Парней пустили в синхронное плавание ещё в 2015-м в Казани. К соревнованиям микст-дуэтов болельщики уже привыкли.

Трое мужчин оказались на пьедестале в синхронном плавании на ЧМ-2023. Но всё по правилам

На чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке медали пока разыгрываются в тех видах программы, которые всегда считались российскими и китайскими. Но если в прыжках в воду всё стабильно – китайцы не дают никому ни шанса, то в синхронном плавании в отсутствие сборной России всё непредсказуемо. Даже в тех видах, где были стабильные фавориты.

Смешанные дуэты впервые появились на чемпионатах мира в 2015 году, когда турнир проходил в Казани. Тогда на официальных соревнованиях и появились наконец американец Билл Мэй, россиянин Александр Мальцев и итальянец Джорджио Минизини. В технической программе лишь раз за прошедшие чемпионаты мира побеждала российская пара – Мальцев с Майей Гурбанбердиевой были сильнейшими в 2019-м.

Медальный зачёт чемпионата мира по водным видам спорта — 2023

Мэй с партнёршей становился лучшим в Казани в 2015-м, Минизини – в 2017-м и 2022-м. Но американец уже не выступает, а итальянец на Европейских играх в Польше получил разрыв мениска в левом колене и выбыл на долгий срок. В отсутствие фаворитов главными претендентами на награды были дуэты из Китая, Японии и Испании. Они в итоге и поделили медали ЧМ-2023.

Китайцы Чэн Вэньтао и Хаоюй Ши в текущем сезоне трижды побеждали на этапах Кубка мира, но в квалификации не показали, на что действительно способны. Японские брат с сестрой Ётаро и Томока Сато лишь раз встретились с китайцами по ходу сезона, проиграв им на этапе Кубка мира в Монпелье. Но японцы вообще мало выступали из-за сотрясения мозга у партнёра. А испанцы Эмма Гарсия и Деннис Гонсалес отлично выступали на Европейских играх.

В финале технической программы все дуэты выступали почти с одинаковыми программами. Но когда в воде оказались китайцы, это было что-то необычное. Сборная Китая с нынешнего сезона тесно сотрудничает с бывшим главным тренером сборной Испании Анной Таррес, которая всегда ищет в синхронном плавании что-то новое, даже будучи загнанной в жёсткие рамки правил.

Чэн Вэньтао и Хаоюй Ши Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Чэн Вэньтао и Хаоюй Ши в финале выделялись из всех дуэтов красивыми связками и сложной компоновкой программы, получив почти на 60 баллов больше, чем в квалификации. Но даже этого им не хватило, чтобы победить. Судьи решили, что даже испанский дуэт был лучше, чем пара из Поднебесной, поставив Гарсии и Гонсалесу на 0,7 балла больше.

Про японцев и говорить нечего – Томоке и Ётаро Сато достаточно было обойтись без грубых ошибок, чтобы победить. Они и обошлись без них, сменив серебро Будапешта на золото Фукуоки. Китайцы, как и в прошлом году, остались третьими, а испанцы, еле выдержавшие свою программу, – вторыми.

Интересный элемент показали колумбийцы Хеннифер Атьюска и Густаво Санчес. Во всех остальных дуэтах партнёр выталкивал партнёршу для «колеса», а в колумбийской паре было наоборот. Но выше шестого места Атьюска и Санчес подняться не сумели. Однако опередили дуэт из Казахстана Наргизу Болатову и Эдуарда Кима, которые, как и китайцы, показали необычную программу.

В синхронном плавании техническую программу теперь можно сравнить с обязательным танцем в фигурном катании. Отход от канонов не всегда оценивается судьями позитивно. И чтобы гарантированно получать высокие оценки, нужно быть россиянами, задающими мировые тренды.