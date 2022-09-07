Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Ханс Ниманн обыграл Магнуса Карлсена и стал 113-м членом клуба Михаила Чигорина — общества победителей чемпионов мира

Поражение Магнуса Карлсена — это сенсация. Чемпионы мира вообще проигрывают крайне редко
Дмитрий Кряквин
Что такое клуб Михаила Чигорина
Комментарии
Юный американец Ханс Ниманн обыграл действующего чемпиона мира и вошёл в клуб имени русского шахматиста Михаила Чигорина.

Чемпионы мира проигрывают реже раза в год

В последние дни шахматный мир переполошили события, произошедшие на турнире в Сент-Луисе. Молодой Ханс Ниманн обыграл Магнуса Карлсена в одной из партий турнира с классическим контролем. Чемпион мира счёл, что это было подозрительно легко, косвенно обвинил соперника в читерстве и снялся с турнира. Чем всё это обернётся для всех участников скандала, пока неясно.

«Чемпиону мира было стыдно так проиграть». Магнус Карлсен психанул и спровоцировал скандал «Чемпиону мира было стыдно так проиграть». Магнус Карлсен психанул и спровоцировал скандал

Но вообще поражение действующего чемпиона мира в турнире или матче с классическим контролем – это всегда большая сенсация. Представьте себе, если не считать взаимных разборок чемпионов со своими предшественниками и наследниками, в истории за полтора века это удавалось только 113 шахматистам!

Получается, меньше одной такой партии в год!

Есть даже специальный клуб таких счастливцев, названный в честь Михаила Чигорина, – его основал статистик из Ростова-на-Дону Виталий Гниренко. Это вроде клуба имени Григория Федотова в футболе или клуба имени Всеволода Боброва в хоккее. Почему именно Чигорина? Потому что в 1889-м Михаил Иванович первым обыграл первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

Шахматист Чигорин мог стать первым русским чемпионом мира. Но зевнул мат в матче за титул Шахматист Чигорин мог стать первым русским чемпионом мира. Но зевнул мат в матче за титул

Коварство советских организаторов

Первые шахматные короли проигрывали мало, но и вообще играли не так много. Ведь столетие назад было не так просто путешествовать в другие страны и на другие континенты. Например, тот же Стейниц до потери титула уступил лишь Исидору Гунсбергу. А непробиваемый Хосе Рауль Капабланка за все годы своего присутствия на шахматном престоле, кроме Эмануила Ласкера и Александра Алехина, уступил лишь Рихарду Рети в Нью-Йорке в 1924-м да Борису Верлинскому и Александру Ильину-Женевскому в Москве в 1925-м.

Хосе Рауль Капабланка

Хосе Рауль Капабланка

Фото: Getty Images

С игрой в СССР вышла вообще любопытная история – советские организаторы вывезли кубинца в Ленинград, соблазнив любвеобильного гостя возможной интрижкой с местной красоткой. В итоге Капа сеанс сыграл слабо и проиграл несколько партий, в том числе и юному Ботвиннику. При этом устал и продолжил проигрывать в Москве. С огромным трудом он вырулил на третье место в турнире после Ефима Боголюбова и Эмануила Ласкера.

А когда в 1952 году на турнире в Будапеште символ советских шахмат, первый в истории чемпион мира под красным флагом с серпом и молотом Михаил Ботвинник проиграл малоизвестному венгерскому мастеру Йожефу Сию, его коллеги вообще вывели Патриарха из советской команды на Всемирную шахматную Олимпиаду. Таким серьёзным был всеобщий шок от результата – неужели во время работы над докторской диссертацией (Ботвинник даже продолжительное время не выступал) он разучился играть? Впрочем, Ботвинник оказался настолько уязвлён таким решением, что вскоре и недругов своих за доской поверг, и снова вышел на пик своих шахматных достижений.

