«Чемпионов хотят перекупить». Российских атлетов, меняющих гражданство, заставят платить?

Уходишь? Плати!

В последнее время всё больше российских атлетов меняет гражданство из-за того, что отечественный спорт оказался в изоляции. Реакция депутатов Государственной думы не заставила себя ждать. Комитет Госдумы по физической культуре выступил с идеей о выплате компенсации теми спортсменами, которые меняют паспорт.

В законопроекте чёрным по белому указано, что, если ты принимаешь решение о смене гражданства, будь добр, верни вложенные в твой результат деньги.

«В случае если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесённых на его спортивную подготовку», – говорится в тексте, который оказался в распоряжении ТАСС.

Не платить компенсацию смогут лишь те, кто в течение трёх лет до перехода уже не являлся кандидатом и не попадал в сборную России.

«Надо понять, поддержать страну»

В беседе с корреспондентом «Чемпионата» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв предположил, что чемпионами хотят быть все спортсмены, но страну тоже надо поддержать:

«Пока вопросов больше, чем ответов, честно говоря. Закон будет очень сложный. Основная задача простая – сохранить наших спортсменов, не допустить того, чтобы потерялись спортивные технологии, которые десятилетиями нарабатывали федерации, тренеры наши, школы. Мы должны не просто так не выпускать спортсменов, а ставить им условия, чтобы они минимально почувствовали ту проблему, которая сейчас существует для российского спорта. Понятно, что все мечтают быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Но страна сейчас в непростой ситуации. Надо с сердцем подойти к вопросу и понять, поддержать страну. Практически все спортсмены на сегодняшний день страну поддерживают и не собираются менять спортивное гражданство. Но, к сожалению, наверное, есть и те спортсмены, которые задумываются о том, чтобы сменить гражданство, потому что они хотят и мечтают выступить на соревнованиях и для них это в приоритете».

«Никто не позволит потерять спортсменов»

По словам Свищёва, ведущих атлетов пытаются просто перекупить:

«Давайте честно говорить. Молодые спортсмены, в которых надо вкладывать деньги и время, не сильно интересуют наших иностранных «партнёров». Их интересуют готовые чемпионы. Вот они, готовые чемпионы есть! Их можно сейчас перекупить и сразу на Олимпиаду отправить, где они принесут медали. Вот что хотят люди сделать. Это и есть основная проблема».

«Сейчас непростая ситуация. Сегодня-завтра она закончится. Но одновременно потерять спортсменов, тренеров, саму школу, десятилетние наработки никто так просто не позволит», – отметил депутат Государственной думы.

Экспертное сообщество в раздумьях

Новая идея парламентариев пока не нашла очевидного позитивного отклика в спортивном сообществе. Например, вот так прокомментировала законопроект заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

«Не понимаю, почему это интересует Госдуму. Спортсмены выступали много лет за сборную России, а потом решили уйти в другую организацию. Как в Госдуме будут решать с теми годами, когда спортсмены выступали за Россию на соревнованиях? Также нужно понимать, сколько будут платить спортсмены по этому закону. Нужно продумать данное решение от и до, а сейчас это вызывает много вопросов», – подчеркнула Тарасова.

Коллега Дмитрия Свищёва по Государственной думе олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что закон нужно будет применять избирательно:

«Тут ещё важный момент – есть обстоятельства. Человек мог вступить в брак, например. Другое дело, если кто-то критикует и уезжает. Тебе не нужна эта страна, ты от неё отказываешься. Поэтому можно и компенсацию требовать за подготовку. Если объективные причины, то должен быть более адресный подход. Может, это стоит применять только к первым номерам. Когда спортсмен занимает 20-е место на чемпионате России и куда-то уезжает… А когда уезжают первые номера, это очень значимо», – сказала Журова.

Светлана Журова Фото: РИА Новости

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Как отмечают в Государственной думе, компенсацию должны будут получать, те структуры, которые взращивали спортсменов. Это клуб, спортивная школа, регион, город, центр спортивной подготовки, а ещё и Министерство спорта.

Вопрос прорабатывается и юридически, и технически. Но точно ясно одно: ни сегодня, ни завтра он принят не будет. Это случится не раньше осени.

«Сейчас мы разослали нашим коллегам из экспертного спортивного сообщества предложения по формулированию положений данного проекта. Если спортивное сообщество скажет, что это невозможно или это излишняя мера, то, может быть, законопроект тогда сам по себе не состоится. И, наоборот, если мы чётко поймём, что это необходимая мера сейчас, что есть возможность его поддержать, то он будет», – заключил депутат Дмитрий Свищёв.