Непомнящий и Лижэнь идут по стопам Карпова и Каспарова в матче 1987 года.

Результативность в матче Яна и Дина поражает! Такого бурного старта не было больше 10 лет

Ян Непомнящий в пятой партии обыграл Дин Лижэня и вновь повёл в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Пока матч удивляет своим бодрым началом и результативностью: из пяти партий лишь две завершились вничью.

Поклонники шахмат, в последние годы привыкшие к тягучим, ничейным матчам, где каждая результативная партия – это большое событие, всерьёз удивлены и воодушевлены столь ярким и насыщенным эмоциями противостоянием.

А был ли когда-то столь зрелищный старт битвы за шахматную корону?

Накал страстей на старте матча

Старт матча между Непомнящим и Лижэнем можно смело назвать самым результативным за последние 13 лет. Последний раз такой накал страстей после пяти партий был лишь в 2010 году в матче между Вишванатаном Анандом и Веселином Топаловым. Тогда в первой и четвёртой партиях выиграл индус, во второй – болгарин, третья и пятая завершились ничьими. Сравнять счёт Топалову удалось лишь в восьмой партии. Судьба титула решилась практически в последний момент – Ананд выиграл партию и весь матч – 6,5:5,5.

Не менее зрелищным выдался объединительный матч 2006 года между Владимиром Крамником и тем же Топаловым. Россиянин выиграл две первых партии, следующие две завершились ничьими, а в пятой болгарину удалось сократить отставание. Дальше ещё одна результативная «перестрелка»: Топалов взял два очка в восьмой и девятой партиях, Крамник – одно в десятой. В итоге столь драматичной борьбы Крамник вырвал корону лишь на тай-брейке.

Результативность XX века

А было ли ещё более результативное начало в титульных матчах?

В 1993 году за звание чемпиона мира боролись Гарри Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») и Найджел Шорт. Тогда россиянин выдал очень бодрый старт, выиграв три из четырёх первых партий. Впоследствии Каспаров ещё трижды увеличил свой отрыв, а Шорту однажды удалось отыграться. В итоге победу одержал российский гроссмейстер – 12,5:7,5. Правда, здесь стоит сделать ремарку: Шорт считается одним из самых слабых претендентов на титул. В 1993 году Каспаров был гораздо сильнее американца, поэтому такое обилие результативных партий в одну калитку не было удивительным.

Крутой старт титульного матча получился и в 1985 году. Тогда Гарри Каспаров выиграл первую партию, Анатолий Карпов отыгрался в четвёртой и перехватил инициативу в пятой. Уже потом Гарри Кимовичу удалось сравнять счёт и вновь повести в матче, он же и забрал шахматную корону – 13:11.

А в матче 1972 года между Робертом Фишером и Борисом Спасским на старте была настоящая бойня! Там из первых пяти партий результативными оказались четыре! Причём это была настоящая перестрелка. Первые две партии выиграл советский гроссмейстер, а третью и пятую – американец. Дальше Фишеру удалось повести, и в итоге выиграть в результативной битве.

Непомнящий идёт точно по следам Карпова!

Отдельно стоит выделить матч за шахматную корону 1987 года между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым. Дело в том, что события в матче 2023 года развиваются в полном соответствии со сценарием того давнего сражения.

Первая и третья партии завершились вничью, Непомнящий, как и Карпов, выиграл вторую и пятую (причём сначала чёрными, а потом белыми), а Лижэнь, как Каспаров, одержал победу в четвёртой партии белыми фигурами!

Дальше Каспаров выиграл восьмую и 11-ю партии, Карпов отыгрался в 16-й. Финальная перестрелка случилась в 23-й и 24-й партиях – соперники добыли по одному очку. В итоге счёт оказался 12:12. По действовавшим правилам, тай-брейки не проводились, а ничья в матче означала сохранение титула действующего чемпиона. Шахматная корона осталась у Каспарова.

Сейчас же в титульном матче будет лишь 14 партий, да и ничья невозможна: при равном счёте будет тай-брейк. Но дойдёт ли до него дело, пока неизвестно. После такого бурного старта матч может сложиться как угодно.