Поражение Магнуса Карлсена — это сенсация. Чемпионы мира вообще проигрывают крайне редко

Чемпионы мира проигрывают реже раза в год

В последние дни шахматный мир переполошили события, произошедшие на турнире в Сент-Луисе. Молодой Ханс Ниманн обыграл Магнуса Карлсена в одной из партий турнира с классическим контролем. Чемпион мира счёл, что это было подозрительно легко, косвенно обвинил соперника в читерстве и снялся с турнира. Чем всё это обернётся для всех участников скандала, пока неясно.

Но вообще поражение действующего чемпиона мира в турнире или матче с классическим контролем – это всегда большая сенсация. Представьте себе, если не считать взаимных разборок чемпионов со своими предшественниками и наследниками, в истории за полтора века это удавалось только 113 шахматистам!

Получается, меньше одной такой партии в год!

Есть даже специальный клуб таких счастливцев, названный в честь Михаила Чигорина, – его основал статистик из Ростова-на-Дону Виталий Гниренко. Это вроде клуба имени Григория Федотова в футболе или клуба имени Всеволода Боброва в хоккее. Почему именно Чигорина? Потому что в 1889-м Михаил Иванович первым обыграл первого чемпиона мира Вильгельма Стейница.

Коварство советских организаторов

Первые шахматные короли проигрывали мало, но и вообще играли не так много. Ведь столетие назад было не так просто путешествовать в другие страны и на другие континенты. Например, тот же Стейниц до потери титула уступил лишь Исидору Гунсбергу. А непробиваемый Хосе Рауль Капабланка за все годы своего присутствия на шахматном престоле, кроме Эмануила Ласкера и Александра Алехина, уступил лишь Рихарду Рети в Нью-Йорке в 1924-м да Борису Верлинскому и Александру Ильину-Женевскому в Москве в 1925-м.

Хосе Рауль Капабланка Фото: Getty Images

С игрой в СССР вышла вообще любопытная история – советские организаторы вывезли кубинца в Ленинград, соблазнив любвеобильного гостя возможной интрижкой с местной красоткой. В итоге Капа сеанс сыграл слабо и проиграл несколько партий, в том числе и юному Ботвиннику. При этом устал и продолжил проигрывать в Москве. С огромным трудом он вырулил на третье место в турнире после Ефима Боголюбова и Эмануила Ласкера.

А когда в 1952 году на турнире в Будапеште символ советских шахмат, первый в истории чемпион мира под красным флагом с серпом и молотом Михаил Ботвинник проиграл малоизвестному венгерскому мастеру Йожефу Сию, его коллеги вообще вывели Патриарха из советской команды на Всемирную шахматную Олимпиаду. Таким серьёзным был всеобщий шок от результата – неужели во время работы над докторской диссертацией (Ботвинник даже продолжительное время не выступал) он разучился играть? Впрочем, Ботвинник оказался настолько уязвлён таким решением, что вскоре и недругов своих за доской поверг, и снова вышел на пик своих шахматных достижений.

Чемпион мира одним ходом зевнул ферзя

Необычным оказалось в 1967-м поражение девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна. Во время Спартакиады народов СССР Тигран Вартанович допустил фатальный зевок в поединке против команды Туркмении. Её возглавлял мастер Анатолий Кудряшов – одарённый игрок, но питавший некоторую слабость к нарушению режима. Однако, даже выходя порой на партии в весьма романтическом состоянии, он слыл грозой гроссмейстеров. Та партия на Спартакиаде проходила с перевесом Петросяна, но контрольным ходом чемпион внезапно отдал ферзя! И отправил соперника в клуб Чигорина.

А гроссмейстеру Владимиру Либерзону, очень правильному шахматисту с профессиональным подходом, Тигран Вартанович однажды проиграл в 15 ходов! Просто был не его день, не вышел из дебюта.

В клубе имени Чигорина, между прочим, нет шахматистов, побеждавших Роберта Фишера. Ведь гениальный американец после выигрыша у Бориса Спасского в матче на первенство мира больше не садился за доску.

Бобби Фишер Фото: Getty Images

А вот Анатолий Карпов, отчаянно сражавшийся с обидным прозвищем «бумажный чемпион», старался играть и побеждать как можно больше. Но при этом неизбежно случались и потери. Например, Анатолий Евгеньевич проиграл блестящую партию Игорю Иванову, невозвращенцу, вскоре бежавшему из СССР. Уступил разок малоизвестному аргентинцу Карлосу Палермо, а перед началом марафона с Гарри Каспаровым (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. «Чемпионата») уступил Вольфраму Хартману – немецкому шахматисту уровня советского кандидата в мастера! По свидетельству многих экспертов того времени, на фоне результата поединка Карпов – Хартман молодой Гарри поверил в свою победу, недооценил опасного соперника и начал безлимитный поединок с катастрофических 0:5.

Магнус Карлсен может проиграть кому угодно

К слову, сам Каспаров крайне редко проигрывал игрокам, не относящимся к элите, но Жоэлю Лотье, Ивану Соколову и Йеруну Пикету, шахматистам из топ-50, всё-таки удалось застичь его врасплох. А когда, например, Вишванатан Ананд в 2012-м году уступил сильному, но не относящемуся к первому эшелону игроков гроссмейстеру Сергею Тивякову, то стало понятно, что вскоре индийский тигр потеряет свой титул. Это и случилось в поединке с Магнусом Карлсеном.

Магнус Карлсен Фото: fide.com

Когда на трон взошёл норвежский гроссмейстер, оказалось, что в плане возможных проигрышей скандинав – абсолютно уникальный игрок. Он мог побеждать сильнейших, мог выдавать длительные беспроигрышные серии, приближаться по рейтингу к отметке 2900, но при этом иногда проигрывал противникам, которых, казалось бы, мог сокрушить и одной левой.

Тот же Яник Пеллетье или Йон Хаммер – второго, кстати, побеждал даже ваш автор! Порой Карлсену приходилось терпеть поражения с представителями сильного молодого поколения – Ян-Кшиштофом Дудой, Рихардом Раппортом, Андреем Есипенко, но он всегда находил в себе силы для реванша. Два самых известных российских шахматиста – Сергей Карякин и Ян Непомнящий – в элитный клуб победителей чемпиона мира, конечно, тоже входят.

И вот, 4 сентября 2022 года 113-м членом клуба имени Михаила Чигорина стал молодой 19-летний американец Ханс Моке Ниманн. Не самым молодым членом, всё-таки Гата Камский обыгрывал Каспарова в 17. Но эта партия точно стала одной из самых резонансных в летописи поражений чемпионов – после неё Карлсен выбыл из турнира! Что это было? Уверенность в мошенничестве соперника, недовольство его поведением, подозрения в читерстве?

Так или иначе, мир на пороге тектонических изменений и новой эпохи с новыми героями. Да и писать историю славного клуба имени Чигорина с 2023 года будет уже не Магнус, а победитель матча Непомнящий – Дин Лижэнь.