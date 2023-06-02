Российский шахматист отказался выступать на Кубке мира без флага. Он патриот или безумец?

На днях почти незамеченной прошла важная новость. Российский шахматист Сергей Карякин принципиально отказался от приглашения на Кубок мира, мотивируя своё решение тем, что не хочет выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а не под флагом своей страны.
Это принципиальное решение, которое необходимо отметить.
Для начала: Карякин – один из самых крутых шахматистов мира последних лет. Прямо сейчас он занимает 11-е место в мировом рейтинге, в 2016-м он играл с Магнусом Карлсеном за корону и был очень близок к тому, чтобы победить.
Летом 2022-го он должен был сыграть на турнире претендентов (который в итоге выиграл другой россиянин – Ян Непомнящий), но был дисквалифицирован из-за своей политической позиции. Сергей публично поддержал начало специальной военной операции на Украине, и ФИДЕ отстранила его от участия в международных соревнованиях ровно на год.
Год прошёл. И Сергей как один из лучших в мире получил от международной федерации приглашение сыграть в Кубке мира – турнире, на котором Карякин, во-первых, обычно успешен, а во-вторых, на котором разыгрываются путёвки на турнир претендентов нового чемпионского цикла. Одним словом, старт важнейший.
Сергей Карякин
Фото: РИА Новости
Сергей, который весь последний год высказывался в духе, мол, без флага на международной арене выступать нельзя, своим принципам не изменил.
«Я получил приглашение от ФИДЕ на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я много раз успешно там выступал. Но дело в том, что конкретно на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в данном случае при успешном выступлении не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», – сказал Карякин в видеообращении в своём телеграм-канале.
Так радикально свою позицию ни один российский спортсмен столь высокого уровня ещё не утверждал. Безусловно, о таких высоких принципах намного легче говорить тем, кто уже завершил карьеру и устроился в этой жизни. Но чтобы действующий спортсмен сам отказался выступать – подобного ещё не было.
Да, безусловно, Сергею и без шахмат есть чем заняться. Но он не уходящий со сцены ветеран. Ещё в прошлом году он был в топ-10 лучших игроков мира и готовился пробиться в свою вторую схватку с Магнусом Карлсеном. Ему ещё есть что доказывать себе и соперникам в шахматном мире, но он, по сути, просто принимает решение о завершении международной карьеры.
Да, будут какие-то турниры в Азии, коммерческие старты, однако в скором будущем ФИДЕ вряд ли вернёт России флаг на турнирах чемпионского цикла.
В связи с этим остаётся всего один вопрос.
А как вы относитесь к такой жёсткой позиции российского спортсмена?
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