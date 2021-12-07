Российский претендент допустил одну из самых ужасных ошибок в матчах на первенство мира.

Спасения нет. Как один импульсивный ход загубил все старания Яна Непомнящего

Какой кошмар! В девятой партии матча на первенство мира между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим случилась одна самых ужасных катастроф в истории матчей на первенство мира. Российский гроссмейстер отчаянно нуждался в победе и вновь ставил перед грозным соперником серьёзные проблемы, но в решающий момент дёрнулся, поторопился и остался без фигуры. Счёт в матче стал 6:3 в пользу чемпиона мира, а до конца поединка осталось лишь пять партий, в которых Магнусу достаточно набрать 1,5 очка.

Я. Непомнящий (Россия) – М. Карлсен (Норвегия)

Матч за титул чемпиона мира по шахматам – 2021. Девятая партия

1. c4 e6 2. g3 d5 3. Сg2 d4

Впервые в матче российская сторона «сменила руку» и не стала биться с «испанской стеной». Карлсен же отвечает достаточно принципиально, и позиция становится напряжённой с первых ходов.

4. Кf3 Кc6 5. 0–0 Сc5

Редкий порядок ходов вместо обычного 5… Кf6 6. d3 Сe7.

6. d3 Кf6 7. Кbd2

Непомнящий сразу начинает атаковать слона с5 и проводит прорыв центре.

7… a5 8. Кb3 Сe7

8… Сa7 совсем неудачно – там чёрный слон оказался бы в изоляции.

9. e3 d:e3 10. С:e3 Кg4

Чёрные тоже вынуждены наносить удары по центру, иначе белые получат комфортный дебютный перевес 10… 0–0 11. Кbd4 К:d4 12. С:d4.

11. Сc5 0–0 12. d4 a4 13. С:e7 Ф:e7 14. Кc5 a3?!

Альтернативой было 14… e5 15. Лe1 Лd8, но Карлсен старается «испортить пешечную причёску» белым. Ход выглядит очень логично, но оба соперника просмотрели очень сильный ресурс.

15. b:a3?!

К перевесу вело 15. b4! К:b4 16. Лb1 b6 (16… К:a2 17. Фb3) 17. Л:b4 b:c5 18. Лb5 c:d4? 19. К:d4 – белые нажимают, а чёрные так и не развили ферзевый фланг.

15… Лd8 16. Кb3 Кf6 17. Лe1

Тем не менее позиция белых выглядела очень перспективно и в случае простого 17. Фe2 – они пугают чёрных пешечным прорывом в центре, и Карлсену пришлось бы аккуратно защищаться. Вместо этого Непомнящий применил тактику, которую пытался осуществлять в ряде последних партий – делать сложные, иррациональные ходы и пытаться загнать норвежца в цейтнот.

17… Ф:a3 18. Фe2 h6 19. h4!?

Вот это вызов! Неужели потом белые будут наступать g3-g4 и g4-g5?

19… Сd7 20. Кe5 Сe8 21. Фe3

К примерно равной позиции вело 21. К:c6 С:c6 22. С:c6 b:c6 – у чёрных контригра против пешки а2. Но Непомнящий изо всех сил держит напряжение.

21… Фb4 22. Лeb1 К:e5 23. d:e5 Кg4 24. Фe1 Ф:e1+ 25. Л:e1 h5

Магнус на пресс-конференции признался, что зевнул размен ферзей. Сейчас 25… Лa7? 26. f3 вело к окружению чёрного коня, но достойную контригру обещало 25… Л d3 26. С:b7 Лa3.

26. С:b7 Лa4

27. c5??

Какая трагедия! При 27. f3 Кh6 28. Сe4 Кf5 29. Крf2 Л:c4 30. Лac1 у белых получше и шансы дальше осаждать соперника – есть отдалённая проходная и активны фигуры. Но вместо этого Непомнящий импульсивно двинул пешку и не увидел, что Карлсен может банально поймать слона.

27… c6!

О, ужас! Спасения нет. Один ход загубил все старания Яна в партии!

28. f3 Кh6 29. Лe4 Лa7 30. Лb4 Лb8 31. a4 Лa:b7

Чёрные с лишней фигурой и дальнейшее было для них просто.

32. Лb6 Л:b6 33. c:b6 Л:b6 34. Кc5 Кf5 35. a5 Лb8 36. a6 К:g3 37. Кa4 c5 38. a7 Лd8 39. К:c5 Лa8

Белые сдались, и счёт в матче стал 6:3 в пользу Карлсена.

Увы, после стартового отличного отрезка дальнейшая тактика претендента не оправдалась. Нагнетая напряжение, он в шестой партии ошибся последним, а после стал допускать совершенно обидные и несвойственные себе ошибки, а потому оказался на грани поражения в чемпионском матче. Остаётся надеяться, что Ян соберётся-таки на последний бой.

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