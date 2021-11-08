«Гений, но настоящий псих!» Станет ли вспыльчивый Фируджа чемпионом мира по шахматам?

Алиреза на эмоциях швырял в зрительный зал бутылку и разбрасывал фигуры по доске. Но он вполне может стать самым молодым чемпионом.

Кто будет следующим претендентом?

Пока Ян Непомнящий и Магнус Карлсен готовятся к матчу на первенство мира в Дубае, который стартует уже 24 ноября, полным ходом идёт отбор шахматиста, который будет пробовать отобрать титул либо у норвежца, либо у россиянина уже в следующем чемпионском матче.

Определено уже большинство участников следующего турнира претендентов. В нём сыграют: шахматист, который проиграет в Дубае, триумфаторы Кубка мира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и Сергей Карякин (Россия), Теймур Раджабов (Азербайджан), не сыгравший в турнире претендентов в Екатеринбурге из-за ситуации с ковидом, а также отличившиеся в массовом отборочном Grand Swiss в Риге Алиреза Фируджа (Франция) и Фабиано Каруана (США). Ещё два участника восьмёрки претендентов определятся в Гран-при ФИДЕ, которое весной 2022 года примет Берлин.

Из «Большой швейцарки» в Гран-при вышли россияне Григорий Опарин и Александр Предке. Наверняка по рейтингу должен квалифицироваться №8 мировой табели о рангах Александр Грищук. Также есть надежда, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович номинирует в турнир кого-то из молодых звёзд российских шахмат – так что борьба за ещё одну путёвку в кандидатское соревнование для российских гроссмейстеров продолжается.

Восходящая звезда мировых шахмат

Но вернёмся к итогам Grand Swiss и триумфаторам турнира, завершившегося в Латвии.

Занявший второе место американец Фабиано Каруана известен широкой публике – он сыграл последний матч за мировую корону с Магнусом Карлсеном в 2018 году и уступил только в дополнительных партиях. А вот победитель турнира юный иранец Алиреза Фируджа (иногда пишут – Фирузджа, но для русскоговорящего человека звучит сложновато) – это восходящая звезда мировых шахмат, но его уже прочат в чемпионы мира – настолько он хорош!

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Мы слышали про разных 12-летних гениев-гроссмейстеров, но переходный возраст с сохранением высоких результатов преодолевают немногие. За всю историю мировых шахмат в турнирах претендентов играли лишь два шахматиста, которым было меньше 20 лет. Это 10-й чемпион мира, ныне старший из королей шахматного мира Борис Спасский (играл в 19) и 11-й чемпион мира, американец Роберт Фишер (выступал в претендентском турнире в 16 – абсолютный рекорд!).

В отличие от предшественников, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров победил в своём первом претендентском цикле, но ему на тот момент уже стукнуло 20. В раннем возрасте мог бы сыграть турнир претендентов и чемпион мира ФИДЕ Руслан Пономарёв – в 2001-м ему было 18 лет. Но тогда из-за раскола в шахматном мире не существовало нормального отборочного цикла.

Фирудже сейчас 18, и он выйдет на старт претендентского цикла в 19 лет. Для сравнения: российский вундеркинд Андрей Есипенко старше Алирезы на год (в Риге на Grand Swiss Есипенко финишировал 13-м, и ему теперь надо уповать на попадание в Гран-при ФИДЕ).

«Реинкарнация Ананда»

Фируджа родом из Ирана, где буквально на ровном месте появилось целое поколение талантливейших шахматистов – всё-таки даёт миру таланты древняя мудрая персидская цивилизация. Это ещё корейцы с японцами всерьёз за шахматы не принялись, увлечённые национальной игрой Го и различными популярными направлениями киберспорта!

Еще 10 лет тому назад о супергроссмейстерах в Иране не заикались – хорошо помню, как сам поделил первое место на турнире в Ченнаи с гроссмейстером Гаемом Магами (1982 года рождения), который тогда с рейтингом под 2600 был явным лидером своей страны.

А потом произошло настоящее чудо, и гроссмейстеры экстра-класса в Иране начали расти как грибы. В памяти отложились детская Олимпиада (до 16 лет), где подопечные тренера российской юношеской сборной Михаила Кобалия, такие щуплые ребятишки, сражались за «золото» с иранскими талантами, которые на фоне наших выглядели бородатыми дядьками!

