Голодные игры – 2019. Европейская Олимпиада в Минске провалилась?

Говорят, в Минске запрещали русские машины, сгоняли на трибуны людей и не любили россиян. Разбираемся, что из этого миф, а что – правда.

Европейские игры – 2019. Медальный зачёт

Европейские игры – 2019, которые проходили в Минске, завершены. Спортсмены со всего континента получили медали, прошли парадом на церемонии закрытия и отправились домой. Практически все они остались довольны тем, что увидели – Игры прошли на высоком уровне.

Однако у любой медали есть две стороны. Далеко не все жители Минска и граждане Беларуси вообще были рады проведению Европейских игр в стране. В местных соцсетях даже набрал популярность хэштег #голодныеигры. Там же белорусы регулярно делились историями, о том, какие странные и дикие вещи происходят в связи с крупным стартом.

«И так в долгах, а вбахали 200 млн!». Белорусы недовольны Европейскими играми? Белорусы к турниру в Минске относятся по-разному. Одни называют праздником, другие, скрывая свои имена, – показухой. И кто же прав?

«Чемпионат» был в Минске все 10 дней. Наблюдал и парадную сторону, и изнанку. Не всем странным слухам удалось найти подтверждение, но и странные истории были.

На Игры потратили бешеные деньги?

По предварительным оценкам Игры обошлись Беларуси в 150-200 миллионов долларов.

Учитывая, что внешний долг страны составляет более 15 миллиардов долларов, многие граждане страны были неприятно удивлены подобной расточительностью государства. Впрочем, власти объявляли, что рассчитывают получить прибыль от Игр. Получится ли? Большой вопрос.

Но можно ли называть эти траты бешеными? Нет. В 2015-м в Баку потратили более миллиарда!

Скрывали милитаристические настроения?

В первые дни Игр в сети появилась информация, что в Минске на время проведения Игр людям и в частности военнослужащим запрещено появляться в военной форме. Возможно, распоряжение было правдой, потому что людей в одежде цвета хаки в городе практически не было.

Исключение составляли солдаты на трибунах (о них чуть ниже) и служащие в зданиях Министерства обороны в центре города – их Игры, видимо, никак не касались.

Вообще, в городе, даже в местах массового скопления людей сотрудников в форме и с оружием наперевес были единицы. Забавно, что даже охранники перед церемонией открытия стояли в гражданской одежде, в рубашках и свитерах разных цветов. А раз никаких происшествий зафиксировано не было, значит, и решение было верным. Зачем зря людей нервировать?

Русские машины запрещали?

Перед началом Игр всех в России позабавила новость о том, что милиции в Минске на период Игр запретят использовать служебные автомобили российского производства. Звучало громко!

На улицах Минска действительно не было замечено «Жигулей» с мигалками, однако не возникало ощущения, что их не хватает. Транспортный поток в Минске, скорее, напоминает московский: российских машин в нём немного, а вот дорогостоящие «Мерседесы» и «Порше» встречаются регулярно. И вряд ли милиция с точки зрения транспорта отстаёт от обычных граждан. Так что есть ощущение, что даже жители города никаких изменений не заметили.

Минск застрял в невероятных пробках?

В дни церемоний открытия и закрытия, а также велогонок, когда перекрывался весь центр Минска, город действительно испытывал трудности с движением.

Но, конечно, всё познаётся в сравнении. Протяжённость пробок в Минске даже в пиковые моменты, уступала тому, что можно увидеть в Москве или Санкт-Петербурге в обычный будний день. Ясно, что ничего хорошего в таком преимуществе нет, и минчане действительно тратили больше времени, чтобы добраться до работы. Однако город не вставал намертво.

Более того, трудных дней было всего пять – немного для крупного спортивного старта.

Волонтёров притесняли?

На данный вопрос трудно ответить однозначно. В соцсетях появлялось немало историй о том, что студентов насильно выселяли из общежитий, грозили отчислениями или даже отчисляли за нежелание работать на Европейских играх, держали на жаре или отказывались кормить.

Пожалуй, правда, где-то посередине. Случаи переселения действительно были, но найти человека, который бы рассказал о каких-то драконовских мерах, так и не удалось. Насчёт отчислений никто в личных беседах не рассказывал, речь шла скорее о том, что за волонтёрство могут засчитать летнюю практику или поставить оценку за тот или иной экзамен. Проблемы с жарой и неудобной формой были, как и с сытными питанием. Но это не носило повсеместный характер.

Билеты раздавали? Болельщиков сгоняли?

По данным, которые объявляла дирекция Европейских игр, перед стартом турнира было продано порядка 160 тысяч билетов из 250 тысяч возможных. Заполнить трибуны всех соревнований по всем видам спорта не получилось. Но это не удивительно – куда больше шокировал бы аншлаг.

На популярных видах спорта болельщиков было много: трибуны стадиона для пляжного футбола не пустовали даже в ненастную погоду, собирались полные залы и на гимнастику и единоборства, особенно, если белорусские спортсмены в этих видах претендовали на золото. А, например, на стрельбе из лука трибуны почти пустовали. Но это разве неожиданно?

Ясно, что не все болельщики покупали билеты за свои кровные. Кому-то раздавали бесплатно на работе, кому-то – и с билетами в аквапарк «в нагрузку». Но найти подтверждение ультимативным формулировкам «не придёшь – уволим», мелькавшим в интернете, не удалось.

На соревнования по самбо регулярно приходили солдаты: человек по 100-200. Однако это точно не было повсеместным явлением. Кстати, на вопрос о том, по своему ли желанию молодые ребята пришли на стадион, один из них, улыбнувшись, ответил: «И по своему тоже».

Впрочем, имели место и странные истории. Рассказывали, что в Пинске (220 км от столицы) студентов после экзамена организованно погрузили в автобусы и неожиданно повезли на Европейские игры. А потом так же организованно отвезли назад. Это, пожалуй, за гранью.

Европе Игры были не интересны?

В укор Европейским играм ставили также то, что пиар-кампания, выстроенная для Европы, оказалась бесполезной – кроме русскоязычного сегмента за Играми почти никто не следил.

А вот это правда. Ни в Германии, ни во Франции, ни в Великобритании особого интереса к турниру в Минске никто не проявил. Это касалось и информационного освещения, и рекламы, и непосредственного участия в самом турнире. Из 160 тысяч купленных билетов, иностранцы, как сообщалось, приобрели всего 20 тысяч, причём в это число входили и россияне.

Так что если у белорусов и был какой-то расчёт на то, что Европейские игры станут прорывом с точки зрения туризма, то он нет оправдался. Иностранцы в Минск не поехали.

Белорусы выступали против россиян?

Никакого негатива по отношению к спортсменам в Минске отмечено не было.

Более того, поддержка россиян, как правило, была оглушительной: за нашу сборную не болели только, когда Россия сталкивалась с Беларусью. И легкоатлеты, и футболисты, и баскетболисты, и борцы, и многие другие отмечали, что будто бы выступают в родных стенах.

И этот факт с точки зрения добрососедских отношений между странами значит куда больше, чем приезд Медведева и Кадырова на открытие или Владимира Путина – на закрытие Игр.