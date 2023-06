«Фантастический талант!» Снукерист-вундеркинд станет новым великим чемпионом?

Кажется, только недавно закончился чемпионат мира, а уже стартовал снукерный сезон-2023/2024. Одним из новичков начавшегося сезона станет талантливейший Стэн Муди, выигравший в феврале 2023-го чемпионат мира среди юниоров. Что же такого особенного в 16-летнем снукеристе?

«Мы были как отец и сын»

Стэн Муди родился 14 сентября 2006 года в британском Галифаксе. Играть в снукер парень начал в девять лет.

«Я отправился в отпуск со своей семьёй в 2015 году, и рядом с нашей комнатой в отеле стоял бильярдный стол, — рассказывал Муди. – Это очаровало меня. Я спросил отца, как играть, и всё пошло само собой.Мы начали участвовать в юношеских соревнованиях, и когда я начал побеждать, то подумал: «Я хорош в этом».

Немалую роль в быстром успехе Стэна сыграл его отец Найджел, который, по словам мальчика, везде возил его и оплачивал все необходимые расходы. Не мешали прогрессу и в школе, где учится Муди. Учителя разрешили парню ходить в школу всего три дня в неделю из пяти, что позволяет юному снукеристу проводить тренировки в Лондоне с пятницы по понедельник, а оставшиеся дни посвящать учёбе. При этом Стэн особо не распространяется среди одноклассников о причинах такой жизни.

Стэн Муди Фото: Из личного архива Стэна Муди

Старания окупились, ведь юноша уже последовательно выиграл чемпионаты Англии среди снукеристов до 14, 16 и 18 лет! За свой особый стиль игры парень получил прозвище The Action – Действие.

«Мой стиль представляет собой смесь стилей Ронни О’Салливана и Джадда Трампа. Я люблю делать захватывающие удары, — вспоминал Стэн. – Прозвище Действие? Именно Робби Уотсон из The Ambassadors of the Green Baize дал мне прозвище, когда он наблюдал, как я играю на выставке с Марком Алленом после того, как тот недавно выиграл Masters в 2018 году. Я думаю, что он был впечатлён моей игрой и сказал, что я – это Действие.

Впечатлён игрой вундеркинда был не только Робби Уотсон. На одном из турниров на юношу обратил внимание чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи и предложил свою помощь в подготовке.

«Мы впервые встретились с Шоном несколько лет назад в Халле, и он сказал, что хочет мне помочь, – делился Муди в феврале 2023 года. – Наше сотрудничество пошло оттуда. Это было здорово. В некоторых частях матчей он говорил мне, что делать. Это окупается теперь. Мы были как отец и сын».

Над фразой о том, что Шон и Стэн – «отец и сын», в снукерном сообществе многие посмеялись, поскольку игроки внешне очень похожи друг на друга.

«Я очень счастлив»

Всё это привело к тому, что в январе 2022 года 15-летний Муди получил уайлд-кард на турнир Snooker Shoot-Out, где в первом раунде обыграл китайца Лу Нила в своём первом телевизионном матче. Такое достижение юного спортсмена произвело настоящий фурор.

«Сначала я немного нервничал, но как только забил несколько шаров, я почувствовал себя собранным и сохранил самообладание, – рассказывал Муди. – Я очень счастлив. Это было моё первое появление на телевидении, что немного усилило давление, но это был хороший опыт. Меня удивило, насколько ярким был свет камер. Стол был потрясающим. Зрители были хорошими».

Несмотря на то что следующий матч с Оливером Лайнсом Стэн проиграл, юношу похвалили известные снукеристы.

«Фантастический талант! Видел игру Стэна в академии снукера Дин Цзюньхуэя перед чемпионатом мира. Он действительно игрок с не по годам серьёзным подходом к игре. Должен войти в топ-16 и выигрывать рейтинговые турниры», – заявил Джимми Уайт Eurosport.

«Я уверен, он будет выигрывать турниры»

В феврале 2023 года Муди добрался до новых высот. 16-летний парень выиграл чемпионат мира среди юниоров. На пути к финалу в трёх матчах Стэн проиграл лишь четыре фрейма из 24! А в решающем матче Стэн одолел 17-летнего Лиама Пуллена со счётом 5:1. Благодаря победе юниор получил двухлетнюю уайлд-кард в мэйн-тур.

«Это значит для меня всё, — сказал Муди после финала. – Я до сих пор не осознаю это. Очевидно, я на седьмом небе от счастья. Победить такого игрока, как Лиам, в финале… Сегодня был мой день.Я не ожидал слишком многого перед турниром, я относился к нему как к празднику, связанному со снукером. Я думал, будь что будет. Это просто ещё один турнир, где мои старания окупились, и я просто наслаждаюсь этим».

Спустя месяц Стэн стал вице-чемпионом любительского чемпионата мира среди взрослых, проиграв в финале китайцу Ма Хай Лонгу. А затем принял участие в чемпионате мира по шести красным, где не смог выйти из группы. Там вундеркинд сыграл с Ронни О’Салливаном. И Ракета был впечатлён соперником.

Стэн Муди (слева) Фото: Из личного архива Стэна Муди

«У Стэна всё будет хорошо. Он хладнокровен, и это всегда хороший знак, — пояснил Ронни. — Если бы он выглядел уязвимым, как вы думаете, смог бы он справиться с давлением? Но ему, безусловно, было очень комфортно. Ему просто нужен некоторый опыт. Я уверен, что он выиграет турниры».

Эти успехи не остались незамеченными, и Муди пригласили поучаствовать в квалификации к чемпионату мира — 2023. В первом раунде отбора юноша обыграл Андреса Петрова (10:7), правда, во втором Стэн уступил Анду Чжану (3:10). Но это не особо расстроило юношу. Он признался, что не ждёт от себя грандиозных свершений в мэйн-туре в ближайшее время.

«Я просто буду наслаждаться нахождением в мэйн-туре, первые два года не будут на меня давить, я здесь только для того, чтобы получить опыт. Я люблю Джадда Трампа, мне нравится, как он играет. Я хотел бы сказать, что играю так же в определённом смысле. Было бы здорово сыграть с ним, мне бы очень понравился этот опыт, возможно, и на телевизионном столе».