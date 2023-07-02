Уехавшие из России фехтовальщики стали чемпионами США. Американский флаг сделает их чище?

На родине победы Биды и Лоханова не оценили. Кажется, путь обратно им закрыт навсегда.

«Если могут приносить пользу…»

В фехтовании появилась интересная новость. Спортсмены из России Константин Лоханов и Сергей Бида завоевали золотые медали первенства США.

Так, серебряный призёр Олимпиады-2020 в составе России Сергей Бида теперь вместе с новыми партнёрами поднялся на первую ступень командного турнира по шпаге. На турнире Бида числится в качестве представителя «Динамо».

А вот Константин Лоханов представляет спортивный клуб «Спартак». Четырёхкратный чемпион среди юниоров взял золото в личной сабле.

Среди тех, кто попал на первенство США, оказалась и серебряный призёр чемпионата мира 2019 года Виолетта Храпина. А вообще, кроме российских фехтовальщиков, выступать на чемпионате США могут и белорусские атлеты. Такое решение было принято ещё в апреле 2023 года.

Федерация фехтования США мотивировала решение о допуске так:

«Мы понимаем, что есть спортсмены, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать на территории США и приносить пользу нашему фехтованию. Они будут допущены на национальные соревнования, если осуждают действия России и Беларуси и не проявляют принадлежности к этим странам на соревнованиях», – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации фехтования США.

Сергей Бида Фото: РИА Новости

«По причине бегства…»

Реакция Федерации фехтования России (ФФР) не заставила себя ждать. Правда, санкции пока коснулись только старшего тренера сборной страны по шпаге. Александр Глазунов покинет свой пост после релокации подопечных в США. Документы на увольнение направлены в Центр спортивной подготовки (ЦСП).

Официальная причина увольнения состоит в том, что спортсмены участвуют в американском чемпионате без согласия российской стороны.

«По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов Глазунов будет освобождён от занимаемой должности. Соответствующие документы уже направлены в ЦСП», — сообщает ТАСС со ссылкой на ФФР.

Глава российского фехтования Ильгар Мамедов от комментариев отказался.

Американский флаг всех делает чище?

Похоже, Бида, Лоханов и Храпина участием в чемпионате США закрыли себе путь на российские турниры. Сложно представить, что их примут обратно.

Невольно возникают мысли о предательстве, измене Родине. Но отказались ли они от России? Отвернулись ли, став участниками первенства США? Вопросы риторические. Каждый должен решить сам – кто для него предатель.

Кажется, количество таких вопросов будет только расти. Впереди отборочные старты на Олимпиаду в Париже. И мы все прекрасно помним про критерии, которые выдвинула Федерация фехтования США Лоханову, Биде и Храповой. Однако если более глобально, то МОК обозначает те же принципы.

Выливая ушат помоев на спортсменов, важно не забыть о тех, кто придумал эти критерии. Руководствовались ли они принципами олимпизма и гуманизма?

Думается, спортивные функционеры в Лозанне и многих других города Запада с чистой совестью закрыли на это глаза. В главной олимпийской организации мира и вовсе заявляют, что пока не сформировали чёткой позиции по участию россиян и белорусов в Олимпиадах. А ведь до Игр остался всего год.

Не ждите, «лучших» условий для нас точно не придумают.

Выполнение этих и других критериев – дело каждого спортсмена. Ведь за политическим решением скрывается ещё и личное. А в личном пусть и пафосно звучит, но тысячи часов тренировок, травмы, кровь и пот. Это жизнь.

Но тут занимательно другое. Как легко западный мир готов принимать и допускать куда угодно российских спортсменов, если они «могут принести пользу» их спорту. Не исключено, что Бида, Лоханов и Храпина скоро появятся на международных соревнованиях под американским флагом.

Он, наверное, всё делает чище. Даже спортсменов из России.