«Не пустят — будет скандал!» Поляков и британцев наказали за недопуск россиян на турниры

Мы привыкли к тому, что российским спортсменам за последние два года всячески вставляют палки в колёса. И МОК, и международные федерации прописали всевозможные ограничения и санкции. Но даже когда этих санкций нет, а россияне могут приехать на соревнования в нейтральном статусе, некоторые страны, проводящие турниры, просто напрямую их не пускали.

Но, кажется, ситуация чуть-чуть меняется к лучшему. Теперь организаторов соревнований, не желающих принимать россиян, просто лишают возможности проводить эти самые турниры. И процесс этот поставлен на поток.

Честно говоря, это даже немного удивительно.

Бороться надо красиво!

Бороться за права спортсменов не разучились, например, в Объединённом мире борьбы (UWW). Международная организация на днях лишила Польшу и Финляндию права проведения молодёжных чемпионатов мира по борьбе из-за невыдачи виз участникам соревнований. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

В Варшаве с 14 по 20 августа должен был пройти чемпионат мира U20, а в Тампере с 23 по 29 октября был запланирован чемпионат мира U23.

«Польшу и Финляндию лишили права проведения соревнований из-за отказа в выдаче виз. Это не связано с политикой. В обсуждении вопроса ни разу не прозвучала Россия или Беларусь. Страна, которая взяла на себя обязательства, их не выполнила. По уставу и договору из-за невыполнения обязательств принимается определённое решение. Нет никакого подтекста, тем более политического. Уже известно, что из Польши турнир перенесли в Иорданию.

В Иордании визы, по-моему, выдаются в аэропорту. Мы в любом случае это сейчас прорабатываем. Те страны, которые взяли на себя проведение турниров, гарантируют визовую поддержку. Наша команда примет участие в молодёжном чемпионате мира без проблем», – приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Стоит сказать, что российские борцы уже обжигались на визах. С ними подло поступили в Испании, где недавно прошёл молодёжный чемпионат Европы.

Борцовская молодёжь сборной России была вынуждена пропустить старт, так как решение о невыдаче виз россиянам было принято практически накануне старта турнира. Здесь важно напомнить, что российские борцы ещё в апреле получили право выступать на международных соревнованиях.

Нейтралитет? Нет, не слышали!

Права проведения отборочных соревнований к Олимпийским играм 2024 года из-за россиян лишился и Лондон. Такое решение вынесли в МОК.

В столице Великобритании могли пройти соревнования по брейкингу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и фристайлу BMX. Но не судьба.

А всё из-за того, что на Туманном Альбионе решили заставить российских и белорусских спортсменов подписать некую декларацию о нейтралитете и отказаться от поддержки президента России Владимира Путина.

Кстати, говоря о Лондоне, стоит вспомнить и теннисный Уимблдон. Год назад, когда на турнир не пустили россиян, организаторов оштрафовали суммарно более чем на $ 2 млн. Также за тот турнир не начисляли рейтинговые очки.

Неугомонная Польша

Все никак не угомонятся и наши польские соседи. Там в августе пройдёт теннисный «челленджер 100». И организаторы турнира работают наперёд:

«Учитывая ситуацию на Украине, просим игроков, представляющих Россию и Беларусь, не подавать заявки на турнир. Игроки, представляющие Россию и Беларусь, не будут допущены на турнир», – говорится в заявлении.

Своим мнением по поводу этой ситуации поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Он отметил, что российским теннисистам не стоит отказываться от участия в турнире в польских Козерках.

«Это политика, нам надо не обращать внимания на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть – надо ехать. Не пустят – будет скандал».

Кстати, именно в Польше в мае этого года индивидуальные соревнования по фехтованию на Европейских играх были лишены статуса чемпионата Европы. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE). Всё из-за отказа польских властей допустить до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, которые были одобрены международной федерацией в качестве нейтральных участников.

Статус чемпионата Европы позволял участникам набирать рейтинговые очки в квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. В связи с этим дополнительный, рейтинговый чемпионат Европы будет проведён отдельно в октябре.