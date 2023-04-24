«Не знаю, на чём он сидел, но волшебная пилюля была». Чудо-камбэк подарил «Зениту» финал

Новосибирский «Локомотив» не смог перевести серию плей-офф в решающий пятый матч. Хозяева не закрыли встречу при 2-0 и игровом преимуществе. Теперь их ждёт лишь борьба за бронзу, а «Зенит-Казань» – «золотая» серия чемпионата России в мае. Их соперник по финалу может определиться уже завтра.

Лубурича хватило на 1,5 сета

Интрига серии строилась вокруг одного человека: лидер в нападении «Локо» Дражен Лубурич в гостевых матчах выбыл из-за травмы спины. К домашним встречам его буквально поставили на ноги, играл он на обезболивающих. Первого номера в диагонали, как и встречей ранее, хватило ровно на 1,5 сета. Тогда это помогло команде взять матч под ноль, сегодня вслед за сербом поникла вся команда.

И ведь выпадение лидера атаки в важный момент в принципе символизирует весь сезон новосибирцев. Постоянные травмы основы, вынужденные выходы на замену молодёжки – повреждения усложняли путь «Локомотива» к золоту и в плей-офф. В полуфинальных же матчах не смог полноценно отыграть Дражен Лубурич, а на старте домашней серии выбыл Илья Казаченков.

«Мне жалко, как шёл этот сезон: мы в конце думали, что все проблемы у нас закончились, а это продолжилось в плей-офф. Не смогли первые две игры провести с Драженом, последние две – использовать Казаченкова. Как только поправился Дражен, травмировался Казаченков. Это дало бы нам больше шансов. Всё-таки нелегко обыгрывать «Зенит» три раза подряд. Бились парни, вопросов нет. Считаю, что мы подарили красивый волейбол. После таких проигрышей вопросов к отдаче не должно быть», – сказал после матча Пламен Константинов.

Но даже такие потери позволили «Локо» вплотную подобраться к пятому матчу плей-офф после сухой победы в третьей óчке. Хозяева великолепно начали первую партию: вели 14-7. Затем неожиданно позволили сравнять – «Зенит» разыгрался в атаке и на блоке. Там прихватили Лубурича и Дмитрия Лызика, а подача Майки Кристенсона если не переписала сценарий первого сета, то точно уравняла концовки. Но всё решили четыре подряд эйса «Локо»: попадание Лызика и три неподъёмных мяча Лубурича – и 25:21. Те самые домашние концовки сетов и в этот раз остались за «Локо», они сделали разницу.

Что поразило и главного тренера «Зенита» Алексея Вербова.

«В первой партии иметь 16 доигровок и реализовать из них пять? Но на той стороне был Новосибирск, который в первой партии зарядил четыре эйса. Причём с такой силой… Не знаю, на чём в этих матчах там Дражен сидел. Какая-то там есть волшебная пилюля, потому что подачи прилетали со страшной скоростью. Удержать спокойствие не так просто».

Удивляла и чистота работы хозяев: лишь одна невынужденная ошибка у «Локо» с подачи при пяти у «Зенита». И это при не самых лучших цифрах на приёме: Абаев из 33% в первом сете вновь создал благоприятные условия в атаке для напарников и вытянул нападение до 46%.

Константин Абаев Фото: vk.com/volleyzenit

Ставка на Дражена вновь работала недолго: шесть очков в атаке в первой партии он разменял лишь на эйс во второй, хотя и стоит сказать, что передачи вовсе перестали лететь в диагональ – Абаев берёг серба на случай пятого матча. Да и блок «Зенита» всё чаще стал читать решения связки – к началу второй партии серба зачехлили трижды. Но у «Локо» отлично работала альтернатива в центре. Во второй партии на первые роли вышли Лызик и Ильяс Куркаев. Подключался и Джон Перрин в доигровке. При равной концовке тактически ошибся уже Кристенсон на связке: мяч на сетболе соперника он дал пробить центральному Алексею Кононову, который практически не ходил в атаку всю партию. Блокирующий вколотил 12-ю ошибку для «Зенита» в сете и отдал партию – 25:23.

«У нас нос вниз. Поднимите!»

Казалось, 2/3 матча стали копией предыдущей битвы в Новосибирске: «Локо» создавал удобное преимущество, терял его и героически вывозил в концовках. 3-0 на табло читались и в этот раз. Но у «Зенита» полетела подача: четыре эйса стали решающими. Серьёзно начал проигрывать битву диагональных Максу Михайлову и Лубурич. А проснувшегося Омара Курбанова было явно недостаточно при полноценной линии атаки у соперников. Хотя доигровщик «Локомотива» стал самым результативным в матче – забрал 19 очков, но примерно столько же было у тройки соперников: Михайлова, Деру, Волкова. Четвёртую партию казанцы забрали лишь блоком: семь раз закрывали соперника на сетке. В то время как у хозяев не было ни одного – редчайший случай для сильнейшего центра лиги.

Дмитрий Волков Фото: vk.com/volleyzenit

Уже в пятую партию команды выходили в диаметрально противоположном настроении: одни летели к победе после фантастического возвращения, другие будто перестали верить в свои силы. Даже главный тренер Константинов на переходе заметил: «У нас нос вниз – поднимите!»

Читался настрой и в середине тай-брейка: соперники увеличили преимущество до нескромных – 12:6. Но затем второе дыхание на блоке открылось уже у железнодорожников: Курбанов зачехлил Михайлова, Куркаев – Вольвича. И трёх матчболов как не было: подсел связующий «Зенита» в самые необходимые моменты. Две передачи ниже троса при счёте 14:12 и 14:13. Но концовку все-таки забрал «Зенит» – 25:21, 25:23, 21:25, 20:25, 13:15.

«Тяжело сложились эти два матча. Во-первых, смена часовых поясов. Давил и прошлый год, где мы также после игры с «Локомотивом» не вышли в финал. Давление висело. Мы понимали, что команда может нас обыграть – позавчера она это показала», – сказал после матча блокирующий «Зенит-Казань» Александр Волков.

Александр Волков Фото: vk.com/volleyzenit

В финале, по словам Вербова, точно уйдёт лишнее волнение. Ведь Казани нужна стабильность, которую они не могут нащупать ещё с 1/4 финала, где едва убежали от третьего матча c АСК. «Локомотив» с массой проблем доставил столько же сложностей команде Вербова. Хорошо, что в этом году всё решается в плей-офф до трёх побед, а не в одном матче «Финала шести», где случай может сломать судьбы команд.

«Эта победа будет одной из самых важных, несмотря на то что у нас тут и олимпийские чемпионы… Кого только нет. Но я видел по настрою ребят, что этот матч в топ-5 будет входить», – заключил Вербов.

Ждать своего соперника по финалу казанцам осталось недолго. Уже сегодня, 24 апреля, третью встречу проведут питерский «Зенит» и московское «Динамо». При необходимости на неделе будут сыграны четвёртый и пятый матчи.