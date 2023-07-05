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Матч за звание чемпионки мира по шахматам – 2023: китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе – кто играет, где смотреть онлайн

Китай заберёт ещё одну корону. Всё, что важно знать о женском матче за шахматный титул
Александр Федяков
Матч за звание чемпионки мира по шахматам – 2023
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Следить за противостоянием Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе можно на «Чемпионате».

В Китае стартовал матч за звание чемпионки мира по шахматам – 2023, в котором сошлись действующая обладательница титула Цзюй Вэньцзюнь и претендентка Лэй Тинцзе. Обе – из Китая. Матч пройдёт практически по тем же правилам, что и состоявшийся в апреле поединок за чемпионский титул между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

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Кто играет в матче за титул?

32-летняя Цзюй Вэньцзюнь в третий раз будет защищать свой титул, завоёванный в мае 2018 года. Тогда она в острейшем матче обыграла Тань Чжунъи и стала 17-й обладательницей титула.

Спустя полгода Вэньцзюнь пришлось играть в нокаут-чемпионате мира, в финале которого она в драматичной борьбе на тай-брейке обыграла россиянку Екатерину Лагно. В 2020 году китаянка отстояла свой титул в битве с другой россиянкой Александрой Горячкиной. Тот матч тоже завершился на тай-брейке, а в основное время соперницы выиграли по три партии.

26-летняя Лэй Тинцзе – очередная претендентка на высший титул из Китая. Она уверенно прошла претендентский цикл, в финале которого разгромила Тань Чжунъи, несмотря на поражение в первой партии. Лэй громко заявила о себе ещё в 19 лет, когда выиграла национальный чемпионат, опередив тогдашнюю чемпионку мира. Речь снова про Тань Чжунъи.

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Кто фаворит? Тинцзе или Вэньцзюнь?

Фаворитом в чемпионском матче, конечно, является более опытная Цзюй Вэньцзюнь, хотя в рейтинге ФИДЕ соперниц разделяет всего 10 очков.

Между собой шахматистки ранее сыграли девять партий с классическим контролем времени. На счету нынешней чемпионки четыре победы, на счету претендентки – две, три партии завершились вничью. В рапид и блиц Лэй Тинцзе никогда не выигрывала у Цзюй Вэньцзюнь.

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Сколько партий будут играть? Какой контроль времени?

В чемпионском матче запланировано 12 партий с классическим контролем времени: по 90 минут на 40 ходов и 30 минут на оставшуюся часть партии с добавлением времени по 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Соперницы не могут предлагать ничью раньше 40-го хода, если это не вечный шах или пат.

В случае ничьей в основное время сильнейшая шахматистка планеты определится на тай-брейке.
Все партии матча будут начинаться в 10:00 мск.

Игровые дни – 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 22 июля. Тай-брейк в случае необходимости будет сыгран 23 июля.

Где пройдёт матч, сколько получит чемпионка?

Матч пройдёт в двух китайских городах. Первая половина партий будет сыграна в Шанхае – на родине чемпионки мира, вторая половина – в Чунцине, на родине претендентки. Точно так же проходил и чемпионский матч в 2018 году.

Призовой фонд матча составляет € 500 тысяч, 60% достанется победительнице.

Где следить за матчем?

На официальном сайте ФИДЕ представлен специальный раздел о матче за звание чемпионки мира. Видео, онлайн-трансляции, комментарии – там будет наиболее полная информация.

А следить за ходом партий можно будет на «Чемпионате». Каждый игровой день в 9:00 мск на сайте будет выходить новость с онлайн-доской. А для самых интересных партий мы будем делать разборы.

Следить за первой партией можно здесь:
Онлайн-трансляция первой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам — 2023
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