Вирус подкосил главного нападающего «Зенита». «Динамо» в третий раз подряд идёт за золотом

«Динамо» всухую забирает гостевой матч полуфинала и отправляется в Казань на «золотую» серию, а питерский «Зенит» примет Новосибирск в борьбе за бронзу чемпионата.

«Ночью 39°С и вирус – тяжело играть с чистого листа»

По поводу ответки «Зенита» в Санкт-Петербурге особо оптимизма не было ещё перед матчем. Питер будто был обречён – рядовые травмы обескровили состав во второй части сезона. С переломом и превозмогая себя играет Игорь Кобзарь: вышел в гостевых матчах с «Динамо-ЛО» с лангеткой на руке. К битве с москвичами кисть зажила не до конца. Конечно, он герой серии, но качество передач не может не страдать при игре в подобных обстоятельствах. Другие лидеры – Егор Клюка и Виктор Полетаев – берегут себя уже второй сезон: они бóльшую часть времени на больничном. Перед домашней серией чемпионата России неожиданно выпадает вроде бы восстановившийся диагональный – у Виктора вирус. Полетаев в этом сезоне из-за проблем со здоровьем пропустил 22 из 36 матчей команды.

«У него в пятницу, субботу, воскресенье температура: ночью 39°С, вирус. Поэтому сейчас лежит в гостинице, на антибиотиках. Так получилось. В пятницу тренировались, всё было хорошо, а ночью вирус, сдали анализ. Состав, который у нас периодически менялся, мы находили на каждую игру практически всегда разный — очень трудно играть. Два дня наигрываем состав, потом кто-то выпадает, и нужно что-то менять, играть с листа. Это тяжело», — сказал главный тренер Виктор Сидельников после завершения полуфинальной серии.

Виктор Полетаев Фото: vk.com/vczenitspb

Изначально было понятно, чтобы переломить динамовцев и зацепить хотя бы одну игру, нужно стечение обстоятельств: во-первых, здоровые лидеры, во-вторых – провалы «Динамо» на конкретных отрезках. Например, как в Москве, когда парни Константина Брянского наколотили 39 ошибок и отдали соперникам пять матчболов, но в итоге перевели игру на тай-брейк и оформили победу.

«Мы там наверху и не были»

Но ту погрешность в защите и на подаче нивелировал Соколов – он добрался до фантастических 29 очков в атаке и своим нападением вытащил партнёров из ментальной ямы. Вообще, 33-летний болгарский диагональный – MVP не только матча, но и всей серии: 79 очков (28+22+29).

Так что лидер команды на протяжении всех трёх матчей в порядке. Ему в помощь на хорошем приёме длина атаки, глубина (пайп) и высота Ильи Власова, на плохом — есть стабильная опция в доигровке. Так, хорошая поддержка от партнёров Антона Семышева и Ярослава Подлесных позволила «Динамо» выиграть в атаке с запасом (62%–45%). Плюс в защите и на подстраховке игра «Динамо» выглядела более осмысленно. И здесь не отменяем длительный опыт совместной игры и — что не менее важно – больших побед: «Динамо» – чемпионы последних двух розыгрышей.

У «Зенита», напротив, в составе нет людей с менталитетом победителя. Клюка, Яковлев, Космин, Ковалёв, Воронков на высшим клубном уровне имеют 0 побед. За «Кузбасс», правда, выигрывали Полетаев и Кобзарь. Но тут вновь нужно говорить об оптимальной физике – оба на травмах. И здесь Сидельников рубит правду.

«Надеюсь, игры понравились: не только нас хаять в Сети — мол, играть не умеют. Но ребята ни при чём, стараются. Просто у «Динамо» чисто игрового опыта больше: где-то могут найти свою игру. Мы же, к сожалению, пока там наверху не были, поэтому вроде бы и «наше», но не можем забрать до конца».

Егор Клюка Фото: vk.com/vczenitspb

Речь, конечно же, о главном эпизоде встречи во второй партии: питерцы семь раз добывали сетболы, но так и не смогли реализовать преимущество. Клюка вроде бы выиграл партию блок-аутом от мизинца Подлесных, но Константин Брянский в очередной раз запросил видеопросмотр и в очередной раз оказался прав: Егор последним коснулся мяча – 26:26. А в решающий момент не принял Андерсон в доигровке, и Соколов вколотил 36-й мяч.

Освежил игру питерцев Кирилл Урсов, но для победы и этого мало. Он заменил провалившегося в защите Фёдора Воронкова – в первой партии после приёма на чужую сторону, атаки в блок Панкова и пропущенной за спину подачи Власова счёт стал 10:16. Не хватило настырности и хладнокровия в атаке: питерцы не наказывали соперника за огромное количество ошибок на подаче (23). У «Зенита» не было надёжного игрока, лидера на площадке, который бы взял на себя ответственность и повёл команду за собой, как у «Динамо» Соколов, у «Зенита» – Михайлов. С этой же проблемой, кстати, столкнулся и «Локо»: попеременно из диагонали выпадали то Дражен Лубурич, то Илья Казаченков. Но игра новосибирцев всё же более командная и слаженная: атаку могут подхватить как края, так и сильнейший центр лиги.

«Все знают, что у нас очень много риска на подаче, на этот раз у нас за три партии 23 потери и всего один эйс. Однако мы смогли добиться самого важного: отодвинули связку соперника от сетки, после чего справились с контратакой», — сказал Брянский после завершения полуфинальной серии.

Теперь москвичи разыграют золото чемпионата России с казанским «Зенитом». Это логичный финал сезона – сыграют две лучшие команды регулярного чемпионата, которые выиграли по 28 из 30 матчей. Однако парни Алексея Вербова набрали на три очка больше, поэтому начнут финальную серию на домашней площадке в Казани 1 мая. За бронзу же 2 мая в Санкт-Петербурге начнут спорить «Зенит» и «Локомотив».