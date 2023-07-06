Грустный тренд. Российские конькобежцы меняют гражданство ради Олимпиады

Кристина Силаева и Елизавета Голубева теперь будут выступать за Казахстан. Для Союза конькобежцев России это неожиданная новость.

«Конькобеженцы»

Настоящий тренд этого и следующих годов в российском спорте – смена спортивного гражданства – набирает обороты.

Чемпионка России по конькобежному спорту Кристина Силаева и призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева подали в Союз конькобежцев России заявление о переходе в команду Казахстана.

Препятствовать их уходу не будут. Министерству спорта, по всей видимости, придётся вычеркнуть их из списков национальной команды. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

«Мы не будет препятствовать, просто действуем по положению. Положение о переходах, которое у нас есть, там все прописано. В целом моё личное мнение – я отношусь к этому негативно. Но каждый спортсмен делает свой выбор, называем их «конькобеженцы».

«Насколько я понимаю, это были личные звонки на личные номера, я знаю, что предлагали Наталье Ворониной, а она им отказала. Вызывает недоумение, почему всё это изначально было сделано нашими коллегами у нас за спиной», – приводит слова Гуляева «Матч ТВ».

«Век спортсмена короток»

Чемпионка России Кристина Силаева рассказала, что судьбоносное для себя решение приняла ещё в марте.

«Просто не готова ждать, век спортсмена короток, неизвестно, когда будут следующие международные соревнования, если остаться. Нельзя пропускать пик карьеры.

Я знала, что придётся отказываться, переживала немного, но ничем страшным мне это вроде бы не грозит, ничем таким я не была связана, терять особо было нечего. Можно рискнуть, плюс возвращение гражданства не такая большая проблема.

«Сейчас идёт СВО, потом ещё будет что-нибудь, поэтому родители отнеслись с пониманием», — сообщает «Матч ТВ».

Кого мы потеряли?

Елизавете Голубевой – 26 лет. В 2016 году она стала чемпионкой мира среди юниоров в многоборье. В 2018-м же девушка взяла золото на чемпионате Европы в командном спринте. В сезоне-2022/2023 Голубева выиграла четыре медали первенства страны, включая золото в масс-старте.

Елизавета Голубева Фото: Elsa/Getty Images

Кристине Силаевой – 23 года. Она действующая чемпионка России на дистанции 500 м.

Кстати, из стана национальной команды вместе Силаевой и Голубевой уходит и тренер российских девушек Сергей Клевченя.

«Таких условий, как в России, не будет»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы шестого и седьмого созывов Светлана Журова назвала переход спортсменов в Казахстан незначительным:

«Эти потери для сборной не важны. Их результаты всё покажут, посмотрим. Что касается возвращения гражданства – это очень интересный подход. Она собирается туда-сюда ездить? Их финансировали здесь, они готовились с детства, им ни в чём не отказывали. И когда там будут не очень хорошие условия, мы опять вернёмся в Россию? Девчонки хотят попасть на Олимпиаду, я так понимаю, и рассматривают её для себя как последнюю, предполагая, что, скорее всего, больше не будут выступать. Ну, пусть попробуют, посмотрим, к чему это приведёт. Но таких условий, как в России, у них просто не будет, скорее всего», — сообщила она Metaratings.

Также Журова предложила ввести наказание для тех, кто меняет спортивное гражданство. Подумать нужно о запрещении возвращать российское гражданство тем, кто сначала его сменил умышленно.

А вот двукратный олимпийский призёр Иван Скобрев отнёсся к решению коллег по спортивному цеху с пониманием:

«Я не могу не поддержать желание спортсмена выступать на международной арене. Это дело всей жизни. Я с пониманием отношусь к ребятам, которые хотят выступать. Какими путями? Для меня это сложный вопрос. Я всю жизнь выступал за свою страну, но сейчас обстановка в мире не позволяет им этого делать. Люди отдали спорту свою жизнь. Я надеялся, что они смогут выступать на соревнованиях в Азии, но этот вопрос не решён. Не могу сказать, что я отношусь положительно к смене спортивного гражданства, но я с пониманием отношусь к желанию ребят искать возможности для продолжения карьеры».

События, подобные этим, уже происходили в теннисе, велоспорте, шорт-треке, фигурном катании и не только. И точно будут происходить ещё.