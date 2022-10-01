«Российских атлетов заставляют нарушать закон». Острая реакция на предложение главы МОК

В конце сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены всё-таки должны получить право участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Но только те, кто дистанцируется от событий на Украине.

В России очень резко отреагировали на это предложение Баха. Что думают о заявлении президента МОК российские спортивные деятели?

«Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом»

В интервью итальянской газете Томас Бах рассказал, что одна из целей МОК – это возвращение россиян к участию в международных соревнованиях:

«Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата») точно была начата не российскими спортсменами. Те, кто дистанцировался, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель – вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают конфликт, к участию в соревнованиях», – приводит слова Баха Corriere della Sera.

Томас Бах Фото: Hanna Lassen/Getty Images for the AOC

То есть для возвращения на международную арену спортсмены должны «дистанцироваться» от специальной военной операции (СВО), но что именно означает эта формулировка, на данный момент непонятно.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Томас Бах порекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в мероприятиях под своей эгидой.

«Призывает спортсменов к предательству»

Заявление Томаса Баха в России вызвало острую реакцию. Очень многие назвали это предложение МОК провокацией и призывом к предательству.

«Это будет выбор каждого спортсмена. Можно ли будет понять тех, кто согласится? Зачем сейчас обсуждать это? Сначала должны посмотреть: кто будет, а кто – нет. Затем уже обсуждать. Глава МОК Томас Бах призывает российских спортсменов к предательству», – так прокомментировала слова Баха заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Согласила с ней олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка:

«Слова Баха ещё раз показывают, что эти люди втягивают спорт в политику. Это недостойно уровня этих людей! Очередной шантаж, чтобы вовлечь и детей в политику – поставить их перед выбором. Отвратительно».

«Спортсмены останутся в истории, если надумают осудить Россию и выступать на соревнованиях. Бах провоцирует наших ребят. Мысли там такие: «Давайте мы предложим им такой вариант – вдруг кто-то согласится». Спортсменов используют в качестве известных публичных личностей. Если бы это сказал обычный человек в России, то на Западе никто бы и внимания не обратил. Но когда об этом могут сказать спортсмены, да ещё и в таком контексте, – это будет резонансно. Я верю в наших спортсменов. Уверена, что они не пойдут против страны», – прокомментировала новость олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

«Мои спортсменки на это никогда в жизни не пойдут»

По мнению известного тренера фигуристов Александра Жулина, никто из российских спортсменов не согласится с условиями Томаса Баха.

«Вы себе вообще представляете, что кто-то из российских спортсменов последует этому? Я даже допустить такого не могу. Даже близко таких мыслей не было. Что они, себе враги, что ли, эти спортсмены? На мой взгляд, никто этого не сделает. Томас Бах пусть подождёт немножко, когда мы пойдём под нормальным флагом. Ему надо просто подождать».

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко также отметил, что на подобный шаг не пойдёт ни один из его спортсменов:

«Как мы можем следовать такому решению и дистанцироваться от защиты наших территорий, нашего государства? Мои спортсмены никогда этого не сделают, в том числе и я. Я не исключаю, что кто-то из российских спортсменов последует этому. Такие спортсмены у нас есть. Но в таком случае я не вижу тогда вообще их пребывания в нашей стране. Мы надеемся, что этот конфликт скорее разрешится. И ещё раз говорю, что я поддерживаю нашего президента, наше руководство, наших воинов, офицеров, которые действительно отстаивают наше будущее. Только глупые не понимают, что вообще происходит и что может произойти в дальнейшем», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер также отметила, что гимнастки на подобные условия не согласятся:

«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий дирижёр Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление. Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали. Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они ещё маленькими красят себе ногти в цвета российского флага».

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская также негативно отнеслась к заявлению президента МОК:

«Как я могу так поступить? Это всё равно что перечеркнуть всю политику нашей страны. Это непонятное заявление Баха, я считаю, что оно навеяно мыслями из-за океана. Мы хотим выступать, но не таким образом. Как у нас случилось на авторалли, когда нашим ребятам предложили это сделать (подписать документы против спецоперации) прямо перед стартом. И они молодцы, что отказались, они мужественные ребята. Это очень дорогая цена, это уже прямо идёт торговля. Я, конечно, отрицательно отношусь к таким словам Баха. Мы хотим выступать на международных соревнованиях, но не такой ценой».

«Унизительный нейтральный статус»

В Олимпийском комитете России слова Томаса Баха также восприняли как предложение российским спортсменам отказаться от своей гражданской позиции и принуждение к нарушению закона страны:

«Из сегодняшнего заявления президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене.

Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов, по сути, принуждают нарушать законы своей страны и Олимпийскую хартию. Олимпийский комитет России, как и прежде, настаивает на том, что спорт должен, независимо от обстоятельств, оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил.

Станислав Поздняков Фото: РИА Новости

Мы продолжим вести проработку данного вопроса, твёрдо придерживаясь своей позиции, действуя в интересах российского спорта и наших спортсменов», – написал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.