальном многоборье россиянки уступили украинской гимнастке Анне Бессоновой.
Тогда Винер заявила, что победу украинке отдали несправедливо.
«Когда вижу, что судьи просто договариваются и уничтожают гимнастку, которая делает всё без ошибок – вот это обидно», – приводила слова Винер Всероссийская федерация художественной гимнастики (ФВХГ).
Ирина Винер
Фото: РИА Новости
«Самое легкое наказание»
Со стороны Винер были и другие громкие заявления, а также обвинения в предвзятом отношении к российским гимнасткам.
«После пяти золотых медалей, завоёванных моими девочками, кое-кто намекнул, что чемпионат мира – не внутрироссийские состязания. После чего судьи стали слишком искусственно «убирать» Сесину и тянуть Бессонову», – цитировали главу российской художественной гимнастики СМИ.
После этого FIG занялась анализом работы арбитров на чемпионате мира и выявила ряд ошибок, однако конкретной информации о нарушениях не было. Спустя несколько месяцев FIG сенсационно дисквалифицировал на восемь лет руководителя сборной Украины Ирину Дерюгину. Сообщается, что её обвинили в дискредитации имиджа художественной гимнастики, в агрессивном поведении по отношению к членам FIG, а также в действиях, направленных на изменения результатов соревнований неспортивными методами.
Чуть позже FIG вынесла наказание и Ирине Винер. В официальном сообщении международной федерации говорилось, что Винер принесла извинения за высказывания, объяснив, что их смысл мог быть искажён в СМИ и «передан в манере, которая могла повредить судьям и имиджу гимнастики».
«Рассмотрев все обстоятельства дела, Президентская комиссия, основываясь на статье 10 Дисциплинарного кодекса FIG и статье 42.2 (а) Устава FIG, приняла решение объявить предупреждение госпоже Винер. Предупреждение – это самое лёгкое наказание, предусмотренное Уставом», – сообщила FIG.
15 лет спустя дисциплинарный комитет международной федерации принял во внимание это предупреждение, когда выносил решение о дисквалификации.
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