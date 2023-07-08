Российских спортсменов и в Азии лицемерно унизили. Выступать они смогут только вне зачёта

Субботним утром всех поклонников российского и белорусского спорта взбодрила новость авторитетного британского сайта Inside the Games, в которой сообщалось, что атлеты из России и Беларуси смогут принять участие в Азиатских играх, которые пройдут осенью 2023 года в Китае.
Но дьявол, как и всегда, кроется в деталях.
И вот наиболее интересные из них: наши спортсмены смогут выступать только под нейтральным флагом и вне зачёта, то есть не будут бороться за медали.
На этом месте хочется смеяться и плакать одновременно. Потому что всё равно российские спортсмены туда поедут. Даже на таких условиях.
Во-первых, спортсменам, как ни крути, нужно соревноваться где-то на международной арене. Вариться в собственном соку долгое время решительно невозможно. Что на Спартакиаде медалей мировых турниров не будет, что на Азиатских играх, но в Ханчжоу всё равно и атмосфера другая, и конкуренция. Кто-то, в конце концов, в таких условиях и за мировой рекорд может побороться. В плавании, например, их для россиян пока ещё утверждают.
Во-вторых, сообщается, что Азиатские игры могут помочь нашим спортсменам отобраться на Олимпиаду-2024. А могут и не помочь. Но мы все вместе, разумеется, продолжаем до последнего верить в светлое будущее.
В-третьих, ни один человек в России среди тех, кто способен принимать сложные решения, не скажет, мол, ребята, ну это перебор, участвовать на таких условиях – это банальное унижение, мы не приедем. Ни один человек.
Так что, конечно, мы будем следить и болеть. И даже неофициальный медальный зачёт вести – с Россией и Беларусью. Для самоуспокоения.
Но тяжёлые эмоции вызывает другое.
Вот почему Россия и Беларусь будут выступать вне зачёта? Ответ формален и прост: потому что это в спортивном смысле не азиатские страны. Они должны были выступать на недавних Европейских играх в Польше, а на спортивном фестивале в Азии будут, если говорить образно, приглашёнными гостями.
Ровно так же белорусы, выступающие в чемпионатах России в последние полтора года, не могут получить медали турниров. Просто потому, что по регламенту чемпионат России – это соревнование для россиян.
Всё было бы логично и в случае с Азиатскими играми, если бы при этом россияне и белорусы не должны были выступать под нейтральным флагом.
Всевозможные нейтралы и беженцы, допустим, на Олимпийских играх спокойно сражаются за медали. В этом и есть основной логический принцип. Спортсмены из России на последних Олимпиадах, с точки зрения МОК, отделились от России, пропитанной допинговыми проблемами, поэтому могли биться за медали. То же было с Индией, Кувейтом, Южным Суданом. Атлет-нейтрал не связан с государством, он просто полноправный спортсмен.
Можно вспомнить и Олимпиаду-80, где спортсмены из стран западного блока выступали и завоёвывали свои медали под белым олимпийским флагом.
Но сегодня мы видим очередной цинизм и двуличие. Логика получается совершенно извращённой: эти ребята, конечно, нейтральные спортсмены, но они особенно-нейтральные, потому что из России или Беларуси. Мы все прекрасно это понимаем, но выступить под своим флагом им не дадим.
Многие в России от Азиатских игр и их организаторов ждали послаблений и смягчений разного рода санкций МОК. Ну что ж, получите и распишитесь.
Как бы не пришлось на Олимпиаде-2024 вне зачёта выступать.
Не победа ведь главное, а участие.
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