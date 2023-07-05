Наша страна планирует провести как минимум три турнира, альтернативных Олимпиаде. Как в них не запутаться?

Разворот России на восток в спорте: чем он грозит и кому вообще нужен?

В «Песне о друге», написанной Владимиром Высоцким, говорится о товарище, с которым нужно пройти испытания горами. А всё это для того, чтобы понять – надёжный он друг или нет. Вот и отечественный спорт, который тянется на восток, будет проходить эту проверку ледниками спортивных событий.

И ведь сразу не разберёшь: плох он или хорош, этот шаг в сторону Востока.

Круг замкнётся в Москве

Пожалуй, самыми амбициозным из планирующихся к проведению проектов являются Игры Дружбы. Их в сентябре 2024 года примет Москва. Решение о проведении форума, который может стать альтернативой Олимпиаде, было обнародовано в этом году на Петербургском экономическом форуме.

Такие же Игры в 1984 году провели в Советском Союзе. Тогда СССР и страны-союзники бойкотировали летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе в ответ на бойкот капиталистическим блоком московской Олимпиады-1980.

Современные Игры Дружбы пройдут месяцем позже, чем ОИ в Париже. Организаторы надеются, что состязания соберут всех лучших атлетов. Но, прямо скажем, в это мало верится. Как и в участие атлетов из недружественных стран.

Наиболее вероятно участие представителей стран ближнего зарубежья: Китай силён в водных видах спорта, спортивной гимнастике, тяжёлой атлетике. Здесь нам КНР составит серьёзную конкуренцию. Нельзя забывать и о странах постсоветского пространства, где широко представлена отечественная школа спортивной борьбы. Ожидается участие стран Латинской Америки и Африки. Чем больше участников, тем больше статус у турнира.

Но всё это с одной оговоркой. Если лучшие спортсмены дружественных России стран всё-таки приедут в Москву через месяц после главного старта года.

Зимнюю версию игр Дружбы в 2026 году хотят провести в Сочи.

Стоит отметить, что новости о проведении Игр Дружбы в Международном олимпийском комитете (МОК) восприняли ревностно. Глава МОК Томас Бах и вовсе обвинил Россию в намерении организовать политизированный турнир.

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время оно пытается организовать абсолютно политизированные соревнования», – заявил Бах на сессии МОК.

Глава МОК считает, что мировой спорт под угрозой: Глава МОК Томас Бах: мировой спорт находится под угрозой

Турниров будет много

А ещё в следующем году пройдут Игры БРИКС. Дипломаты заявляют, что соревнования станут дополнением к Олимпиаде. Спортивный форум в июне 2024 года примет Казань. В программе соревнований 22 вида спорта.

Грядущий Международный фестиваль университетского спорта, который пройдёт с 19 по 31 августа этого года в Екатеринбурге, тоже не обойдётся без международного участия, а конкретно – представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую, помимо России, входят Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Стать участниками российской версии Универсиады членам ШОС предложил президент России Владимир Путин.

«Российские идеи спортивного сотрудничества в странах ШОС получили отклик, приглашаю сборные в Екатеринбург на Фестиваль университетского спорта», – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании ШОС.

В марте о создании формата Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Сейчас проект в разработке, и в скором времени общественности представят детали будущих состязаний.

А кому всё это надо?

В первую очередь – нам. Нашему спорту.

В условиях изоляции российский спорт будет неизбежно деградировать. Как его спортивно-оздоровительная часть, так и сфера высших достижений. И когда наступит время объединения с мировым спортом, отечественному же понадобится время, чтобы вернуться на былые лидерские позиции.

Поэтому идея с проведением зимних и летних Игр Дружбы, летних Игр стран БРИКС и ШОС весьма актуальна. Это лишняя возможность показать миру – наш спорт жив, хоть и местами покалечен политическими манифестами.

Это ещё и шанс доказать спортивным функционерам, которые в агонии принимают решение о недопуске наших атлетов на те или иные соревнования, что, несмотря на санкции, наш спорт живёт и будет жить.

Важно, что скажет одна из мировых спортивных держав – Китай. Десятки топовых спортсменов, миллионные контракты и, в конце концов, огромное геополитическое влияние. Будет ли он на нашей стороне? Вопрос пока открыт.

Долго это разделение продержится?

Вряд ли.

Основой для будущей системы мирового спорта может и должна стать знакомая всем Олимпийская хартия.

В этом историческом документе чёрным по белому написано:

олимпизм основывается на уважении ко всеобщим этическим принципам;

цель олимпизма в том, чтобы спорт служил человечеству, создавая мирное общество;

каждый должен заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, неуважению личных прав;

Если всё прописано в олимпийской хартии, то зачем придумывать велосипед, который и до этого неплохо ездил. Нужно просто поменять шины, а точнее, умы в МОК, чтобы он летел на нужной скорости во имя духа олимпизма.

И пока наш старый добрый велосипед на ремонте, мы возьмём другой.

Хочется верить, не навсегда.