Весомы достижения Амина Табатабеи и Пархама Магсудлу, но самым ярким и талантливым всегда считался Фируджа. Работавший со сборной Ирана гроссмейстер Иван Соколов называл его реинкарнацией 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда – по скорости принятия решения, уникальному чувству позиции. Да, Фируджа всегда блестяще играл в блиц, и уже несколько лет назад на чемпионатах мира по молниеносным видам составлял конкуренцию Карлсену.

Бутылкой — в зрительный зал!

На чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве (2019) я стал свидетелем удивительной ситуации. В группе лидеров находились Хикару Накамура, экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник и Карлсен с Фируджей – многое, если не почти всё, решала битва между последними. Алиреза полностью переиграл соперника, получил окончание с тремя лишними пешками, но замешкался и просрочил время – на его половине электронных часов высветились нули.

По лицу вундеркинда пронёсся целый вихрь непередаваемых эмоций. И внезапно бутылка с водой со стола полетела в наблюдающую толпу зрителей. Этого я уже не видел, но говорят, что один из сильнейших гроссмейстеров России Евгений Томашевский уклонился от нее буквально, как Нео в легендарном фильме «Матрица» от пули агента Смита. Не зря чемпион мира по рапиду 2018 года Даниил Дубов говорил о Фирудже: «Гений, но настоящий псих!»

Фото: РИА Новости

После партии Фируджа подал протест – требовал присудить ничью. В итоге турнир серьёзно затянулся из-за этой разборки, и матч за первое место между Карлсеном и Накамурой (выигранный чемпионом) начался уже поздно вечером. Кстати, проиграв Магнусу «Армагеддон» в Ставангере, вспыльчивый Алиреза тоже сильно разнервничался и разбросал по доске фигуры, что чемпион мира с его северным темпераментом воспринял достаточно спокойно.

Бегство из Ирана

На пути Фируджи и его семьи (отец Алирезы сделал многое, чтобы продвинуть талантливого сына) встала проблема, с которой сталкивались все иранские шахматисты. Из-за позиции высших религиозных лиц страны им запрещено выходить на партии с израильтянами. А всё-таки сильные игроки из Израиля (Борис Гельфанд, Тамир Набаты, Илья Смирин, Эмиль Сутовский и т.д.) представлены почти на каждом турнире. И из-за этого иранцы давали всем кошмарную фору.

После каждого такого инцидента раздаются призывы дисквалифицировать шахматную федерацию Ирана за неуважение к мировому сообществу. Например, в решающей партии чемпионата мира среди юниоров Гаем Магами не вышел играть с Евгением Постным. Встречали его на родине как героя, но, представляю, какой шрам остался на сердце у потерявшего медаль юноши, на самом деле очень улыбчивого, тактичного и приятного в общении.

Алиреза тоже вынужден был пропустить партию с израильтянином на сильном турнире в Гренке (Германия) – в итоге на подиум не попал. После этого семья Фируджи поняла, что так чемпионом мира он никогда не станет. К этому времени в стране уже начался своеобразный исход шахматистов, замученных религиозными рамками: попросила политического убежища ведущая шахматная судья страны, уехали талантливые сестра и брат Деракшани, на конфликт с местной федерацией пошла ведущая спортсменка Ирана Сарасадат Хадемальшарьех.

Решился на отъезд и Фируджа. Он объявил об этом как раз перед тем самым чемпионатом мира по блицу и рапиду в Москве. Больше года молодой иранец выступал под флагом ФИДЕ (обычно под ним выступают спортсмены, ставшие заложниками различных политических конфликтов), а потом его взяла под своё крыло федерация шахмат Франции, создающая мощную команду для борьбы с Россией, США и Китаем на шахматной Олимпиаде.

Самый молодой чемпион мира?

Сейчас, после отборочного турнира в Риге, становится очевидно, что Алиреза Фируджа – один из лидеров современных шахмат. Его текущий рейтинг 2782 – пятый в мире после Магнуса Карлсена (2856), китайца Дин Лижэня (2799), Фабиано Каруаны (2792) и Яна Непомнящего (2782).

На сцене появляется новый и очень серьезный игрок, который явно попытается побить рекорд Гарри Каспарова и стать самым молодым чемпионом мира (по классической версии, без учета нокаут-экспериментов 90-х и «нулевых») в истории. Но получится ли?