«А что если вам будут проигрывать нарочно?» Как СССР всеми силами добывал шахматную корону «А что если вам будут проигрывать нарочно?» Как СССР всеми силами добывал шахматную корону

Чемпион мира одним ходом зевнул ферзя

Необычным оказалось в 1967-м поражение девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна. Во время Спартакиады народов СССР Тигран Вартанович допустил фатальный зевок в поединке против команды Туркмении. Её возглавлял мастер Анатолий Кудряшов – одарённый игрок, но питавший некоторую слабость к нарушению режима. Однако, даже выходя порой на партии в весьма романтическом состоянии, он слыл грозой гроссмейстеров. Та партия на Спартакиаде проходила с перевесом Петросяна, но контрольным ходом чемпион внезапно отдал ферзя! И отправил соперника в клуб Чигорина.

А гроссмейстеру Владимиру Либерзону, очень правильному шахматисту с профессиональным подходом, Тигран Вартанович однажды проиграл в 15 ходов! Просто был не его день, не вышел из дебюта.

В клубе имени Чигорина, между прочим, нет шахматистов, побеждавших Роберта Фишера. Ведь гениальный американец после выигрыша у Бориса Спасского в матче на первенство мира больше не садился за доску.

Бобби Фишер

Бобби Фишер

Фото: Getty Images

А вот Анатолий Карпов, отчаянно сражавшийся с обидным прозвищем «бумажный чемпион», старался играть и побеждать как можно больше. Но при этом неизбежно случались и потери. Например, Анатолий Евгеньевич проиграл блестящую партию Игорю Иванову, невозвращенцу, вскоре бежавшему из СССР. Уступил разок малоизвестному аргентинцу Карлосу Палермо, а перед началом марафона с Гарри Каспаровым (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата») уступил Вольфраму Хартману – немецкому шахматисту уровня советского кандидата в мастера! По свидетельству многих экспертов того времени, на фоне результата поединка Карпов – Хартман молодой Гарри поверил в свою победу, недооценил опасного соперника и начал безлимитный поединок с катастрофических 0:5.

«Мне оставалось жить несколько дней». Истории о великом шахматисте Анатолии Карпове «Мне оставалось жить несколько дней». Истории о великом шахматисте Анатолии Карпове

Магнус Карлсен может проиграть кому угодно

К слову, сам Каспаров крайне редко проигрывал игрокам, не относящимся к элите, но Жоэлю Лотье, Ивану Соколову и Йеруну Пикету, шахматистам из топ-50, всё-таки удалось застичь его врасплох. А когда, например, Вишванатан Ананд в 2012-м году уступил сильному, но не относящемуся к первому эшелону игроков гроссмейстеру Сергею Тивякову, то стало понятно, что вскоре индийский тигр потеряет свой титул. Это и случилось в поединке с Магнусом Карлсеном.

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

Фото: fide.com

Когда на трон взошёл норвежский гроссмейстер, оказалось, что в плане возможных проигрышей скандинав – абсолютно уникальный игрок. Он мог побеждать сильнейших, мог выдавать длительные беспроигрышные серии, приближаться по рейтингу к отметке 2900, но при этом иногда проигрывал противникам, которых, казалось бы, мог сокрушить и одной левой.

Тот же Яник Пеллетье или Йон Хаммер – второго, кстати, побеждал даже ваш автор! Порой Карлсену приходилось терпеть поражения с представителями сильного молодого поколения – Ян-Кшиштофом Дудой, Рихардом Раппортом, Андреем Есипенко, но он всегда находил в себе силы для реванша. Два самых известных российских шахматиста – Сергей Карякин и Ян Непомнящий – в элитный клуб победителей чемпиона мира, конечно, тоже входят.

Молодой российский шахматист опять победил Карлсена. Есипенко буквально задавил чемпиона! Молодой российский шахматист опять победил Карлсена. Есипенко буквально задавил чемпиона!

И вот, 4 сентября 2022 года 113-м членом клуба имени Михаила Чигорина стал молодой 19-летний американец Ханс Моке Ниманн. Не самым молодым членом, всё-таки Гата Камский обыгрывал Каспарова в 17. Но эта партия точно стала одной из самых резонансных в летописи поражений чемпионов – после неё Карлсен выбыл из турнира! Что это было? Уверенность в мошенничестве соперника, недовольство его поведением, подозрения в читерстве?

Так или иначе, мир на пороге тектонических изменений и новой эпохи с новыми героями. Да и писать историю славного клуба имени Чигорина с 2023 года будет уже не Магнус, а победитель матча Непомнящий – Дин Лижэнь.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022